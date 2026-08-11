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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Accendra Health, Celestica, Sionna Therapeutics
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 19:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Accendra Health, Celestica et Sionna Therapeutics.

POINTS FORTS

* Accendra Health Inc ACH.N : Baird abaisse sa note à « neutre »

* Celestica Inc CLS.N : la Scotiabank reprend la couverture du titre avec une note «

surperformance sectorielle »

* N-Able Inc NABL.N : RBC abaisse sa note de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »

* Powerfleet Inc AIOT.O : Raymond James abaisse sa note de « surperformance » à « performance du

marché »

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Jonestrading abaisse sa note à « Hold »

Voici un résumé des mesures d’analyse concernant les sociétés américaines rapportées par Reuters ce mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aaon Inc AAON.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 145 $ à 125 $

* AbbVie ABBV.N : BNP Paribas relève son objectif de cours de 218 $ à 247 $

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays relève son objectif de cours de 78 $ à 114 $

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Accendra Health Inc ACH.N : Baird abaisse son objectif de cours de 6 $ à 1,5 $

* Accendra Health Inc ACH.N : Baird abaisse sa recommandation à « neutre »

* Accendra Health Inc ACH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 4,5 $ à 1,5 $

* Accendra Health Inc ACH.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* ACV Auctions ACVA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 5,60 $ à 6,00 $

* Aflac Incorporated AFL.N : KBW relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Agilon Health Inc AGL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Agilon Health Inc AGL.N : Citigroup passe de « vendre » à « neutre »

* Agilon Health Inc AGL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 141 $ à 146 $

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : Stifel relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $

* Allstate Corp ALL.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « neutre » à « vendre »

* Allstate Corp ALL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 226 $ à 240 $

* Allstate Corp ALL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 282 $ à 292 $

* Alpha Tau Medical Ltd DRTS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Altria Group Inc MO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 64 $ à 58 $

* American Financial Group, Inc. AFG.N : KBW relève son objectif de cours de 148 $ à 153 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 525 $ à 675 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : William Blair lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : Raymond James relève son objectif de cours de 151 $ à 178 $

* Applovin APP.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 430 $ à 400 $

* Applovin APP.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Aspen Aerogels Inc ASPN.N : Barclays relève son objectif de cours de 4 $ à 5 $

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $

* Astrana Health Inc ASTH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 47 $ à 55 $

* Aura Biosciences Inc AURA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 24 $ à 18 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 242 $ à 251 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 255 $ à 256 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 81 $ à 95 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Best Buy Company Inc. BBY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 85 $

* BKV Corporation BKV.N : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Boeing BA.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Bowman Consulting Group Ltd BWMN.O : B. Riley abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 101 $ à 104 $

* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 98 $ à 97 $

* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 95 $ à 110 $

* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 102 $ à 107 $

* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 98 $ à 102 $

* Brookdale Senior Living Inc. BKD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* California Resources Corporation CRC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $

* Cantor Equity Partners II Inc. SECZ.N : Citizens lance la couverture du titre avec une note « surperformance du

marché »

* Cantor Equity Partners II Inc SECZ.N : Citizens lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 15 $

* Celestica Inc CLS.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 500 $ à 455 $

* Celestica Inc CLS.N : La Banque Scotia reprend sa couverture avec une note « surperformance sectorielle »

* Celestica Inc CLS.N : La Banque Scotia reprend sa couverture avec un objectif de cours de 500 $

* Cencora Inc COR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 331 $ à 395 $

* Centene Corp CNC.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Century Aluminum Company CENX.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours

de 60 $

* CEVA Inc CEVA.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* CEVA Inc CEVA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 280 $ à 290 $

* Cherry Hill Mortgage Investment Corporation CHMI.N : B. Riley abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Cherry Hill Mortgage Investment Corporation CHMI.N : B. Riley relève son objectif de cours de 3 $ à 3,1 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 45 $ à 52 $

* Columbia Financial Inc CLBK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $

* Columbia Financial Inc CLBK.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Compass Diversified Holdings CODI.N : B. Riley relève son objectif de cours de 11 $ à 15 $

* Compass Diversified Holdings CODI.N : B. Riley relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Concentra Group Holdings Parent, Inc. CON.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 28 $ à 40 $

* Conocophillips COP.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 155 $ à 161 $

* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* CVR Energy Inc CVI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 25 $ à 32 $

* Definitive Healthcare DH.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 2,50 $ à 1,50 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 60 $ à 66 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : BMO relève son objectif de cours de 90 $ à 98 $

* Doordash DASH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* DraftKings Inc DKNG.O : Berenberg relève son objectif de cours de 26,4 $ à 27,5 $

* DraftKings Inc DKNG.O : Citigroup relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* eBay Inc EBAY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* eBay Inc EBAY.O : UBS relève son objectif de cours de 107 $ à 120 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW relève son objectif de cours de 62 $ à 67 $

* Eton Pharmaceuticals Inc ETON.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 57 $ à 65 $

* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Evolent Health Inc EVH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 6,75 $ à 6 $

* Evolent Health Inc EVH.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Excelerate Energy Inc EE.N : Barclays relève son objectif de cours de 41 $ à 43 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 310 $ à 375 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 1 950 $ à 1 700 $

* Ferguson Enterprises FERG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 280 $ à 288 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Barclays relève son objectif de cours de 297 $ à 313 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Bernstein relève son objectif de cours de 310 $ à 325 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : UBS relève son objectif de cours de 252 $ à 256 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 285 $ à 295 $

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 260 $

* Goodrx Holdings Inc GDRX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 4 $ à 5 $

* GoPro Inc GPRO.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 1,30 $ à 0,50 $

* Heron Therapeutics Inc HRTX.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 21 $ à 28 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Needham relève son objectif de cours de 35 $ à 42 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 85 $ à 112 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 800 $ à 710 $

* Innovex International Inc INVX.N : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* Intuit Inc INTU.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 304 $ à 328 $

* Jabil Inc JBL.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* Kenvue Inc KVUE.N : UBS abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $

* KLA Corporation KLAC.O : Bernstein relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* L B Foster Co FSTR.O : B. Riley relève son objectif de cours de 34 $ à 42 $

* Lam Research LRCX.O : Bernstein relève son objectif de cours de 360 $ à 385 $

* Leidos LDOS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 138 $ à 161 $

* Life360 Inc LIF.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 42 $ à 47 $

* Life360 Inc LIF.O : UBS abaisse son objectif de cours de 64 $ à 60 $

* Lincoln Educational Services Corp LINC.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : UBS lance sa couverture avec un objectif de cours de 340 dollars

* Lincoln National Corp LNC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 42 $ à 49 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 255 $ à 245 $

* Lyft Inc LYFT.O : Zephirin Group relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 284 $ à 304 $

* Marinemax Inc HZO.N : B. Riley relève son objectif de cours de 35 $ à 53 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW relève son objectif de cours de 150 $ à 167 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 68 $ à 60 $

* McKesson Corporation MCK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 812 $ à 933 $

* Medline Inc MDLN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 45 $ à 34 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Argus Research relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $

* Metagenomi Therapeutics, Inc. MGX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 9 $ à 7 $

* Metlife Inc MET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 106 $ à 108 $

* Mobility Global Inc MBGL.N : Citigroup lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 23

$

* MongoDB Inc MDB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 455 $ à 545 $

* N-Able Inc NABL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4 $

* N-Able Inc NABL.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »

* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 31 $ à 41 $

* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : UBS relève son objectif de cours de 36 $ à 45 $

* Neurogene Inc NGNE.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 180 $ à 166 $

* Newmont NEM.N : Raymond James relève son objectif de cours de 128 $ à 131 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Needham relève son objectif de cours de 12 $ à 18 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : UBS relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 13 $ à 16,5 $

* Nkarta Inc NKTX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Okta Inc OKTA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 125 $ à 170 $

* Optimum Communications Inc OPTU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 1 $ à 0,75 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 162 $ à 179 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Patrick Industries Inc PATK.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 135 $ à 115 $

* PDF Solutions Inc PDFS.O : Bernstein lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* PDF Solutions Inc PDFS.O : Bernstein lance sa couverture avec un objectif de cours de 65 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 212 $ à 220 $

* Post Holdings Inc POST.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 106 $ à 95 $

* Powerfleet Inc AIOT.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Primerica Inc PRI.N : KBW relève son objectif de cours de 323 $ à 335 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW relève son objectif de cours de 113 $ à 123 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 128 $

* Pubmatic Inc PUBM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 10 $ à 18 $

