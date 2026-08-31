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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Braveheart Bio, CACI International
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 20:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Braveheart Bio et CACI International.

POINTS FORTS

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 285 $

* Braveheart Bio, Inc. BRVE.O : Jefferies initie la couverture avec une recommandation « Achat »

* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 550 $ à 700 $

* Edison International EIX.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformance » à « neutre »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 285 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Bernstein relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Airjoule Technologies Corporation AIRJ.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Ascendis Pharma A/S ASND.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 345 $ à 344 $

* ATI Inc ATI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Attovia Therapeutics ATTO.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Attovia Therapeutics ATTO.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 52 dollars

* Autodesk, Inc. ADSK.O : Citigroup relève son objectif de cours de 269 $ à 276 $

* Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW.N : Needham lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW.N : Needham lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 59 $ à 60 $

* Braveheart Bio Inc BRVE.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Braveheart Bio Inc BRVE.O : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 48 $

* Braveheart Bio, Inc. BRVE.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 45

dollars

* Braveheart Bio, Inc. BRVE.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* BRC Inc BRCC.N : D.A. Davidson ajuste son objectif de cours de 2,5 $ à 25 $ pour tenir compte du regroupement

d'actions à raison de 1 pour 10

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : la Deutsche Bank abaisse son cours-cible de 367 $ à 323 $

* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 550 $ à 700 $

* Ciena Corporation CIEN.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 516 $ à 413 $

* Deere & Co DE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 700 $ à 730 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 114 $ à 121 $

* Edison International EIX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 86 $ à 70 $

* Edison International EIX.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Entergy ETR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 139 $ à 133 $

* Five9, Inc. FIVN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Healthequity HQY.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 135 $ à 142 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 250 $ à 180 $

* IBM IBM.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 225 $ à 235 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 171 $ à 189 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : UBS relève son objectif de cours de 179 $ à 184 $

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* MongoDB, Inc. MDB.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 415 $ à 460 $

* Omega Healthcare Investors, Inc. OHI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $

* PayPal PYPL.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 61 $ à 55 $

* PayPal PYPL.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 60 $ à 51 $

* PayPal PYPL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 62 $ à 53 $

* PG&E Corp PCG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 28 $ à 21 $

* PG&E Corp PCG.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* PG&E Corp PCG.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformance » à « neutre »; abaisse son objectif de cours

de 21 $ à 16 $

* Popular, Inc BPOP.O : Benchmark relève son objectif de cours de 214 $ à 216 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 169 $ à 171 $

* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 167 $ à 170 $

* Redwire Corporation RDW.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Needham relève son objectif de cours de 240 $ à 275 $

* River City Bank RCBC.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 56 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $

* Rubrik Inc RBRK.N : CIBC relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Rubrik, Inc. RBRK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 96 $ à 130 $

* Sabra Health Care Reit, Inc. SBRA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 20 à 21 dollars

* Salesforce, Inc. CRM.N : Argus Research relève son objectif de cours de 290 $ à 300 $

* Scribe Therapeutics Inc. SCTX.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 60

dollars

* Scribe Therapeutics Inc. SCTX.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Sempra SRE.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre » et ramène son objectif de cours de

104 $ à 84 $

* Strive Inc ASST.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $

* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 108 $ à 110 $

* Uipath Inc PATH.N : UBS relève son objectif de cours de 12 $ à 19 $

* Voyager Technologies Inc (Prereincorporation) VOYG.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 39 $ à

45 $

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
143,350 USD NYSE -3,46%
ADOBE
292,4300 USD NASDAQ +0,31%
AFFIRM HLDG RG-A
75,2900 USD NASDAQ -3,18%
AIRJOULE TECH RG-A
4,5200 USD NASDAQ -0,88%
ASCENDIS PHARMA
263,8150 USD NASDAQ +6,42%
ATI
202,770 USD NYSE -3,79%
ATTOVIA THERAP
20,4432 USD NASDAQ -1,24%
AUTODESK INC
258,8400 USD NASDAQ -0,70%
BAB&WIL ENTPS
7,365 USD NYSE +2,86%
BIOMARIN PHARM
65,6600 USD NASDAQ +1,54%
BRAVEHEART BIO
25,3600 USD NASDAQ -7,58%
BRC RG-A
8,020 USD NYSE -5,09%
BURLINGTON STORE
257,520 USD NYSE -5,69%
CACI INTL RG-A
624,750 USD NYSE -0,57%
CIENA
379,065 USD NYSE +0,16%
DEERE & CO
651,240 USD NYSE +3,34%
DOLLAR TREE
124,9000 USD NASDAQ -2,62%
EDISON INTL
53,930 USD NYSE -23,12%
ENTERGY
106,290 USD NYSE +0,52%
FIVE9
34,0600 USD NASDAQ +0,03%
HEALTHEQUITY
95,7500 USD NASDAQ -0,64%
HONEYWELL AEROSP
158,5001 USD NASDAQ -2,38%
IBM
235,340 USD NYSE -0,11%
INTERCON EXCHANG
160,770 USD NYSE -0,97%
INTUITIVE MACH RG-A
15,3400 USD NASDAQ -0,20%
KAISER ALUM
156,7450 USD NASDAQ +0,23%
MONGODB-A
449,7600 USD NASDAQ +0,70%
OMEGA HLTH REIT
45,640 USD NYSE -0,76%
PAYPAL HOLDINGS
53,2650 USD NASDAQ -0,74%
PG&E
13,585 USD NYSE -18,24%
POPULAR
168,6350 USD NASDAQ -0,66%
PROTAGONIST THER
145,4650 USD NASDAQ +0,79%
REDWIRE
10,615 USD NYSE -2,26%
REVOLUTION MEDIC
203,6400 USD NASDAQ -2,04%
RIVER CITY BK
49,5500 USD OTCBB 0,00%
ROCKET LAB
63,6050 USD NASDAQ -1,22%
RUBRIK RG-A
91,735 USD NYSE -1,38%
SABRA HC REIT
20,4250 USD NASDAQ -0,90%
SALESFORCE
261,010 USD NYSE +1,82%
SCRIBE THERA
30,3700 USD NASDAQ +6,79%
SEMPRA ENERGY
81,930 USD NYSE -2,83%
STRIVE RG-A
24,0950 USD NASDAQ +10,83%
T ROWE PRICE GRP
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UIPATH RG-A
18,502 USD NYSE +1,91%
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