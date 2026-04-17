information fournie par Reuters • 17/04/2026 à 20:20

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Chevron, Exxon Mobil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Adobe, Chevron et Exxon Mobil.

FAITS MARQUANTS

* Adobe Inc ADBE.O : RBC réduit son objectif de cours de 400 à 350 dollars

* Chevron Corp CVX.N : Exane BNP Paribas relève l'objectif de performance de neutre à

surperformant

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève le cours cible de 1 060 $ à 1 110 $

* Exxon Mobil XOM.N : Exane BNP Paribas relève l'objectif de performance de sous-performance à

neutre

* Newmont NEM.N : La Banque Nationale du Canada réduit la performance du secteur de

"surperformer" à "performer"

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbott ABT.N : Benchmark réduit son objectif de cours de 145 à 120 dollars

* Abbott ABT.N : Citigroup réduit le prix cible à 108 $ contre 136 $

* Abbott ABT.N : Jefferies abaisse le cours cible à 135 dollars contre 145 dollars

* Abbott ABT.N : Mizuho réduit le prix cible à 115 $ contre 125 $ auparavant

* Abbott ABT.N : Oppenheimer abaisse le cours cible à 115 $, contre 132 $ auparavant

* Abbott ABT.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 115 $ contre 135 $

* Abbott ABT.N : Raymond James abaisse le prix cible à 115 $, contre 130 $ auparavant

* Abbott ABT.N : RBC réduit le prix cible de 135 $ à 130 $

* Abbott ABT.N : Stifel réduit le prix cible à 120$ de 145

* Abbott ABT.N : TD Cowen réduit le prix cible à 115 $ de 137 $

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : UBS augmente le prix cible à 31$ de 27

* Adobe Inc ADBE.O : RBC réduit le cours cible de 400 $ à 350 $

* Adobe Inc ADBE.O : UBS réduit le prix cible à 260 $, contre 290 $ auparavant

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Oppenheimer réduit le cours cible à 195 $, au lieu de 200

* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève le prix cible à 310 $ contre 280 $

auparavant

* Agree Realty Corp ADC.N : BMO passe de "surperformance" à "performance du marché"

* Alcoa Corp AA.N : Jefferies réduit le prix cible de 85 $ à 82 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 41 $

auparavant

* Alliant Energy Corp LNT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 84 $ contre 78 $

* Amazon AMZN.O : Truist Securities relève le cours cible de 280 à 285 dollars

* Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat

* Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX.O : UBS initie une couverture avec un prix cible de 19

* Antero Resources Corp AR.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 54 à 56 dollars

* APA Corp (Us) APA.O : UBS relève l'objectif de cours à 45$ contre 44

* Apple Inc AAPL.O : Exane BNP Paribas relève le cours de l'action de neutre à surperformer

* Axogen Inc AXGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 43 $ à 49 $

* Bandwidth Inc BAND.O : B. Riley augmente le prix cible de 20,00 $ à 27,00 $

* BD BDX.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 159$ de 170

* Bill Holdings Inc BILL.N : Citigroup réduit le prix cible de 62 $ à 55 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan relève le cours cible de 122 à 142 dollars

* BNY BK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 149 $ contre 143 $

* BNY BK.N : KBW relève son objectif de cours à 150 $, contre 143 $ auparavant

* BNY BK.N : RBC relève le cours cible de 130 à 142 dollars

* BNY BK.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 148 $, contre 140 $ auparavant

* CF Industries CF.N : Barclays relève le cours cible de 120 $ à 130 $

* CG Oncology Inc CGON.O : JP Morgan relève le cours cible à 91 $, contre 65 $ auparavant

* Charles Schwab SCHW.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 125 à 127 dollars

* Charles Schwab Corp SCHW.N : JP Morgan relève le cours cible à 131 $, contre 128 $ auparavant

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Morgan Stanley ramène le prix cible de 135 à 125 dollars

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 105 $ à 103 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : TD Cowen réduit le prix cible de 128 $ à 108 $

* Chevron Corp CVX.N : Exane BNP Paribas relève l'objectif de cours de neutre à surperformer

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : RBC réduit le prix cible de 50 $ à 45 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Roth MKM augmente le prix cible de 130 à 140 $

