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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, KLA, Ulta Beauty
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Adobe, KLA et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

* Adobe Inc ADBE.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 500 $ à 300 $

* Cigna CI.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 358 $ contre 307 $

* KLA Corp KLAC.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 1700 $ contre 1850 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 250 $, contre 265 $ auparavant

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 725 $ contre 775 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abacus Global Management Inc ABX.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de

'surpondérer' à 'neutre'

* Adobe Inc ADBE.O : Baird réduit l'objectif de cours de 350 $ à 270 $

* Adobe Inc ADBE.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 275 $ de 335 $

* Adobe Inc ADBE.O : Bernstein réduit l'objectif de cours de 506 $ à 447 $

* Adobe Inc ADBE.O : BMO réduit l'objectif de cours de 375 $ à 285 $

* Adobe Inc ADBE.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 300 $ de 500 $

* Adobe Inc ADBE.O : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours de 24 $ à 25 $

* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 420 $ contre 520 $

* Adobe Inc ADBE.O : Melius Research réduit l'objectif de cours à 255 $ contre 270 $

* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 315 $ de 340 $

* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 425 $ à 365 $

* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 425 $ à 365 $

* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 330 $ à 280 $

* Adobe Inc ADBE.O : Stifel réduit l'objectif de cours de 450 $ à 400 $

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 325 $ à 310 $

* Adobe Inc ADBE.O : UBS réduit l'objectif de cours de 340 $ à 290 $

* Adobe Inc ADBE.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 405 $ à 330 $

* Agree Realty Corp ADC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 78 $ à 81 $

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 50 $ à 68 $

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève sa recommandation de 'sous-pondérer' à 'neutre'

* Ameresco Inc AMRC.N : UBS réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 40 $

* American Healthcare REIT AHR.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 52 $ à

57 $

* Antero Midstream Corporation AM.N : Wells Fargo augmente l'objectif de cours à 23 $

contre 21 $

* Archrock, Inc. AROC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 39 $ à 40 $

* BSR Real Estate Investment Trust HOMu.TO : Raymond James réduit l'objectif à 12,50 $ de

14 $

* BSR Real Estate Investment Trust HOMu.TO : Raymond James abaisse sa recommandation de

'surperformance' à 'performance de marché'

* BSR Real Estate Investment Trust HOMu.TO : RBC réduit l'objectif de cours de 14,50 $ à

13 $

* BSR Real Estate Investment Trust HOMu.TO : RBC abaisse sa recommandation de

'surperformance' à 'performance sectorielle'

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : B. Riley augmente l'objectif de cours de 50

$ à 63 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 174 $ de 192 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 150 $ contre

113 $ auparavant

* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : B. Riley ramène l'objectif de cours à 6 $,

contre 11 $ auparavant

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 271 $ contre 280 $

* Cheniere Energy Partners L.P. CQP.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 56 $ à

54 $

* Cigna CI.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 358 $ de 307 $

* Cigna CI.N : Bernstein relève sa recommandation de 'performance de marché' à

'surperformer'

* Cion Investment Corporation CION.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 7 $ contre

8,5 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Cognizant CTSH.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 85 $ à 71 $

* Corvus Pharmaceuticals CRVS.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 32 $

à 33 $

* CVS Health Corp CVS.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 91 $ à 94 $

* CVS Health Corp CVS.N : Bernstein relève sa recommandation de 'performance de marché' à

'surperformer'

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de

260 $ à 250 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 264 $ contre 242

$ auparavant

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 210 $ contre

208 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 240

$, contre 245 $ auparavant

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 275 $

à 252 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Barclays relève l'objectif de cours de 242 $ à 264 $

* Dollar General DG.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 170 $ contre 173 $

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 170 $ contre 178 $

* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 139 $ de 144 $

* Dollar General Corporation DG.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 150 $

contre 160 $

* Dow Inc. DOW.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 30 $ à 45 $

* DT Midstream, Inc. DTM.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 150 $ à 165 $

* El Pollo Loco Holdings Inc LOCO.O : Benchmark relève sa recommandation de 'conserver' à

'acheter'

* Elicio Therapeutics, Inc. ELTX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 13 $ à

