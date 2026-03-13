TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, KLA, Ulta Beauty

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Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Adobe, KLA et Ulta Beauty.
FAITS MARQUANTS
* Adobe Inc ADBE.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 500 $ à 300 $
* Cigna CI.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 358 $ contre 307 $
* KLA Corp KLAC.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 1700 $ contre 1850 $
* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 250 $, contre 265 $ auparavant
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 725 $ contre 775 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abacus Global Management Inc ABX.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de
'surpondérer' à 'neutre'
* Adobe Inc ADBE.O : Baird réduit l'objectif de cours de 350 $ à 270 $
* Adobe Inc ADBE.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 275 $ de 335 $
* Adobe Inc ADBE.O : Bernstein réduit l'objectif de cours de 506 $ à 447 $
* Adobe Inc ADBE.O : BMO réduit l'objectif de cours de 375 $ à 285 $
* Adobe Inc ADBE.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 300 $ de 500 $
* Adobe Inc ADBE.O : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours de 24 $ à 25 $
* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 420 $ contre 520 $
* Adobe Inc ADBE.O : Melius Research réduit l'objectif de cours à 255 $ contre 270 $
* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 315 $ de 340 $
* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 425 $ à 365 $
* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 425 $ à 365 $
* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 330 $ à 280 $
* Adobe Inc ADBE.O : Stifel réduit l'objectif de cours de 450 $ à 400 $
* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 325 $ à 310 $
* Adobe Inc ADBE.O : UBS réduit l'objectif de cours de 340 $ à 290 $
* Adobe Inc ADBE.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 405 $ à 330 $
* Agree Realty Corp ADC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 78 $ à 81 $
* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 50 $ à 68 $
* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève sa recommandation de 'sous-pondérer' à 'neutre'
* Ameresco Inc AMRC.N : UBS réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 40 $
* American Healthcare REIT AHR.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 52 $ à
57 $
* Antero Midstream Corporation AM.N : Wells Fargo augmente l'objectif de cours à 23 $
contre 21 $
* Archrock, Inc. AROC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 39 $ à 40 $
* BSR Real Estate Investment Trust HOMu.TO : Raymond James réduit l'objectif à 12,50 $ de
14 $
* BSR Real Estate Investment Trust HOMu.TO : Raymond James abaisse sa recommandation de
'surperformance' à 'performance de marché'
* BSR Real Estate Investment Trust HOMu.TO : RBC réduit l'objectif de cours de 14,50 $ à
13 $
* BSR Real Estate Investment Trust HOMu.TO : RBC abaisse sa recommandation de
'surperformance' à 'performance sectorielle'
* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : B. Riley augmente l'objectif de cours de 50
$ à 63 $
* CBRE Group Inc CBRE.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 174 $ de 192 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 150 $ contre
113 $ auparavant
* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : B. Riley ramène l'objectif de cours à 6 $,
contre 11 $ auparavant
* Cheniere Energy Inc LNG.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 271 $ contre 280 $
* Cheniere Energy Partners L.P. CQP.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 56 $ à
54 $
* Cigna CI.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 358 $ de 307 $
* Cigna CI.N : Bernstein relève sa recommandation de 'performance de marché' à
'surperformer'
* Cion Investment Corporation CION.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 7 $ contre
8,5 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 100 $ à 120 $
* Cognizant CTSH.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 85 $ à 71 $
* Corvus Pharmaceuticals CRVS.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 32 $
à 33 $
* CVS Health Corp CVS.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 91 $ à 94 $
* CVS Health Corp CVS.N : Bernstein relève sa recommandation de 'performance de marché' à
'surperformer'
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de
260 $ à 250 $
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 264 $ contre 242
$ auparavant
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 210 $ contre
208 $
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 240
$, contre 245 $ auparavant
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 275 $
à 252 $
* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Barclays relève l'objectif de cours de 242 $ à 264 $
* Dollar General DG.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 170 $ contre 173 $
* Dollar General Corp DG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 170 $ contre 178 $
* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 139 $ de 144 $
* Dollar General Corporation DG.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 150 $
contre 160 $
* Dow Inc. DOW.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 30 $ à 45 $
* DT Midstream, Inc. DTM.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 150 $ à 165 $
* El Pollo Loco Holdings Inc LOCO.O : Benchmark relève sa recommandation de 'conserver' à
'acheter'
* Elicio Therapeutics, Inc. ELTX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 13 $ à
17 $
