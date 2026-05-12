TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Accuray, Aevex, Zoetis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Accuray, Aevex et Zoetis.

POINTS FORTS

* Accuray Inc ARAY.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse l'objectif de

cours de 3,05 $ à 0,35 $

* Aevex Corp AVEX.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif

de cours de 33 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 17 $ à 20 $

* Accendra Health Inc ACH.N : UBS relève son objectif de cours de 3 $ à 4,5 $

* Accuray Inc ARAY.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 3,05 $ à

0,35 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 415 $ à 515 $

* Aevex Corp AVEX.N : Jefferies initie la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours de 32 $

* Aevex Corp AVEX.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de 33

$

* Aevex Corp AVEX.N : Needham lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 45 $

* Aevex Corp AVEX.N : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:

35 $

* Aevex Corp AVEX.N : William Blair lance la couverture avec une note « surperformer »

* Airbnb Inc ABNB.O : Argus Research relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : BofA Global Research lance la couverture avec une note « neutre »

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 27 $

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : JP Morgan lance sa couverture avec une note « surpondérer »

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 30 $

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : Stifel lance sa couverture avec une note « acheter »; objectif de cours de 28 $

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : TD Cowen lance sa couverture avec une note « acheter »; objectif de cours de 30 $

* Albemarle ALB.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Apollo APO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 142 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 420 $ à 520 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC relève son objectif de cours de 430 $ à 500 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Stifel relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies relève son objectif de cours de 114 $ à 136 $

* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 54 $ à 52 $

* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

secteur »

* Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O : Needham relève son objectif de cours de 18 $ à 41 $

* Ast Spacemobile Inc ASTS.O : B Riley relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Ast Spacemobile Inc ASTS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Astrana Health Inc ASTH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Autodesk Inc ADSK.O : BofA Global Research réintroduit la couverture avec une recommandation d'achat;

objectif de cours de 300 $

* Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N : Northland Capital relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $

* Bentley Systems, Inc BSY.O : BofA Global Research reprend sa couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours de 40 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 69 $ à 60 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW relève son objectif de cours de 42 $ à 49 $

* Blackline Inc BL.O : BofA Global Research reprend la couverture avec une note « sous-performer »;

objectif de cours de 26 $

* Blacksky Technology Inc BKSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 27 $ à 50 $

* Blackstone BX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 143 $ à 152 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : Barclays relève son objectif de cours de 177 $ à 254 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Citigroup relève son objectif de cours de 475 $ à 500 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $

* California Resources Corp CRC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 86 $ à 83 $

* Cava Group Inc CAVA.N : UBS relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Celanese Corp CE.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Certara CERT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6,5 $

* Certara Inc CERT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $

* Ceva Inc CEVA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Ceva Inc CEVA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 30 $ à 42 $

* Ceva Inc CEVA.O : Stifel relève son objectif de cours de 30 $ à 42 $

* Ceva Inc CEVA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 24 $ à 45 $

* Ceva Inc CEVA.O : UBS relève son objectif de cours de 42 $ à 48 $

* Chesapeake Utilities Corp CPK.N : Wells Fargo lance la couverture avec une note « neutre »

* Chesapeake Utilities Corp CPK.N : Wells Fargo lance la couverture avec un objectif de cours de 132 $

* Chewy Inc CHWY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 87,00 $ à 86,00 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 83 $ à 101 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 122 $ à 155 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Needham relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Climb Bio Inc CLYM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 15 $ à 20 $

* Cognex Corp CGNX.O : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Benchmark relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Consensus Cloud Solutions Inc CCSI.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 32 $ à 35 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 32 $ à 35 $

* Corning GLW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein relève son objectif de cours de 1 170 $ à 1 192 $

* Curtiss-Wright CW.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 780 $ à 785 $

* CVS Health Corp CVS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 101 $ à 111 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 97 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 77 $

* Digi International Inc DGII.O : Stephens relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : UBS relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 117 $ à 115 $

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Emerald Holding Inc EEX.N : Rosenblatt Securities passe de « acheter » à « neutre »

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Guggenheim lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Guggenheim lance la couverture avec un objectif de cours de 80 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 56 $ à 57 $

* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève son objectif de cours de 215 $ à 228 $

* Formfactor Inc FORM.O : B Riley relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $

* Fox FOXA.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 76 $ à 79 $

* Fox Corp FOXA.O : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 67 $

* Fox Corp FOXA.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 4 $ à 67 $

* Fox Corp FOXA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 67 $ à 71 $

* Fs KKR Capital Corp FSK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $

* General Mills GIS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 36 $

* Genesis Energy L.P GEL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 420 $ à 462 $

* H2O America HTO.O : Wells Fargo lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours de 60 $

* Ha Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $

* Harmonic Inc HLIT.O : Barclays relève son objectif de cours de 11 $ à 15 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 318,00 $ à 319,00 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Needham relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Home Depot Inc HD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 450 $ à 400 $

* Insulet Corp PODD.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours de 250

$

* Intel INTC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 63 $ à 100 $

* Intel INTC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 100 $ à 124 $

* Kailera Therapeutics Inc KLRA.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Kailera Therapeutics Inc KLRA.O : Leerink Partners lance la couverture avec un objectif de cours de 36 $

* Kailera Therapeutics Inc KLRA.O : TD Cowen lance sa couverture avec une note « acheter »

* Kailera Therapeutics Inc KLRA.O : TD Cowen lance sa couverture avec un objectif de cours de 57 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $

* Kimco Realty KIM.N : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* KKR KKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 131 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Raymond James relève son objectif de cours de 70 $ à 81 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Stifel relève son objectif de cours de 62 $ à 84 $

* L3Harris Technologies, Inc LHX.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 326 $ à 300 $

* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 39 $ à 12 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 48 $ à 38 $

