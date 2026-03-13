 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, KLA, Ulta Beauty
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 08:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Adobe, KLA et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

* Adobe Inc ADBE.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 500 $ à 300 $

* KLA Corp KLAC.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 1850 $ à 1700 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 775 $ à 725 $

Voici un résumé des notes d'analystes sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

* Abacus Global Management Inc ABX.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de

"surpondérer" à "neutre"

* Adobe Inc ADBE.O : Baird réduit l'objectif de cours de 350 $ à 270 $

* Adobe Inc ADBE.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 500 $ à 300 $

* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 520 $ à 420 $

* Adobe Inc ADBE.O : Melius Research réduit l'objectif de cours de 270 $ à 255 $

* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 330 $ à 280 $

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "neutre"

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 50 $ à 68 $

* BSR Real Estate Investment Trust HOMu.TO : RBC abaisse sa recommandation de

"surperformance" à "performance sectorielle"

* Fonds de placement immobilier BSR HOMu.TO : RBC réduit l'objectif de cours de 14,50 $ à

13 $

* Cognizant CTSH.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 85 $ à 71 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Barclays relève l'objectif de cours de 242 $ à 264 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 208 $ à 210 $

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 178 $ à 170 $

* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours de 133 $ à 114 $

* KLA Corp KLAC.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 1850 $ à 1700 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 265 $ à 250 $

* Rubrik Inc RBRK.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 140 $ à 105 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 130 $ à 135 $

* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan ramène sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 14 $ à 8 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 720 $ à 635 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan réduit son objectif de cours de 800 $ à 750 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 775 $ à 725 $

* Whirlpool Corp WHR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 76 $ à 59 $

Valeurs associées

ADOBE
269,7800 USD NASDAQ -1,43%
ALCOA-WI
65,940 USD NYSE -0,65%
Aluminium alloy
2 679,00 USD LME 0,00%
BSR REIT REG
15,620 CAD TSX -6,41%
COGNIZANT TECH SO-A
61,1800 USD NASDAQ -2,00%
DICK'S SPORT GOO
197,560 USD NYSE +1,00%
DOLLAR GENERAL
136,020 USD NYSE -6,10%
Gaz naturel
3,23 USD NYMEX 0,00%
KIMBERLY-CLARK
97,8200 USD NASDAQ -2,22%
KLA
1 409,5700 USD NASDAQ -3,78%
M&T BANK
198,260 USD NYSE -2,41%
Pétrole Brent
101,65 USD Ice Europ -0,10%
Pétrole WTI
96,69 USD Ice Europ +0,34%
RUBRIK RG-A
54,070 USD NYSE -6,08%
SENTINELONE RG-A
13,780 USD NYSE -2,79%
SERVICETITAN RG-A
75,6500 USD NASDAQ -3,62%
ULTA BEAUTY
624,7000 USD NASDAQ -4,28%
WHIRLPOOL
57,140 USD NYSE -1,87%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/03/2026 à 08:26:40.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants rassemblés autour d'habitations endommagées après des bombardements, en périphérie de Kaboul, le 13 mars 2026 en Afghanistan ( AFP / Wakil Kohsar )
    Bombardements pakistanais en Afghanistan, quatre morts à Kaboul
    information fournie par AFP 13.03.2026 08:51 

    Le Pakistan a mené de nouveaux bombardements sur Kaboul et d'autres régions d'Afghanistan qui ont fait quatre morts dans la capitale afghane, ont annoncé les autorités talibanes vendredi, Islamabad confirmant des frappes nocturnes. "Le régime militaire pakistanais ... Lire la suite

  • Le siège d'Euronext, dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris
    L'Europe vue en baisse, le prix du pétrole reste élevé (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.03.2026 08:45 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture dans un contexte très volatile, le ‌conflit aux Moyen-Orient ne montrant guère de signes d'accalmie après bientôt deux semaines d'attaques qui maintiennent les ... Lire la suite

  • Des dégâts causés par une frappe israélienne sur le centre de Beyrouth
    Des dégâts causés par une frappe israélienne sur le centre de Beyrouth
    information fournie par AFP Video 13.03.2026 08:39 

    Des images montrent les dégâts causés par une frappe israélienne la veille sur le quartier de Bachoura, au centre de Beyrouth. Israël a repris ses frappes sur Beyrouth, menaçant de s'emparer de territoires au Liban si le Hezbollah ne cessait pas ses attaques. IMAGES ... Lire la suite

  • SOITEC : Risque de correction sous les résistances
    SOITEC : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 13.03.2026 08:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank