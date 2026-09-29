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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Acuity, Dell Technologies, Nike
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 17:13

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Acuity, Dell Technologies et Nike.

POINTS FORTS

* Acuity AYI.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 465 $ à 440 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 500 $ à 550 $

* Nike NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* SpaceX SPCX.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « acheter »; objectif de cours: 200 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 40 $ à 90 $

* Acuity AYI.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 465 $ à 440 $

* Adicet Bio ACET.O : Wedbush relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $

* Ameren Corp AEE.N : la Banque Scotia lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 104 dollars

* Ameren Corp AEE.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « en ligne avec le secteur »

* American Eagle Outfitters AEO.N : BMO relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Argan AGX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 800 $ à 785 $

* Array Technologies ARRY.O : Jefferies relance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 7 $

* Atlas Energy Solutions AESI.N : la Scotiabank lance sa couverture avec un objectif de cours de 17 $

* Atlas Energy Solutions AESI.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une recommandation « surperformance

sectorielle »

* Axsome Therapeutics AXSM.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 280 $ à 267 $

* Baker Hughes Company BKR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $

* Baker Hughes Company BKR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 78 $ à 76 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 229 $ à 264 $

* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 6 $ à 13 $

* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Bruker Corporation BRKR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Butterfly Network BFLY.N : Evercore ISI lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Butterfly Network BFLY.N : Evercore ISI lance sa couverture avec un objectif de cours de 15 $

* Cable One Inc CABO.N : BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 40 $ à 13 $

* Chewy Inc CHWY.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 32 $ à 28 $

* Cintas Corporation CTAS.O : Argus Research relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : KBW reprend la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Coinbase Global Inc COIN.O : KBW reprend la couverture avec un objectif de cours de 237 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 500 $ à 550 $

* Deluxe DLX.N : Barrington Research lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Deluxe DLX.N : Barrington Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 31 $

* Dte Energy Company DTE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 143 $ à 132 $

* Enphase Energy ENPH.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* EQT Corporation EQT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 73 $

* Fis FIS.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Baird relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Fuelcell Energy FCEL.O : Oppenheimer initie la couverture avec une recommandation « surperformance »; objectif de

cours: 24 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : KBW abaisse son objectif de cours de 27 $ à 5,5 $

* Generac Holdings GNRC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 300 $ à 232 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 286 $ à 279 $

* H.B. Fuller FUL.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 72 $ à 62 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : BofA Global Research reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Hinge Health Inc HNGE.N : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif de cours de 110 dollars

* Illumina Inc ILMN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 220 $ à 300 $

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 9 $ à 20 $

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 10 $ à 16 $

* Iqvia Holdings IQV.N : Baird relève son objectif de cours de 287 $ à 324 $

* Iqvia Holdings IQV.N : RBC relève son objectif de cours de 247 $ à 319 $

* J&J JNJ.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 263 $ à 278 $

* J&J JNJ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 285 $

* Jefferies Financial Group JEF.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 76 $ à 71 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BMO abaisse son objectif de cours de 57 $ à 50 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $

* Kodiak Sciences KOD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 56 $ à 112 $

* Kodiak Sciences KOD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 69 $ à 124 $

* Liberty Energy LBRT.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 19 $

* Liberty Energy LBRT.N : la Scotiabank lance sa couverture avec une note « en ligne avec le secteur »

* Lifecore Biomedical LFCR.O : Barrington Research abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

marché »

* Mach Natural Resources LP MNR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $

* Mastec Inc MTZ.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 545 $ à 470 $

* Medpace Holdings MEDP.O : Baird relève son objectif de cours de 624 $ à 638 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Scotiabank relève son objectif de cours de 155 $ à 180 $

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $

* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : UBS abaisse son objectif de cours de 47 $ à 46 $

* National Fuel Gas Company NFG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 89 $ à 91 $

* Netflix NFLX.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* New Era Energy & Digital NUAI.O : B. Riley Securities relève son objectif de cours de 10 $ à 13 $

* Nexpoint Residential Trust Inc NXRT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 26 $ à 18 $

* Nike NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* NiSource NI.N : la Scotiabank lance sa couverture avec une note « en ligne avec le secteur »; objectif de cours à 43 $

* Oge Energy OGE.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 49 $

* Oge Energy OGE.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « surperformance du secteur »

* Okta OKTA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 200 $ à 245 $

* One Gas OGS.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 86 $

* One Gas OGS.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « surperformance sectorielle »

