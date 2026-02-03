 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Exxon Mobil, Stellar Bancorp
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 14:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Adobe, Exxon Mobil et Stellar Bancorp.

FAITS MARQUANTS

* Adobe ADBE.O : Piper Sandler réduit son opinion de surpondérer à neutre

* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 135 $ à 145 $

* Limbach Holdings Inc LMB.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT

100

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : KBW relève la note de "market perform" à "outperform"

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 235 $ à 200 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : RBC réduit le prix cible de 35 $ à 31 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc. ACAD.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 33 $ à 32 $

* Adobe ADBE.O : Piper Sandler passe de surpondéré à neutre; baisse le prix cible de 470 $ à 330 $

* Aktis Oncology AKTS.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance; PT

de 31

* Aktis Oncology Inc AKTS.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération; PT 30

* Aktis Oncology Inc AKTS.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Alphabet Inc GOOGL.O : Mizuho relève le prix cible à 400 $, contre 365 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : UBS relève l'objectif de cours à 311 dollars contre 310 dollars

* Amplitude Inc AMPL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 16 $

* Asana Inc ASAN.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 14 $ contre 19 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Jefferies relève le prix cible à 245 $, contre 200 $ auparavant

* Biogen BIIB.O : Bernstein ramène le cours cible à 191 $, contre 197 $ auparavant

* Biogen BIIB.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 187 $ contre 189 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Stephens relève l'objectif de cours de 185 à 196 dollars

* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 136 à 124 dollars

* Braze Inc BRZE.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 30$ contre 50

* Brookdale Senior Living Inc. BKD.N : Barclays augmente le prix cible à 18$ de 15

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan augmente le prix cible de 645,00 $ à 700,00 $

* Carter Bankshares Inc CARE.O : Raymond James relève le cours cible à 25 $, contre 22 $

auparavant

* Century Aluminum Co CENX.O : B. Riley augmente le prix cible de 37 $ à 64 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Deutsche Bank réduit le cours cible à 235 $ contre 275

$

* Chevron Corp CVX.N : Argus Research relève le cours cible à 203 $ contre 183 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan relève le cours cible à 102 $ contre 95 $

* Circle Internet Group CRCL.N : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de

pondération égale

* Circle Internet Group CRCL.N : Morgan Stanley initie une couverture avec un PT de 66

* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève le prix cible de 83 $ à 88 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Needham réduit le prix cible de 100 $ à 99 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Mizuho relève le cours cible de 1000 à 1065 dollars

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Truist Securities relève le prix cible de 84 $ à 92 $

* Davita Inc. DVA.N : Barclays relève le prix cible à 158 $ contre 143 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 51 $ contre 43 $

* Disney DIS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 125 $ contre 140 $

* Disney DIS.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 132 $ contre 136 $

* Disney DIS.N : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 121 $ contre 130 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 123 $ contre 120 $ auparavant

* Draftkings Inc DKNG.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 54 $ à 50 $

* Elevance Health ELV.N : RBC réduit le prix cible de "surperformance" à "performance

sectorielle

* Elevance Health ELV.N : RBC réduit le cours cible de 392 $ à 358 $

* Esab Corp ESAB.N : JP Morgan réduit le prix cible de 138,00 $ à 130,00 $

* Exxon Mobil XOM.N : HSBC augmente le prix cible à 135$ de 125

* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 135 $ à 145 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : Barclays relève le cours cible de 140 à 145 dollars

* Fedex FDX.N : Bernstein relève le prix cible à 427 $ contre 306 $

* Fedex FDX.N : Bernstein relève l'objectif de performance de marché à surperformer

* Fedex Corporation FDX.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 380 $, contre 295 $ auparavant

* Fedex Corporation FDX.N : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Figma Inc FIG.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 70

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 300 $ à 270 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 20 à 12 dollars

* Freshworks Inc FRSH.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* GCI Liberty Inc GLIBA.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note

d'achat

* GCI Liberty Inc GLIBA.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec PT $68

* GE Vernova Inc GEV.N : Mizuho augmente le prix cible de 660 $ à 714 $

* Hexcel Corporation HXL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 71 $ contre 68 $

* Hilltop Holdings Inc HTH.N : KBW relève l'objectif de cours à 39 $ contre 34 $

* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève le cours cible à 318 $ contre 288 $

* Honeywell HON.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 240 $, contre 220 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 590 $ à 400 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan relève le cours cible à 179 $ contre 178 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : BTIG ramène l'objectif de cours à 800 $, contre 830 $ auparavant

* Laboratoires Idexx Inc IDXX.O : Jefferies réduit le prix cible de 830 $ à 820 $

* Intuit, Inc. INTU.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 696 $ contre 868 $

* J&J JNJ.N : RBC augmente le prix cible de 240 $ à 255 $

* JetBlue Airways JBLU.O : Citigroup augmente le prix cible de vente à neutre; augmente le prix cible

de 4 $ à 6 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 45 $ à 30 $

* Lam Research LRCX.O : Argus Research augmente le prix cible de 175 $ à 280 $

* Liberty Energy LBRT.N : Barclays relève le cours cible de 17 à 23 dollars

* Limbach Holdings Inc LMB.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 100

* Liveramp Holdings Inc RAMP.N : Benchmark réduit le prix cible de 53 $ à 38 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : BofA Global Research réduit le PO de 595 $ à 570 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : Argus Research passe de "hold" à "buy

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 323 $ contre 294 $ auparavant

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : TD Cowen relève le cours cible de 200 à 210 dollars

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Needham ramène le cours cible de 120 à 118 dollars

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Raymond James réduit le prix cible à 121 $ de 125

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 120 à 115 dollars

* Monster Beverage Corp MNST.O : HSBC augmente le prix cible de 82 $ à 98 $

* Msa Safety Inc MSA.N : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 200

* Murphy Oil Corp MUR.N : BMO réduit le prix cible de 37 $ à 35 $

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 290 $ à 240 $

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 260 $ à 220 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Raymond James augmente le prix cible de 155 $ à 175 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Stephens initie une couverture avec une note de pondération égale; PT $44

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup augmente le prix cible de 235 $ à 260 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 180 $ de 215 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Mizuho réduit le prix cible à 195 $ de 205 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 230 $ de 225

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : RBC augmente le prix cible de 50 $ à 90 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : JP Morgan relève le cours cible de 10 à 11 dollars

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Raymond James relève le cours cible de 980 $ à 1100 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 26 $ à 21 $

* Pinterest PINS.N : Bernstein réduit le prix cible à 32 $ de 40

* Pinterest PINS.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 35$ contre 45

* Procore Technologies Inc PCOR.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 80 $, contre 90 $ auparavant

* Pultegroup Inc PHM.N : JP Morgan ramène le cours cible à 131 $, contre 149 $ auparavant

* Rambus Inc RMBS.O : Susquehanna réduit le prix cible à 90 $ contre 100 $

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Citigroup réduit le prix cible à 72 $ contre 74 $

* Revvity RVTY.N : Barclays augmente le prix cible à 118 $ de 115 $

* Revvity Inc RVTY.N : Jefferies relève le prix cible de 100 à 105 dollars

* Revvity Inc RVTY.N : JP Morgan relève le prix cible de 100 à 105 dollars

* Revvity Inc RVTY.N : Raymond James relève le prix cible de 115 à 132 dollars

* Revvity Inc RVTY.N : TD Cowen augmente le prix cible de 120 $ à 124 $

* Revvity, Inc. RVTY.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 110 $ de 107 $

* Roblox Corp RBLX.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 140$ de 160

* Royal Caribbean Group RCL.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 330 $ de 290 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : JP Morgan ramène le cours cible à 111 $, contre 113 $

auparavant

* Sagimet Biosciences Inc SGMT.O : Guggenheim initie une couverture avec une note d'achat; PT 27 $

* Salesforce Inc CRM.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 315 $ à 280 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Stifel passe d'une note d'achat à une note de maintien; PT de 32 $ à

26 $

* Sempra SRE.N : Barclays réduit le prix cible de 97 $ à 95 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 120 $ contre 140 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 39 $ à 44 $

* Snap Inc SNAP.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 9$ contre 10

* Sofi Technologies SOFI.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 26$ contre 27

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Southwest Airlines Co LUV.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 44 à 54 dollars

* Sprout Social Inc SPT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 12$ contre 15

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : KBW relève le cours cible à 44 $, contre 33 $ auparavant

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform" à

partir de "market perform

* Sun Country Airlines SNCY.O : TD Cowen ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; baisse le

cours cible de 21 $ à 18 $

* target Corp TGT.N : TD Cowen augmente le prix cible de 90 $ à 100 $

* the Walt Disney Company DIS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 150 $ contre 152 $

* Twist Bioscience TWST.O : Barclays relève le prix cible de 39 à 50 dollars

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Jefferies relève le cours cible de 32 $ à 43 $

* Tyra Biosciences Inc. TYRA.O : Oppenheimer relève le prix cible de 36 $ à 50 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Bernstein relève le prix cible de 60 à 69 dollars

* Tyson Foods Inc TSN.N : BMO relève le prix cible de 67 $ à 73 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 63,00 $ à 67,00 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Stephens relève le prix cible de 55 à 65 dollars

* Tyson Foods, Inc. TSN.N : Barclays relève l'objectif de cours de 75 à 78 dollars

* United Airlines UAL.O : Citigroup relève le cours cible de 153 à 155 dollars

* Verizon VZ.N : Citigroup relève le cours cible de 48 à 50 dollars

* Verizon VZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 49 $ contre 47 $ auparavant

* Verizon VZ.N : RBC relève le cours cible de 44 $ à 48 $

* Vertex VERX.O : Piper Sandler passe de surpondéré à neutre; baisse le prix cible de 32 à 20 dollars

* Viridian Therapeutics, Inc. VRDN.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 26 $ à 29 $

* Vishay Precision Group Inc VPG.N : B. Riley augmente le prix cible de 45 $ à 63 $

* Vista Gold Corp. VGZ.A : H.C. Wainwright relève le cours cible à 63 $, contre 45 $ auparavant: H.C.

Wainwright relève le prix cible de 3 à 5 dollars

* Walmart Inc WMT.O : Piper Sandler relève le cours cible de 123 à 130 $

* Western Digital Corp WDC.O : Argus Research relève le cours cible de 180 à 300 dollars

* Williams Companies Inc WMB.N : Jefferies relève le cours cible de 71 $ à 76 $

* Wisdomtree, Inc. WT.N : Oppenheimer relève le cours cible de 17 $ à 21 $

* Woodward WWD.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 400 $ à 430 $

* Woodward Inc WWD.O : TD Cowen relève le cours cible de 350 $ à 390 $

* Woodward Inc WWD.O : Truist Securities relève le cours cible à 404 $, contre 366 $

auparavant

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler ramène le cours cible à 200 $, contre 235 $ auparavant

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 91 $ contre 95 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Jefferies réduit le prix cible à 12 $ contre 16 $

