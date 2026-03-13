TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, KLA, Ulta Beauty

Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Adobe, KLA et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des notes d'analystes sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

* Abacus Global Management Inc ABX.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de

"surpondérer" à "neutre"

* Adobe Inc ADBE.O : Baird réduit l'objectif de cours de 350 $ à 270 $

* Adobe Inc ADBE.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 500 $ à 300 $

* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 520 $ à 420 $

* Adobe Inc ADBE.O : Melius Research réduit l'objectif de cours de 270 $ à 255 $

* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 330 $ à 280 $

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "neutre"

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 50 $ à 68 $

* BSR Real Estate Investment Trust HOMu.TO : RBC abaisse sa recommandation de

"surperformance" à "performance sectorielle"

* Fonds de placement immobilier BSR HOMu.TO : RBC réduit l'objectif de cours de 14,50 $ à

13 $

* Cognizant CTSH.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 85 $ à 71 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Barclays relève l'objectif de cours de 242 $ à 264 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 208 $ à 210 $

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 178 $ à 170 $

* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours de 133 $ à 114 $

* KLA Corp KLAC.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 1850 $ à 1700 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 265 $ à 250 $

* Rubrik Inc RBRK.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 140 $ à 105 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 130 $ à 135 $

* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan ramène sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 14 $ à 8 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 720 $ à 635 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan réduit son objectif de cours de 800 $ à 750 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 775 $ à 725 $

* Whirlpool Corp WHR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 76 $ à 59 $