* Citizens Financial CFG.N : KBW relève le cours cible de 70 $ à 72 $

* Citizens Financial CFG.N : Piper Sandler relève le cours cible à 71 $, contre 68 $ auparavant

* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 69 $ contre 63 $

* Community Trust Bancorp Inc CTBI.O : Raymond James augmente le prix cible de 69 $ à 73 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan augmente le cours cible de 1 060 $ à 1 110 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : Stephens relève le cours cible de 450 $ à 540 $

* Crown Castle Inc CCI.N : BMO relève le cours cible de 91 $ à 100 $

* CSX Corp CSX.O : Benchmark relève le cours cible de 40 $ à 46 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Stifel initie une couverture avec un objectif de prix de 30

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Citigroup réduit le prix cible de 230 à 225 dollars

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 224 $ de 220

* Domo Inc DOMO.O : Stephens réduit le cours cible à 8 $ contre 18 $

* Enovis Corp ENOV.N : William Blair prend en charge la couverture avec une note de surperformance

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies réduit le prix cible de 240 $ à 220 $

* ESCO Technologies ESE.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 350 à 400 dollars

* Exelon Corp EXC.O : Barclays ramène le cours cible à 49 $, contre 50 $ auparavant

* Exelon Corp EXC.O : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de

pondération

* Exelon Corp EXC.O : BMO réduit le prix cible de 52 $ à 49 $

* Exelon Corp EXC.O : BMO réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du marché"

* Exelon Corp EXC.O : Mizuho réduit le prix cible de 51 $ à 48 $

* Exelon Corp EXC.O : Mizuho abaisse le prix cible de surperformance à neutre

* Exxon Mobil XOM.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de sous-performance à neutre

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 171 $ contre 172 $

* fair Isaac Corp FICO.N : Jefferies réduit le prix cible de 2200 $ à 1800 $

* Fastenal Co FAST.O : Barclays relève le cours cible à 45 $ contre 44 $

* FirstEnergy FE.N : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; prix cible de 56 $

* Floor & Decor Holdings FND.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec un PT de

45

* Floor & Decor Holdings FND.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note

de sous-performance

* Fluence Energy Inc FLNC.O : UBS réduit le prix cible de 22 $ à 8 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : UBS réduit le prix cible à vendre de neutre

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : BMO initie une couverture avec une note de performance du

marché

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : BMO initie une couverture avec un prix cible de 27

* Franklin Resources Inc. BEN.N : Barclays relève le prix cible de 25 $ à 26 $

* Frontview REIT Inc FVR.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; prix cible de

20

* GE Healthcare GEHC.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 96 $ à 88 $

* Global Net Lease Inc GNL.N : BMO ramène la note de "surperformance" à "performance du marché"

* Golub Capital BDC Inc GBDC.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* Golub Capital BDC Inc GBDC.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de 15

* Great Southern Bancorp Inc GSBC.O : KBW augmente le prix cible de 63 $ à 65 $

* H2O America HTO.O : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; prix cible 64

* IBM IBM.N : RBC réduit le prix cible de 361 $ à 330 $

* ICU Medical Inc ICUI.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 163 $ contre 178 $

* Immunic Inc IMUX.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 2,5

* Intel INTC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 40 à 48 dollars

* Invesco Ltd IVZ.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 24 $ contre 29 $

* J B Hunt Transport Services JBHT.O : Benchmark relève le cours cible de 230 à 250 dollars

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 180 à 190 dollars

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Raymond James augmente le prix cible de 240 à 255 $

* Keycorp KEY.N : Jefferies relève le cours cible à 23 $ contre 21 $

* Lear Corporation LEA.N : Deutsche Bank ramène le cours cible à 120 $, contre 135 $ auparavant

* Manpowergroup Inc MAN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 34 $ contre 40 $ auparavant

* Manpowergroup Inc MAN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 34 $ contre 38 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : UBS relève le prix cible de 29 à 33 dollars

* Marriott MAR.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 400 $ contre 393 $ auparavant

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : KBW relève l'objectif de cours de 200 à 203 dollars

* Mastec Inc MTZ.N : Stifel relève le cours cible de 335 à 401 dollars

* Meiragtx Holdings Plc MGTX.O : RBC relève le cours cible de 16 $ à 24 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Piper Sandler réduit le cours cible à 96 $ contre 106 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho réduit le prix cible à 170 $ de 180