* Optimizerx OPRX.O : B. Riley Securities relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Paycom Software PAYC.N : BofA Global Research reprend la couverture avec un objectif de cours de 200 dollars

* Paycom Software PAYC.N : BofA Global Research reprend sa couverture avec une recommandation « sous-performance »

* Paylocity Holding PCTY.O : BofA Global Research relance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Paylocity Holding PCTY.O : BofA Global Research reprend la couverture avec un objectif de cours de 175 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 170 $ à 138 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Perimeter Solutions Inc PRM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Pershing Square Inc PS.N : Jonestrading abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Pinnacle West Capital PNW.N : la Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 104 $

* Pinnacle West Capital PNW.N : la Banque Scotia lance sa couverture avec une recommandation « surperformer le secteur »

* Ppl Corp PPL.N : la Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 36 $

* Ppl Corp PPL.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « surperformance sectorielle »

* Propetro Holding PUMP.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 12 $

* Propetro Holding PUMP.N : la Banque Scotia lance sa couverture avec une note « en ligne avec le secteur »

* Q32 Bio QTTB.O : Clear Street lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 38 $

* Riot Platforms RIOT.O : B. Riley Securities relève son objectif de cours de 28 $ à 33 $

* Robinhood Markets HOOD.O : BTIG relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Robinhood Markets HOOD.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 134 $

* Robinhood Markets HOOD.O : KBW relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Rollins Inc ROL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 60 $ à 45 $

* Ryder System R.N : Baird abaisse son objectif de cours de 290 $ à 245 $

* Ryder System R.N : Baird abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 76 $ à 75 $

* Sempra SRE.N : La Banque Scotia lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le secteur »;

objectif de cours: 83 $

* Southwest Gas Holdings SWX.N : la Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 95 $

* Southwest Gas Holdings SWX.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « surperformance sectorielle »

* SpaceX SPCX.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 200 $

* Spire Inc SR.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 79 $

* Spire Inc SR.N : la Banque Scotia lance sa couverture avec une note « en ligne avec le secteur »

* Staar Surgical Company STAA.O : Stifel relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de

cours de 28 $ à 31 $

* Stitch Fix SFIX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 3 $ à 2,5 $

* Stitch Fix SFIX.O : Mizuho relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Summit Therapeutics SMMT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $

* Summit Therapeutics SMMT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Summit Therapeutics SMMT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Sweetgreen SG.N : RBC relève son objectif de cours de 6,5 $ à 11 $

* Twist Bioscience TWST.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 160 $ à 190 $

* UGI Corp UGI.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec un objectif de cours de 46 $

* UGI Corp UGI.N : La Banque Scotia lance sa couverture avec une note « surperformance sectorielle »

* Vail Resorts MTN.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $

* Vail Resorts MTN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 162 $

* Vail Resorts MTN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 126 $ à 150 $

* Vail Resorts MTN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 160 $ à 156 $

* Vail Resorts MTN.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 161 $ à 157 $

* Vail Resorts MTN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 195 $ à 191 $

* Veon Ltd VEON.O : Northland Capital relève son objectif de cours à 85 dollars

* Walmart WMT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $

* Warner Bros. Discovery WBD.O : Argus Research abaisse sa recommandation à « vendre »

* Wayfair W.N : Mizuho relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Xcel Energy XEL.O : la Banque Scotia lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 77 dollars

* Xcel Energy XEL.O : la Scotiabank lance sa couverture avec une recommandation « surperformance sectorielle »