* Energy Transfer LP ET.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 23 $ à 25 $
* Enterprise Products Partners L.P. EPD.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 40 $
contre 38 $
* Erasca, Inc. ERAS.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 15 $ à 20 $
* Factset FDS.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 335 $ à 275 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 53 $, contre
60 $ auparavant
* Gaming & Leisure Properties Inc GLPI.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 53 $ à
52 $
* Hess Midstream LP HESM.N : Wells Fargo augmente l'objectif de cours à 40 $ contre 39 $
* Jefferies Financial Group Inc. JEF.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours
de 97 $ à 74 $
* Jones Lang LaSalle Inc. JLL.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 355 $ contre 360 $
* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 133 $
* Kinder Morgan Inc KMI.N : Wells Fargo augmente l'objectif de cours à 35 $ contre 34 $
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 47 $, contre 44 $
auparavant
* KLA Corp KLAC.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 1750 $ à 1835 $
* KLA Corp KLAC.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 1850 $ à 1700 $
* KLA Corp KLAC.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 1800 $ à 1900 $
* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Citigroup relève sa recommandation de
'neutre' à 'acheter'
* Lyft Inc LYFT.O : Zephirin Group réduit son objectif de cours de 1 $ pour le ramener à
16 $
* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 250 $, contre 265 $
auparavant
* Mastec Inc MTZ.N : Jefferies augmente l'objectif de cours de 271 $ à 348 $
* MPLX LP MPLX.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 59 $ à 63 $
* Newmark Group NMRK.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 21 $ à 19 $
* Olin Corporation OLN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 21 $ à 25 $
* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à
135 $ contre 142 $
* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à
130 $ de 120 $
* Once upon a Farm OFRM.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 25 $
* Oneok, Inc. OKE.N : Wells Fargo augmente l'objectif de cours à 81 $ contre 79 $
* Oruka Therapeutics ORKA.O : Barclays relève son objectif de cours à 50 $ contre 48 $
auparavant
* Oruka Therapeutics ORKA.O : Stifel relève l'objectif de cours à 72 $ contre 47 $
* Pagerduty Inc PD.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 10 $ de 20 $
* Paychex Inc PAYX.O : BMO ramène l'objectif de cours de 121 $ à 103 $
* Plains All American Pipeline L.P. PAA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 22 $
contre 21 $ auparavant
* Plains GP Holdings L.P. PAGP.O : Wells Fargo augmente l'objectif de cours de 21 $ à 22 $
* Realty Income Corp O.N : Barclays relève l'objectif de cours à 65 $ contre 64 $
* Rubrik Inc RBRK.N : BMO ramène l'objectif de cours de 105 $ à 70 $
* Rubrik Inc RBRK.N : D.A. Davidson augmente l'objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 125 $ à 90 $
* Sentinelone S.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 18 $
* Sentinelone S.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $
* Sentinelone Inc S.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 21 $
* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 16 $ contre 17 $
* Sentinelone Inc S.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 18 $
* Sentinelone Inc S.N : Raymond James réduit son objectif de cours à 18 $ contre 25 $
* Sentinelone Inc S.N : Stephens réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $
* Sentinelone Inc S.N : Wells Fargo augmente l'objectif de cours à 14 $ contre 13 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : BMO ramène l'objectif de cours de 108 $ à 92 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 140 $ à 105 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 118 $ contre 131 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : Needham réduit l'objectif de cours à 100 $ de 140 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 145 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen augmente l'objectif de cours à 135 $ de 130 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 100 $ de 130 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 125 $
* Sleep Number Corp SNBR.O : UBS réduit l'objectif de cours à 4 $ de 10 $
* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Barclays maintient l'objectif de cours à 82 $
* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Barclays maintient l'objectif de cours à 82 $
* Sunoco LP SUN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 67 $ à 71 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 264 $ contre 248
$
* The Williams Companies Inc WMB.N : Wells Fargo augmente l'objectif de cours de 80 $ à 89
$
* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 14 $ à 8 $
* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de 'surpondérer' à
'neutre'
* Turtle Beach Corporation TBCH.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours de 20
$ à 18 $
* Ulta Beauty ULTA.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 748 $ contre 766 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 635 $ contre 720 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 750 $ contre 800 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 700 $ contre 750
$ auparavant
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 650 $ contre
750 $ auparavant
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 725 $ contre 775 $
auparavant
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 775 $ à 750 $
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