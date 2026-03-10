information fournie par Reuters • 10/03/2026 à 14:24

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Caseys General Stores, Fedex

Les analystes de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Adobe, Caseys General Stores et Fedex, ce mardi.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adeia Inc ADEA.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit son objectif de cours de 400 $ à 325 $

* Alector Inc ALEC.O : BTIG relève la note de 'neutre' à 'achat'

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies initie une couverture avec une note de 'maintien'; objectif de

cours de 350 $

* Applied Optoelectronics AAOI.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours

de 125 $ à 140 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 81 $ à 90 $

* Beta Technologies Inc BETA.N : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 33,00 $

contre 34,00 $

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 15 $ à 52 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains

ciblés

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 89 $ à 94 $

* Byrna Technologies Inc BYRN.O : B. Riley réduit son objectif de cours à 31 $, contre

46 $ auparavant

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 662 $ à 713 $

* CCC Intelligent Solutions Holdings CCC.O : Morgan Stanley réduit son objectif de

cours à 9,00 $ contre 13,00 $

* Celcuity Inc CELC.O : Needham relève son objectif de cours de 95 $ à 122 $

* Cellectar Biosciences Inc CLRB.O : Maxim Group relève la note de 'conserver' à

'acheter'

* Chewy Inc CHWY.N : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 50,00 $ contre 51,00

$

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen réduit son objectif de cours à 39 $ contre 48 $

* Climb Bio, Inc. CLYM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 11 $ à 15 $

* Coeur Mining, Inc CDE.N : CIBC initie une couverture avec une note de 'surperformance';

objectif de cours de 40 $

* Crocs Inc CROX.O : BTIG initie une couverture avec une note 'neutre'

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 487,00 $ à

510,00 $

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley relève la note de 'pondération égale' à

'surpondérer'

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Raymond James relève la note de 'surperformance' à

'achat fort'

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Raymond James relève son objectif de cours de 63 $

à 123 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Wedbush relève son objectif de cours à 80 $,

contre 55 $ auparavant

* Dow Inc DOW.N : Jefferies relève son objectif de cours à 39 $ contre 28 $

* Everpure, Inc PSTG.N : Northland Capital relève son objectif de cours à 81 $, contre 77 $

auparavant

* Everpure, Inc PSTG.N : Northland Capital relève sa note à 'surperformance'

* Federal Signal Corp FSS.N : Keybanc relève la note de 'pondération sectorielle' à

'surpondérer'

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 424 $ contre 294 $ auparavant

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Mizuho réduit son objectif de cours à 55 $ contre 64

$

* Five Below Inc FIVE.O : Barclays relève son objectif de cours à 211 $ contre 193 $

* Fuelcell Energy, Inc. FCEL.O : Wells Fargo réduit son objectif de cours de 7 $ à 6 $

* Gilead GILD.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de

180 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 29,00 $ contre

38,00 $

* Grocery Outlet GO.O : Deutsche Bank réduit son objectif de cours à 7 $ contre 10 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen relève son objectif de cours à 561 $ contre 529 $

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 25,00 $

contre 23,00 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours à 32 $

contre 29 $ auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup relève son objectif de cours à 27 $ contre 26

$ auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James réduit son objectif de cours à 30 $ contre

31 $

* Hims & Hers Health HIMS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours à 23,00

$ contre 12,50 $

* Hims & Hers Health HIMS.N : BofA Global Research relève sa note de 'sous-performance'

à 'neutre'

* Hims & Hers Health HIMS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 13,25 $ à 24 $

* Hims & Hers Health HIMS.N : Citigroup relève la note de 'vendre' à 'neutre'

* Hims & Hers Health HIMS.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours à 28 $ contre 25 $

* Korn Ferry KFY.N : Truist Securities réduit son objectif de cours à 75 $ contre 88 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 255 $

* Macrogenics MGNX.O : Barclays relève son objectif de cours de 3 $ à 4 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Mizuho initie une couverture avec une note de 'surperformance';

objectif de cours de 97 $

* Nextpower Inc NXT.O : Glj Research initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

cours de 147,33 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 168 $ à 182 $

* Oracle Corp ORCL.N : Baird réduit son objectif de cours à 200 $ contre 300 $

* Paramount Skydance PSKY.O : BofA Global Research réduit son objectif de cours de

13,00 $ à 11,00 $

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research réduit son objectif de cours à 308 $

contre 315 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Deutsche Bank réduit son objectif de cours à 105 $ contre 124

$

* Qualcomm QCOM.O : BofA Global Research rétablit la note de 'sous-performance'; objectif de

cours de 145 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Argus Research relève son objectif de cours de 210 $ à

225 $

* Rivian RIVN.O : TD Cowen relève la note de 'conserver' à 'acheter'; relève son objectif de

cours de 17 $ à 20 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Citigroup passe la note de 'vendre' à 'neutre'

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 81 $ à 100 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* Spyglass Pharma, Inc. SGP.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Stratégie MSTR.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

cours de 175 $

* Strive Inc ASST.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

cours de 12 $

* Talkspace TALK.O : Barclays réduit son objectif de cours de 5,50 $ à 5,25 $

* Talkspace TALK.O : Keybanc réduit la note de 'surpondérer' à 'pondération sectorielle'

* target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Ulta Beauty ULTA.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 732 $ à 766 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : RBC réduit son objectif de cours à 216 $, contre 245 $

auparavant

* US Physical Therapy USPH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat;

objectif de cours de 102 $ contre 110 $

* Vail Resorts MTN.N : Barclays réduit son objectif de cours à 138 $ contre 140 $

* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank réduit son objectif de cours à 146 $ contre 151 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 156 $, contre 172 $

auparavant

* Vail Resorts Inc MTN.N : Mizuho réduit son objectif de cours à 200 $ contre 202 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Stifel réduit son objectif de cours à 172 $ contre 175 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Truist Securities réduit son objectif de cours à 217 $

contre 234 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 570,00 $ à

596,00 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours à 598 $

contre 571 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Citigroup relève son objectif de cours à 585 $ contre 575

$

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat;

objectif de cours de 580 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 540 $ à 600 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Citigroup relève la note de 'vendre' à 'neutre'

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 201 $ contre 189 $