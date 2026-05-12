TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Accuray, Aevex, Zoetis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Accuray, Aevex et Zoetis.
POINTS FORTS
* Accuray Inc ARAY.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse l'objectif de
cours de 3,05 $ à 0,35 $
* Aevex Corp AVEX.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif
de cours de 33 $
* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 17 $ à 20 $
* Accuray Inc ARAY.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif
de cours de 3,05 $ à 0,35 $
* Aevex Corp AVEX.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif
de cours de 33 $
* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »
* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de cours de
30 $
* Apollo APO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 142 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 420 $ à
520 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC relève son objectif de cours de 430 $ à 500 $
* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies relève son objectif de cours de 114 $ à 136 $
* Astrana Health Inc ASTH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $
* Best Buy Co Inc BBY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 69 $ à 60 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW relève son objectif de cours de 42 $ à 49 $
* Blackstone BX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 143 $ à 152 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Citigroup relève son objectif de cours de 475 $ à 500 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 53
$
* California Resources Corp CRC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 86 $ à 83 $
* Celanese Corp CE.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Ceva Inc CEVA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $
* Ceva Inc CEVA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 24 $ à 45 $
* Chewy Inc CHWY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 122 $ à 155 $
* Cognex Corp CGNX.O : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $
* CVS Health Corp CVS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 101 $ à 111 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 97 $
* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Guggenheim lance la couverture avec une recommandation «
Achat »
* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Guggenheim lance la couverture avec un objectif de cours
de 80 $
* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève son objectif de cours de 215 $ à 228
$
* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformer » à
« en ligne avec le marché »
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 420 $ à
462 $
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de
30 $ à 32 $
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 24 $ à
28 $
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $
* Home Depot Inc HD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 450 $ à 400 $
* KKR KKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 131 $
* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 39 $ à 12 $
* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Liquidia Corp LQDA.O : Needham relève son objectif de cours de 54 $ à 70 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »
* Mongodb Inc MDB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $
* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 19 $
* Ollie'S Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Citigroup abaisse son objectif de
cours de 141 $ à 111 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $
* Power Solutions International Inc PSIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 92,9
$ à 79,1 $
* Republic Services Inc RSG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 253 $ à
247 $
* Salesforce Inc CRM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 200 $ à 188 $
* Si-Bone Inc SIBN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 28 $ à 23 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 198 $ à 207 $
* Skye Bioscience Inc SKYE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 13 $ à 6 $
* Somnigroup International Inc SGI.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 89 $ à 76 $
* Sonida Senior Living Inc SNDA.N : RBC relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC relève son objectif de cours de 270 $ à 281 $
* Target Corp. TGT.N : Barclays relève son objectif de cours de 108 $ à 115 $
* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 33 $ à 28 $
* Versant Media Group Inc VSNT.O : JP Morgan lance la couverture avec une note neutre
* Versant Media Group Inc VSNT.O : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de cours de
43 $
* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : RBC relève son objectif de cours de 84 $ à 95 $
* W.P. Carey Inc WPC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 76 $ à 80 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 208 $ à 200
$
* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours
de 12 $ à 5 $
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Canaccord Genuity passe de « acheter » à «
conserver »
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4 $
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « sous-pondérer »
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