* Life360 Inc LIF.O : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 64 $

* Lincoln Educational Services Corp LINC.O : B. Riley relève son objectif de cours de 46 $ à 56 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 43 $ à 44 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Needham relève son objectif de cours de 54 $ à 70 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Raymond James relève son objectif de cours de 59 $ à 68 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 51 $ à 62 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Marvell Technology Inc MRVL.O : B. Riley relève son objectif de cours de 156 $ à 210 $

* Mastercard MA.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 590 $ à 561 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 60 $ à 67 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Truist Securities passe de « conserver » à « acheter »

* MBX Biosciences Inc MBX.O : Barclays relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $

* MBX Biosciences Inc MBX.O : Stifel relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $

* McKesson Corp MCK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 925 $ à 812 $

* Metagenomi Therapeutics Inc MGX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $

* Metlife Inc MET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Minimed Group Inc MMED.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours:

20 $

* Mongodb Inc MDB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 19 $

* Mosaic Co MOS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* Mosaic Co MOS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 27 $ à 23 $

* MP Materials MP.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : UBS relève son objectif de cours de 31 $ à 32 $

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Wells Fargo lance la couverture avec une note « surpondérer » et un objectif de

cours de 63 $

* Northwest Natural Holding Co NWN.N : Wells Fargo lance la couverture avec une note « sous-pondérer » et un

objectif de cours de 50 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 250 $ à 275 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 265 $ à 315 $

* Ollie'S Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 141 $ à 111 $

* One Gas Inc OGS.N : Wells Fargo lance la couverture avec une note « sous-pondérer » et un objectif de cours de 85

$

* Openlane Inc OPLN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 31 $ à 37 $

* Oracle Corp ORCL.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 210 $ à 235 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 157,00 $ à 150,00 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Barclays relève son objectif de cours de 62 $ à 68 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Stephens lance la couverture avec une note « surpondérer »

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Stephens lance la couverture avec un objectif de cours de 220 $

* PayPal PYPL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 45 $ à 44 $

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : UBS relève son objectif de cours de 22 $ à 25 $

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5 $

* Plains All American Pipeline L.P. PAA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* Plains GP Holdings L.P. PAGP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Power Solutions International Inc PSIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 92,9 $ à 79,1 $

* Prospect Capital Corp PSEC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 2,5 $ à 2 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 93 $ à 100 $

* Regency Centers REG.O : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Republic Services Inc RSG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 253 $ à 247 $

* Republic Services Inc RSG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 240 $ à 223 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 33 $ à 27 $

* Rocket Lab RKLB.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 73 $ à 120 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 105,00 $ à 112,00

$

* Salesforce Inc CRM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 200 $ à 188 $

* Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Semtech Corp SMTC.O : B. Riley relève son objectif de cours de 122 $ à 170 $

* Senseonics Holdings, Inc. SENS.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 18,5 $ à 14 $

* Si-Bone Inc SIBN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 28 $ à 23 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 198 $ à 207 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Stifel relève son objectif de cours de 185 $ à 194 $

* Skye Bioscience Inc SKYE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 13 $ à 6 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 89 $ à 76 $

* Sonida Senior Living Inc SNDA.N : RBC relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Wells Fargo lance la couverture avec une note « surpondérer »

* Spire Inc SR.N : Wells Fargo lance la couverture avec une note « surpondérer » et un objectif de cours de 96 $

* Spyre Therapeutics SYRE.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 86 $ à 102 $

* Stryker Corp SYK.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 435 $ à 350 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Bernstein lance la couverture avec une note « surperformer » et un objectif

de cours de 86 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Mizuho relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Benchmark lance sa couverture avec une note « Hold »

* Tanger Inc SKT.N : Barclays relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC relève son objectif de cours de 270 $ à 281 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 249 $ à 257 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 285 $ à 289 $

* Target Corp TGT.N : Barclays relève son objectif de cours de 108 $ à 115 $

* Target Corp TGT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $

* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 33 $ à 28 $

* Toast Inc TOST.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 45 $ à 38 $

* Toast Inc TOST.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $

* Traeger Inc COOK.N : B. Riley relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $

* Travel & Leisure Co TNL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $

* UGI Corp UGI.N : Wells Fargo lance la couverture avec une note « surpondérer » et un objectif de cours de 46 $

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »

* Uniti Group Inc UNIT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $

* Unitil Corp UTL.N : Wells Fargo lance la couverture avec une note « neutre » et un objectif de cours de 56 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une note « acheter »

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 40 $

* Versant Media Group Inc VSNT.O : JP Morgan lance sa couverture avec une note « neutre »

* Versant Media Group Inc VSNT.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 43 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : RBC relève son objectif de cours de 84 $ à 95 $

* Visa Inc V.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 361 $ à 371 $

* Vistra Corp VST.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 208 $ à 202 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 80 $ à 89 $

* W.P. Carey Inc WPC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 76 $ à 80 $

* Walmart Inc WMT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 134 $ à 145 $

* Williams Companies Inc WMB.N : UBS relève son objectif de cours de 89 $ à 91 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 208 $ à 200 $

* Willscot Holdings Corp WSC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 23,00 $ à 29,00 $

* WW Grainger Inc GWW.N : Barclays relève son objectif de cours de 1 047 $ à 1 171 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 87,00 $ à 89,00 $

* Xcel Energy Inc XEL.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 91 $ à 87 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $

* Zoominfo Technologies GTM.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 10 $ à 6 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : BTIG passe de « acheter » à « neutre »

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 12 $ à 5 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Canaccord Genuity passe de « acheter » à « conserver »

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 12 $ à 4 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Stifel passe de « acheter » à « conserver »

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : UBS abaisse son objectif de cours de 8,5 $ à 5 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 6 $ à 3,50 $