17 $

* Energy Transfer LP ET.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Enterprise Products Partners L.P. EPD.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 40 $

contre 38 $

* Erasca, Inc. ERAS.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 15 $ à 20 $

* Factset FDS.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 335 $ à 275 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 53 $, contre

60 $ auparavant

* Gaming & Leisure Properties Inc GLPI.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 53 $ à

52 $

* Hess Midstream LP HESM.N : Wells Fargo augmente l'objectif de cours à 40 $ contre 39 $

* Jefferies Financial Group Inc. JEF.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours

de 97 $ à 74 $

* Jones Lang LaSalle Inc. JLL.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 355 $ contre 360 $

* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 133 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Wells Fargo augmente l'objectif de cours à 35 $ contre 34 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 47 $, contre 44 $

auparavant

* KLA Corp KLAC.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 1750 $ à 1835 $

* KLA Corp KLAC.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 1850 $ à 1700 $

* KLA Corp KLAC.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 1800 $ à 1900 $

* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Citigroup relève sa recommandation de

'neutre' à 'acheter'

* Lyft Inc LYFT.O : Zephirin Group réduit son objectif de cours de 1 $ pour le ramener à

16 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 250 $, contre 265 $

auparavant

* Mastec Inc MTZ.N : Jefferies augmente l'objectif de cours de 271 $ à 348 $

* MPLX LP MPLX.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 59 $ à 63 $

* Newmark Group NMRK.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 21 $ à 19 $

* Olin Corporation OLN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 21 $ à 25 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à

135 $ contre 142 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à

130 $ de 120 $

* Once upon a Farm OFRM.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 25 $

* Oneok, Inc. OKE.N : Wells Fargo augmente l'objectif de cours à 81 $ contre 79 $

* Oruka Therapeutics ORKA.O : Barclays relève son objectif de cours à 50 $ contre 48 $

auparavant

* Oruka Therapeutics ORKA.O : Stifel relève l'objectif de cours à 72 $ contre 47 $

* Pagerduty Inc PD.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 10 $ de 20 $

* Paychex Inc PAYX.O : BMO ramène l'objectif de cours de 121 $ à 103 $

* Plains All American Pipeline L.P. PAA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 22 $

contre 21 $ auparavant

* Plains GP Holdings L.P. PAGP.O : Wells Fargo augmente l'objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Realty Income Corp O.N : Barclays relève l'objectif de cours à 65 $ contre 64 $

* Rubrik Inc RBRK.N : BMO ramène l'objectif de cours de 105 $ à 70 $

* Rubrik Inc RBRK.N : D.A. Davidson augmente l'objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 125 $ à 90 $

* Sentinelone S.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 18 $

* Sentinelone S.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $

* Sentinelone Inc S.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 21 $

* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 16 $ contre 17 $

* Sentinelone Inc S.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 18 $

* Sentinelone Inc S.N : Raymond James réduit son objectif de cours à 18 $ contre 25 $

* Sentinelone Inc S.N : Stephens réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $

* Sentinelone Inc S.N : Wells Fargo augmente l'objectif de cours à 14 $ contre 13 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : BMO ramène l'objectif de cours de 108 $ à 92 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 140 $ à 105 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 118 $ contre 131 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Needham réduit l'objectif de cours à 100 $ de 140 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 145 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen augmente l'objectif de cours à 135 $ de 130 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 100 $ de 130 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 125 $

* Sleep Number Corp SNBR.O : UBS réduit l'objectif de cours à 4 $ de 10 $

* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Barclays maintient l'objectif de cours à 82 $

* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Barclays maintient l'objectif de cours à 82 $

* Sunoco LP SUN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 67 $ à 71 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 264 $ contre 248

$

* The Williams Companies Inc WMB.N : Wells Fargo augmente l'objectif de cours de 80 $ à 89

$

* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 14 $ à 8 $

* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de 'surpondérer' à

'neutre'

* Turtle Beach Corporation TBCH.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours de 20

$ à 18 $

* Ulta Beauty ULTA.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 748 $ contre 766 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 635 $ contre 720 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 750 $ contre 800 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 700 $ contre 750

$ auparavant

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 650 $ contre

750 $ auparavant

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 725 $ contre 775 $

auparavant

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 775 $ à 750 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/03/2026 à 16:09:42.

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