 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Caseys General Stores, Fedex
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 14:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Adobe, Caseys General Stores et Fedex, ce mardi.

FAITS MARQUANTS

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit son objectif de cours de 400 $ à 325 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 662 $ à 713 $

* Crocs Inc CROX.O : BTIG initie une couverture avec une note 'neutre'

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 424 $, contre 294 $ auparavant

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 540 $ à 600

$

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adeia Inc ADEA.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit son objectif de cours de 400 $ à 325 $

* Alector Inc ALEC.O : BTIG relève la note de 'neutre' à 'achat'

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies initie une couverture avec une note de 'maintien'; objectif de

cours de 350 $

* Applied Optoelectronics AAOI.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours

de 125 $ à 140 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 81 $ à 90 $

* Beta Technologies Inc BETA.N : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 33,00 $

contre 34,00 $

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 15 $ à 52 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains

ciblés

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 89 $ à 94 $

* Byrna Technologies Inc BYRN.O : B. Riley réduit son objectif de cours à 31 $, contre

46 $ auparavant

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 662 $ à 713 $

* CCC Intelligent Solutions Holdings CCC.O : Morgan Stanley réduit son objectif de

cours à 9,00 $ contre 13,00 $

* Celcuity Inc CELC.O : Needham relève son objectif de cours de 95 $ à 122 $

* Cellectar Biosciences Inc CLRB.O : Maxim Group relève la note de 'conserver' à

'acheter'

* Chewy Inc CHWY.N : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 50,00 $ contre 51,00

$

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen réduit son objectif de cours à 39 $ contre 48 $

* Climb Bio, Inc. CLYM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 11 $ à 15 $

* Coeur Mining, Inc CDE.N : CIBC initie une couverture avec une note de 'surperformance';

objectif de cours de 40 $

* Crocs Inc CROX.O : BTIG initie une couverture avec une note 'neutre'

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 487,00 $ à

510,00 $

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley relève la note de 'pondération égale' à

'surpondérer'

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Raymond James relève la note de 'surperformance' à

'achat fort'

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Raymond James relève son objectif de cours de 63 $

à 123 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Wedbush relève son objectif de cours à 80 $,

contre 55 $ auparavant

* Dow Inc DOW.N : Jefferies relève son objectif de cours à 39 $ contre 28 $

* Everpure, Inc PSTG.N : Northland Capital relève son objectif de cours à 81 $, contre 77 $

auparavant

* Everpure, Inc PSTG.N : Northland Capital relève sa note à 'surperformance'

* Federal Signal Corp FSS.N : Keybanc relève la note de 'pondération sectorielle' à

'surpondérer'

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 424 $ contre 294 $ auparavant

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Mizuho réduit son objectif de cours à 55 $ contre 64

$

* Five Below Inc FIVE.O : Barclays relève son objectif de cours à 211 $ contre 193 $

* Fuelcell Energy, Inc. FCEL.O : Wells Fargo réduit son objectif de cours de 7 $ à 6 $

* Gilead GILD.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de

180 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 29,00 $ contre

38,00 $

* Grocery Outlet GO.O : Deutsche Bank réduit son objectif de cours à 7 $ contre 10 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen relève son objectif de cours à 561 $ contre 529 $

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 25,00 $

contre 23,00 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours à 32 $

contre 29 $ auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup relève son objectif de cours à 27 $ contre 26

$ auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James réduit son objectif de cours à 30 $ contre

31 $

* Hims & Hers Health HIMS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours à 23,00

$ contre 12,50 $

* Hims & Hers Health HIMS.N : BofA Global Research relève sa note de 'sous-performance'

à 'neutre'

* Hims & Hers Health HIMS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 13,25 $ à 24 $

* Hims & Hers Health HIMS.N : Citigroup relève la note de 'vendre' à 'neutre'

* Hims & Hers Health HIMS.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours à 28 $ contre 25 $

* Korn Ferry KFY.N : Truist Securities réduit son objectif de cours à 75 $ contre 88 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 255 $

* Macrogenics MGNX.O : Barclays relève son objectif de cours de 3 $ à 4 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Mizuho initie une couverture avec une note de 'surperformance';

objectif de cours de 97 $

* Nextpower Inc NXT.O : Glj Research initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

cours de 147,33 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 168 $ à 182 $

* Oracle Corp ORCL.N : Baird réduit son objectif de cours à 200 $ contre 300 $

* Paramount Skydance PSKY.O : BofA Global Research réduit son objectif de cours de

13,00 $ à 11,00 $

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research réduit son objectif de cours à 308 $

contre 315 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Deutsche Bank réduit son objectif de cours à 105 $ contre 124

$

* Qualcomm QCOM.O : BofA Global Research rétablit la note de 'sous-performance'; objectif de

cours de 145 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Argus Research relève son objectif de cours de 210 $ à

225 $

* Rivian RIVN.O : TD Cowen relève la note de 'conserver' à 'acheter'; relève son objectif de

cours de 17 $ à 20 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Citigroup passe la note de 'vendre' à 'neutre'

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 81 $ à 100 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* Spyglass Pharma, Inc. SGP.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Stratégie MSTR.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

cours de 175 $

* Strive Inc ASST.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

cours de 12 $

* Talkspace TALK.O : Barclays réduit son objectif de cours de 5,50 $ à 5,25 $

* Talkspace TALK.O : Keybanc réduit la note de 'surpondérer' à 'pondération sectorielle'

