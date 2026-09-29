TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Acuity, Dell Technologies, Nike

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Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Acuity, Dell Technologies et Nike.
POINTS FORTS
* Acuity AYI.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 465 $ à 440 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 500 $ à 550 $
* Nike NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Pepsico PEP.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »
* SpaceX SPCX.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « acheter »; objectif de cours: 200 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics TXG.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 40 $ à 90 $
* Acuity AYI.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 465 $ à 440 $
* Adicet Bio ACET.O : Wedbush relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $
* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $
* Ameren Corp AEE.N : la Banque Scotia lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 104 dollars
* Ameren Corp AEE.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « en ligne avec le secteur »
* American Eagle Outfitters AEO.N : BMO relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $
* Argan AGX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 800 $ à 785 $
* Array Technologies ARRY.O : Jefferies relance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 7 $
* Atlas Energy Solutions AESI.N : la Scotiabank lance sa couverture avec un objectif de cours de 17 $
* Atlas Energy Solutions AESI.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une recommandation « surperformance
sectorielle »
* Axsome Therapeutics AXSM.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 280 $ à 267 $
* Baker Hughes Company BKR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $
* Baker Hughes Company BKR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 78 $ à 76 $
* Bloom Energy Corporation BE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 229 $ à 264 $
* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 6 $ à 13 $
* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Bruker Corporation BRKR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $
* Butterfly Network BFLY.N : Evercore ISI lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* Butterfly Network BFLY.N : Evercore ISI lance sa couverture avec un objectif de cours de 15 $
* Cable One Inc CABO.N : BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 40 $ à 13 $
* Chewy Inc CHWY.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 32 $ à 28 $
* Cintas Corporation CTAS.O : Argus Research relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : KBW reprend la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* Coinbase Global Inc COIN.O : KBW reprend la couverture avec un objectif de cours de 237 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 500 $ à 550 $
* Deluxe DLX.N : Barrington Research lance sa couverture avec une note « surperformer »
* Deluxe DLX.N : Barrington Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 31 $
* Dte Energy Company DTE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 143 $ à 132 $
* Enphase Energy ENPH.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $
* EQT Corporation EQT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 73 $
* Fis FIS.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Baird relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $
* Fuelcell Energy FCEL.O : Oppenheimer initie la couverture avec une recommandation « surperformance »; objectif de
cours: 24 $
* Gemini Space Station Inc GEMI.O : KBW abaisse son objectif de cours de 27 $ à 5,5 $
* Generac Holdings GNRC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 300 $ à 232 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 286 $ à 279 $
* H.B. Fuller FUL.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 72 $ à 62 $
* Hinge Health Inc HNGE.N : BofA Global Research reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Hinge Health Inc HNGE.N : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif de cours de 110 dollars
* Illumina Inc ILMN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 220 $ à 300 $
* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 9 $ à 20 $
* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 10 $ à 16 $
* Iqvia Holdings IQV.N : Baird relève son objectif de cours de 287 $ à 324 $
* Iqvia Holdings IQV.N : RBC relève son objectif de cours de 247 $ à 319 $
* J&J JNJ.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 263 $ à 278 $
* J&J JNJ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 285 $
* Jefferies Financial Group JEF.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 76 $ à 71 $
* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BMO abaisse son objectif de cours de 57 $ à 50 $
* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $
* Kodiak Sciences KOD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 56 $ à 112 $
* Kodiak Sciences KOD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 69 $ à 124 $
* Liberty Energy LBRT.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 19 $
* Liberty Energy LBRT.N : la Scotiabank lance sa couverture avec une note « en ligne avec le secteur »
* Lifecore Biomedical LFCR.O : Barrington Research abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le
marché »
* Mach Natural Resources LP MNR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $
* Mastec Inc MTZ.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 545 $ à 470 $
* Medpace Holdings MEDP.O : Baird relève son objectif de cours de 624 $ à 638 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Scotiabank relève son objectif de cours de 155 $ à 180 $
* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $
* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : UBS abaisse son objectif de cours de 47 $ à 46 $
* National Fuel Gas Company NFG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 89 $ à 91 $
* Netflix NFLX.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $
* New Era Energy & Digital NUAI.O : B. Riley Securities relève son objectif de cours de 10 $ à 13 $
* Nexpoint Residential Trust Inc NXRT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 26 $ à 18 $
* Nike NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* NiSource NI.N : la Scotiabank lance sa couverture avec une note « en ligne avec le secteur »; objectif de cours à 43 $
* Oge Energy OGE.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 49 $
* Oge Energy OGE.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « surperformance du secteur »
* Okta OKTA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 200 $ à 245 $
* One Gas OGS.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 86 $
* One Gas OGS.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « surperformance sectorielle »
* Optimizerx OPRX.O : B. Riley Securities relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $
* Paycom Software PAYC.N : BofA Global Research reprend la couverture avec un objectif de cours de 200 dollars
* Paycom Software PAYC.N : BofA Global Research reprend sa couverture avec une recommandation « sous-performance »
* Paylocity Holding PCTY.O : BofA Global Research relance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Paylocity Holding PCTY.O : BofA Global Research reprend la couverture avec un objectif de cours de 175 $
* Pepsico PEP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 170 $ à 138 $
* Pepsico PEP.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Perimeter Solutions Inc PRM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $
* Pershing Square Inc PS.N : Jonestrading abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Pinnacle West Capital PNW.N : la Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 104 $
* Pinnacle West Capital PNW.N : la Banque Scotia lance sa couverture avec une recommandation « surperformer le secteur »
* Ppl Corp PPL.N : la Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 36 $
* Ppl Corp PPL.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « surperformance sectorielle »
* Propetro Holding PUMP.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 12 $
* Propetro Holding PUMP.N : la Banque Scotia lance sa couverture avec une note « en ligne avec le secteur »
* Q32 Bio QTTB.O : Clear Street lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 38 $
* Riot Platforms RIOT.O : B. Riley Securities relève son objectif de cours de 28 $ à 33 $
* Robinhood Markets HOOD.O : BTIG relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $
* Robinhood Markets HOOD.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 134 $
* Robinhood Markets HOOD.O : KBW relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $
* Rollins Inc ROL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 60 $ à 45 $
* Ryder System R.N : Baird abaisse son objectif de cours de 290 $ à 245 $
* Ryder System R.N : Baird abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »
* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 76 $ à 75 $
* Sempra SRE.N : La Banque Scotia lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le secteur »;
objectif de cours: 83 $
* Southwest Gas Holdings SWX.N : la Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 95 $
* Southwest Gas Holdings SWX.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « surperformance sectorielle »
* SpaceX SPCX.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 200 $
* Spire Inc SR.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 79 $
* Spire Inc SR.N : la Banque Scotia lance sa couverture avec une note « en ligne avec le secteur »
* Staar Surgical Company STAA.O : Stifel relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de
cours de 28 $ à 31 $
* Stitch Fix SFIX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 3 $ à 2,5 $
* Stitch Fix SFIX.O : Mizuho relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »
* Summit Therapeutics SMMT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $
* Summit Therapeutics SMMT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $
* Summit Therapeutics SMMT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $
* Sweetgreen SG.N : RBC relève son objectif de cours de 6,5 $ à 11 $
* Twist Bioscience TWST.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 160 $ à 190 $
* UGI Corp UGI.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 46 $
* UGI Corp UGI.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « surperformance sectorielle »
* Vail Resorts MTN.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $
* Vail Resorts MTN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 162 $
* Vail Resorts MTN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 126 $ à 150 $
* Vail Resorts MTN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 160 $ à 156 $
* Vail Resorts MTN.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 161 $ à 157 $
* Vail Resorts MTN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 195 $ à 191 $
* Veon Ltd VEON.O : Northland Capital relève son objectif de cours à 85 dollars
* Walmart WMT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $
* Warner Bros. Discovery WBD.O : Argus Research abaisse sa recommandation à « vendre »
* Wayfair W.N : Mizuho relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $
* Xcel Energy XEL.O : la Banque Scotia lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 77 dollars
* Xcel Energy XEL.O : la Scotiabank lance sa couverture avec une recommandation « surperformance sectorielle »
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