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
88,9100 USD NASDAQ +0,46%
ACUITY
304,990 USD NYSE -0,29%
ADICET BIO
6,7000 USD NASDAQ +5,51%
ALEXANDRIA REIT
48,540 USD NYSE -0,25%
AMEREN
99,810 USD NYSE +0,40%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
17,595 USD NYSE +1,65%
ARGAN
378,005 USD NYSE +6,35%
ARRAY TECH
3,9650 USD NASDAQ +3,52%
ATLAS ENER
11,830 USD NYSE -3,74%
AXSOME THERAPEUT
186,6800 USD NASDAQ -3,72%
BAKER HUGHES RG-A
56,4820 USD NASDAQ -1,12%
BLOOM ENERGY-A
297,080 USD NYSE +13,02%
BLOOMIN BRANDS
8,1750 USD NASDAQ +3,35%
BRUKER
64,2800 USD NASDAQ +1,58%
BUTTERFLY NETW RG-A
9,230 USD NYSE +0,93%
CHEWY RG-A
18,430 USD NYSE -1,07%
CINTAS
196,8950 USD NASDAQ -1,84%
COINBASE GLB RG-A
190,3600 USD NASDAQ -0,75%
DELL TECHNOLOGIES
543,250 USD NYSE -0,03%
DELUXE
23,390 USD NYSE -2,09%
DTE ENERGY
121,850 USD NYSE +0,88%
ENPHASE ENERGY
31,0650 USD NASDAQ +0,50%
EQT
49,155 USD NYSE -1,43%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
33,360 USD NYSE -2,80%
FORTREA
19,6100 USD NASDAQ -2,24%
FORTREA
36,8400 USD NASDAQ +8,32%
FUELCELL ENERGY
17,3600 USD NASDAQ +7,56%
GEMINI SPACE RG-A
5,2850 USD NASDAQ +1,63%
GENERAC HLDGS
208,740 USD NYSE +1,73%
H B FULLER CO
49,990 USD NYSE +1,26%
ILLUMINA
269,0100 USD NASDAQ -1,06%
IOVANCE BTHRPTCS
14,7750 USD NASDAQ +34,44%
IQVIA HOLDINGS
268,170 USD NYSE -0,93%
JEFFERIES FINL
47,110 USD NYSE -0,15%
JOHNSON&JOHNSON
266,660 USD NYSE -1,96%
KODIAK SCIENCES
88,1600 USD NASDAQ -1,96%
LIBERTY ENER RG-A
18,600 USD NYSE -1,95%
MACH NATURAL UTS
10,202 USD NYSE -1,04%
MASTEC
207,083 USD NYSE +1,46%
MEDPACE HOLDINGS
620,3250 USD NASDAQ +0,71%
MERCK
147,710 USD NYSE -0,71%
MIRUM RG REG S-AI
87,2800 USD NASDAQ -0,77%
NATL ENERGY SVC
26,2501 USD NASDAQ -11,94%
NATL FUEL GAS CO
77,440 USD NYSE -0,41%
NETFLIX
70,7123 USD NASDAQ +2,14%
NEXPOINT RS REIT
19,160 USD NYSE -3,28%
NIKE
35,940 USD NYSE -1,18%
NISOURCE
39,225 USD NYSE +0,31%
OGE ENERGY
44,825 USD NYSE +0,32%
OKTA-A
202,1900 USD NASDAQ 0,00%
ONE GAS
71,930 USD NYSE +0,42%
OPTIMIZERX
8,1300 USD NASDAQ +4,10%
PAYCOM SOFTWARE
216,510 USD NYSE -1,80%
PAYLOCITY HOLDIN
140,1600 USD NASDAQ -1,79%
PEPSICO
128,0250 USD NASDAQ -0,37%
PERIMETER SOL
27,178 USD NYSE -2,52%
PINNACLE WEST CA
92,040 USD NYSE +0,79%
PPL
32,295 USD NYSE +0,59%
PROPETRO HOLDING
9,095 USD NYSE -2,26%
Q32 BIO
9,3600 USD NASDAQ +1,41%
RIOT PLATFORMS
21,7150 USD NASDAQ +0,44%
ROBINHOOD MARKETS
115,3250 USD NASDAQ -0,97%
ROLLINS
30,435 USD NYSE -0,52%
RYDER SYSTEM
229,240 USD NYSE -2,02%
SCOTTS MIRACLE-A-
48,910 USD NYSE +0,97%
SEMPRA ENERGY
77,430 USD NYSE +0,73%
SOUTHWEST HLDGS
81,850 USD NYSE +0,01%
SPACEX
149,0192 USD NASDAQ +2,44%
SPIRE
76,930 USD NYSE +0,09%
STAAR SURGICAL
22,2800 USD NASDAQ +6,76%
STITCH FIX-A
2,4550 USD NASDAQ -0,61%
SUMMIT THERAP
16,4423 USD NASDAQ +6,22%
SWEETGREEN RG-A
8,795 USD NYSE +6,67%
TWIST BIOSCIENCE
183,0824 USD NASDAQ +1,94%
UGI
36,430 USD NYSE +0,52%
VAIL RESORTS
136,225 USD NYSE -1,44%
VEON SP ADR
72,2800 USD NASDAQ +4,13%
WALMART
106,0099 USD NASDAQ -2,50%
WARNER BROS RG-A
30,8600 USD NASDAQ -0,13%
WAYFAIR RG-A
99,710 USD NYSE +1,06%
XCEL ENERGY
69,8000 USD NASDAQ +0,59%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2026 à 17:13:43.

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