* target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Ulta Beauty ULTA.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 732 $ à 766 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : RBC réduit son objectif de cours à 216 $, contre 245 $

auparavant

* US Physical Therapy USPH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat;

objectif de cours de 102 $ contre 110 $

* Vail Resorts MTN.N : Barclays réduit son objectif de cours à 138 $ contre 140 $

* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank réduit son objectif de cours à 146 $ contre 151 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 156 $, contre 172 $

auparavant

* Vail Resorts Inc MTN.N : Mizuho réduit son objectif de cours à 200 $ contre 202 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Stifel réduit son objectif de cours à 172 $ contre 175 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Truist Securities réduit son objectif de cours à 217 $

contre 234 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 570,00 $ à

596,00 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours à 598 $

contre 571 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Citigroup relève son objectif de cours à 585 $ contre 575

$

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat;

objectif de cours de 580 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 540 $ à 600 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Citigroup relève la note de 'vendre' à 'neutre'

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 201 $ contre 189 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

ADEIA
22,3100 USD NASDAQ 0,00%
ADOBE
282,4400 USD NASDAQ 0,00%
ALECTOR
2,1900 USD NASDAQ 0,00%
AMGEN
376,9700 USD NASDAQ 0,00%
APPLIED OPTOELEC
110,6200 USD NASDAQ 0,00%
ARCBEST
94,1400 USD NASDAQ 0,00%
BIOAGE LABS
19,7300 USD NASDAQ 0,00%
BRIDGEBIO PHARMA
65,6400 USD NASDAQ 0,00%
BYRNA TECH
10,8000 USD NASDAQ 0,00%
CASEY'S GEN STOR
664,5400 USD NASDAQ 0,00%
CCC INTELL SLTN
5,9400 USD NASDAQ 0,00%
CCC INTELL SLTN
8,7200 USD NASDAQ -0,34%
CELCUITY
113,4500 USD NASDAQ 0,00%
CELLECTAR BIOSCN
2,7500 USD NASDAQ 0,00%
CHEWY RG-A
26,145 USD NYSE 0,00%
CLIMB BIO
7,2500 USD NASDAQ 0,00%
COEUR MINING
22,690 USD NYSE 0,00%
CROCS
87,1600 USD NASDAQ 0,00%
CROWDSTRIKE
434,1300 USD NASDAQ 0,00%
DIANTHUS
79,2300 USD NASDAQ 0,00%
DOW
34,325 USD NYSE 0,00%
ELIEM THERAPEUT
5,1000 USD NASDAQ -0,20%
EVERPURE RG-A
62,850 USD NYSE 0,00%
FEDERAL SIGNAL
106,170 USD NYSE 0,00%
FEDEX
361,340 USD NYSE 0,00%
FIGURE TECH RG-A
32,6400 USD NASDAQ 0,00%
FIVE BELOW
219,8200 USD NASDAQ 0,00%
FUELCELL ENERGY
7,3800 USD NASDAQ 0,00%
GILEAD SCIENCES
146,6300 USD NASDAQ 0,00%
GITLAB RG-A
24,5800 USD NASDAQ 0,00%
GROCER OUTL HLDG
6,0800 USD NASDAQ 0,00%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
HCA HEALTHCARE
545,090 USD NYSE 0,00%
HIMS&HERS HLTH RG-A
22,170 USD NYSE 0,00%
HP ENTERPRISE
21,820 USD NYSE 0,00%
KORN FERRY
62,640 USD NYSE 0,00%
LAM RESEARCH
211,1500 USD NASDAQ 0,00%
MACROGENICS
2,3600 USD NASDAQ 0,00%
MAZE THERA
45,0600 USD NASDAQ 0,00%
NEXTPOWER RG-A
108,1300 USD NASDAQ 0,00%
OLD DOMINION FRE
197,2200 USD NASDAQ 0,00%
ORACLE
151,555 USD NYSE 0,00%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,1900 USD NASDAQ 0,00%
PROGRESSIVE (OHI
206,785 USD NYSE 0,00%
PRUDENTIAL FINAN
95,930 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
91,09 USD Ice Europ +1,45%
Pétrole WTI
87,84 USD Ice Europ +2,74%
QUALCOMM
138,1100 USD NASDAQ 0,00%
QUEST DIAGNOSTIC
201,570 USD NYSE 0,00%
RIVIAN AUTO RG-A
15,8700 USD NASDAQ 0,00%
SCHNDR NATINAL-B
25,785 USD NYSE 0,00%
SEMTECH
85,1400 USD NASDAQ 0,00%
SOUTHWEST AIRLIN
43,040 USD NYSE 0,00%
SPYGLASS
27,1200 USD NASDAQ 0,00%
STRATEGY RG-A
138,9500 USD NASDAQ 0,00%
STRIVE RG-A
8,5100 USD NASDAQ 0,00%
TALKSPACE
5,1200 USD NASDAQ 0,00%
TARGET
120,130 USD NYSE 0,00%
ULTA BEAUTY
642,2200 USD NASDAQ 0,00%
UNIV HEALTH SERV-B
190,270 USD NYSE 0,00%
US PHYSICAL THER
80,640 USD NYSE 0,00%
VAIL RESORTS
134,105 USD NYSE 0,00%
VERISK ANALYTICS
210,2800 USD NASDAQ 0,00%
VERTEX PHARMACEU
460,8700 USD NASDAQ 0,00%
WERNER ENTERPRIS
31,2200 USD NASDAQ 0,00%
XPO
194,390 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/03/2026 à 14:24:05.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank