information fournie par Reuters • 12/05/2026 à 12:14

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Accuray, Aevex, Zoetis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Accuray, Aevex et Zoetis.

POINTS FORTS

* Accuray Inc ARAY.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse l'objectif de

cours de 3,05 $ à 0,35 $

* Aevex Corp AVEX.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif

de cours de 33 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 17 $ à 20 $

* Accuray Inc ARAY.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif

de cours de 3,05 $ à 0,35 $

* Aevex Corp AVEX.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif

de cours de 33 $

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de cours de

30 $

* Apollo APO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 142 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 420 $ à

520 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC relève son objectif de cours de 430 $ à 500 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies relève son objectif de cours de 114 $ à 136 $

* Astrana Health Inc ASTH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 69 $ à 60 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW relève son objectif de cours de 42 $ à 49 $

* Blackstone BX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 143 $ à 152 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Citigroup relève son objectif de cours de 475 $ à 500 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 53

$

* California Resources Corp CRC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 86 $ à 83 $

* Celanese Corp CE.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Ceva Inc CEVA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Ceva Inc CEVA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 24 $ à 45 $

* Chewy Inc CHWY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 122 $ à 155 $

* Cognex Corp CGNX.O : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $

* CVS Health Corp CVS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 101 $ à 111 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 97 $

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Guggenheim lance la couverture avec une recommandation «

Achat »

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Guggenheim lance la couverture avec un objectif de cours

de 80 $

* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève son objectif de cours de 215 $ à 228

$

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformer » à

« en ligne avec le marché »

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 420 $ à

462 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de

30 $ à 32 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 24 $ à

28 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $

* Home Depot Inc HD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 450 $ à 400 $

* KKR KKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 131 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 39 $ à 12 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Liquidia Corp LQDA.O : Needham relève son objectif de cours de 54 $ à 70 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Mongodb Inc MDB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 19 $

* Ollie'S Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 141 $ à 111 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Power Solutions International Inc PSIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 92,9

$ à 79,1 $

* Republic Services Inc RSG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 253 $ à

247 $

* Salesforce Inc CRM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 200 $ à 188 $

* Si-Bone Inc SIBN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 28 $ à 23 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 198 $ à 207 $

* Skye Bioscience Inc SKYE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 13 $ à 6 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 89 $ à 76 $

* Sonida Senior Living Inc SNDA.N : RBC relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC relève son objectif de cours de 270 $ à 281 $

* Target Corp. TGT.N : Barclays relève son objectif de cours de 108 $ à 115 $

* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 33 $ à 28 $

* Versant Media Group Inc VSNT.O : JP Morgan lance la couverture avec une note neutre

* Versant Media Group Inc VSNT.O : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de cours de

43 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : RBC relève son objectif de cours de 84 $ à 95 $

* W.P. Carey Inc WPC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 76 $ à 80 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 208 $ à 200

$

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours

de 12 $ à 5 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Canaccord Genuity passe de « acheter » à «

conserver »

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « sous-pondérer »