* Monolithic Power Systems Inc MPWR.O : Oppenheimer relève le cours cible à 1500 $ contre 1300 $

* Netflix Inc NFLX.O : Barclays abaisse le cours cible à 110 $, contre 115 $ auparavant

* Netflix Inc NFLX.O : HSBC réduit le prix cible à 113 $ de 114 $

* Netflix Inc NFLX.O : Jefferies réduit le prix cible à 128 $ de 134 $

* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 118 $ contre 120 $ auparavant

* Netflix Inc NFLX.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 120 $ de 135

* Netflix Inc NFLX.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 115 $ à partir de 103

* Netflix Inc NFLX.O : Pivotal Research augmente le prix cible de 95 $ à 96 $

* Netflix Inc NFLX.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 96 $ à 95 $

* Netstreit Corp NTST.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; prix cible de 24

$

* Newmont NEM.N : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible de 140 $ à 130 $

* Newmont NEM.N : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible de "surperformance" à

"performance du secteur"

* Nisource Inc NI.N : Barclays augmente le prix cible de 45 $ à 49 $

* Northwest Natural Holding Co NWN.N : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien

* Northwest Natural Holding Co NWN.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 58

* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley augmente le prix cible de 310,00 $ à 330,00 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies augmente le prix cible de 300 $ à 325 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Stifel relève le cours cible de 220 à 350 dollars

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Stifel relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Pepsico PEP.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 173$ contre 169

* Pepsico PEP.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 170$ contre 165

* Pepsico PEP.O : HSBC relève le cours cible à 176 $, contre 175 $ auparavant

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève le cours cible de 172 à 178 dollars

* Philip Morris PM.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 175 $, contre 180 $ auparavant

* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : BMO augmente le prix cible de 21 $ à 23 $

* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : BMO relève le cours de l'action de "marché performant" à

"surperformance"

* Prologis Inc PLD.N : BTIG augmente le prix cible de 155 $ à 160 $

* Prologis Inc PLD.N : UBS relève l'objectif de cours à 161 $ contre 148 $

* Quaker Houghton KWR.N : Seaport Research Partners relève le prix cible de neutre à achat

* Qualcomm QCOM.O : Exane BNP Paribas abaisse le cours à neutre de surperformer

* Ryder System Inc R.N : Morgan Stanley relève l'objectif de prix de 250 à 263 dollars

* Schneider National Inc SNDR.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $

auparavant

* Skywest Inc SKYW.O : TD Cowen ramène le cours cible à 106 $, contre 122 $ auparavant

* Solventum Corp SOLV.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 98 $ à 92 $

* Spire Inc SR.N : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; prix cible 101

* Starz Entertainment STRZ.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 15 $ à 17 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Barclays réduit le cours cible à 87 $ contre 94 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Mizuho relève le cours cible de 160 à 215 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Mizuho relève le cours de l'action de sous-performance à neutre

* Thor Industries Inc THO.N : BMO réduit le prix cible de 125 $ à 120 $

* Travelers TRV.N : JP Morgan augmente le prix cible de 324 $ à 329 $

* U.S. Bancorp USB.N : Barclays relève le cours cible de 65 $ à 67 $

* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer relève le prix cible de 71 $ à 73 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Benchmark relève le cours cible de 260 à 275 dollars

* UnitedHealth UNH.N : Morgan Stanley ajoute le titre à sa liste de choix

* US Bancorp USB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 55 à 60 dollars

* US Bancorp USB.N : RBC relève le cours cible de 59 à 61 dollars

* US Bancorp USB.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours de 63 $ à 62 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : UBS réduit le prix cible à 139$ de 169

* Venture Global Inc VG.N : RBC augmente le prix cible à 16 $ contre 14 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : Barclays relève l'objectif de cours de 69 à 74 dollars

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays réduit le prix cible à 128 $ contre 142 $

* Vivos Therapeutics, Inc. VVOS.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 2,5 $, contre 7 $

auparavant

* W&T Offshore Inc WTI.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Westamerica Bancorp WABC.O : KBW relève l'objectif de cours à 58 $ contre 55 $

* Western Digital Corp WDC.O : BofA Global Research relève le prix cible de 375 à 415 dollars