* Radnet Inc RDNT.O : B. Riley relève son objectif de cours de 83 $ à 96 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Barclays relève son objectif de cours de 6,5 $ à 12 $

* Rapid7 Inc RPD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 7 $ à 12 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 8 $ à 15 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Stifel relève son objectif de cours de 7 $ à 13 $

* Rapid7 Inc RPD.O : UBS relève son objectif de cours de 7 $ à 12 $

* Reinsurance Group of America Incorporated RGA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 286 $ à 293 $

* Reinsurance Group of America Incorporated RGA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 261 $ à 274 $

* Republic Services Inc RSG.N : UBS relève son objectif de cours de 233 $ à 235 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 210 $ à 231 $

* RH RH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 175 $ à 225 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Atb Cormark Capital Markets relève son objectif de cours de 28 $ à 36 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 25 $ à 40 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 12 $ à 7 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 78 $ à 58 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 282 $ à 278 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Stifel relève son objectif de cours de 194 $ à 209 $

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Jonestrading abaisse sa recommandation à « conserver »

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 53 $ à 5 $

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Wedbush abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 49 $ à 65 $

* SLR Investment Corp SLRC.O : B. Riley passe de « achat » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Sprout Social Inc SPT.O : Barclays relève son objectif de cours de 9 $ à 12 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : BTIG relève son objectif de cours de 112 $ à 132 $

* Standard Nuclear Inc STDN.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Standard Nuclear Inc STDN.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 17 $

* Strive Inc ASST.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 37 $ à 36 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 535 $ à 450 $

* Target Corp TGT.N : BMO relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Target Corp TGT.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 6,00 $ à 7,00 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : UBS relève son objectif de cours de 145 $ à 158 $

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 35 $ à 4 $

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 26 $ à 4 $

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* The Buckle Inc BKE.N : UBS abaisse son objectif de cours de 47 $ à 46 $

* The E.W. Scripps Co SSP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 4,7 $ à 3,8 $

* The Gap Inc GAP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 26 $ à 20 $

* The Gap Inc GAP.N : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »

* The Home Depot Inc HD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 360 $ à 400 $

* The Pennant Group Inc PNTG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $

* TIC Solutions Inc TIC.N : UBS relève son objectif de cours de 11 $ à 12,5 $

* TIC Solutions Inc TIC.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* Tidewater Inc TDW.N : Zephirin Group relève son objectif de cours de 54 $ à 68 $

* Tripadvisor Inc TRIP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 15 $ à 12 $

* Under Armour Inc UAA.N : Barclays passe de « pondération neutre » à « sous-pondération »

* Varex Imaging Corporation VREX.O : B. Riley passe de « acheter » à « neutre »

* Varex Imaging Corporation VREX.O : B. Riley relève son objectif de cours de 18 $ à 18,9 $

* Varex Imaging Corporation VREX.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

marché »

* Vera Therapeutics Inc VERA.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 43 $ à 34 $

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « US 1 »

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 605 $ à 672 $

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 610 $ à 633 $

* Viant Technology Inc DSP.O : UBS relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 109 $

* VSE Corporation VSEC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 280 $ à 290 $

* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $

* Wendy'S Co WEN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 6 $ à 7 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 190 $ à 240 $

* WW Grainger Inc GWW.N : Barclays relève son objectif de cours de 1 166 $ à 1 185 $

* Zillow Group Inc ZG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 52 $ à 37 $

* Zoetis Inc ZTS.N : BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 146 $ à 110 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 112 $ à 96 $

Valeurs associées

AAON
85,7800 USD NASDAQ -3,88%
ABBVIE
249,930 USD NYSE +0,83%
ABERCROMBIE FT RG-A
118,060 USD NYSE -0,38%
ACV AUCTIONS RG-A
7,250 USD NYSE -0,14%
AFLAC
121,080 USD NYSE -0,67%
AGILON HEALTH
86,315 USD NYSE -10,78%
ALAMAR BIOSC
36,5700 USD NASDAQ +30,65%
ALLSTATE
262,230 USD NYSE -2,77%
ALTRIA GROUP
65,050 USD NYSE -0,79%
AMERICAN FINCL G
144,400 USD NYSE +0,39%
APPLIED MATERIALS
525,6100 USD NASDAQ +0,67%
APPLIED OPTOELEC
134,3300 USD NASDAQ +1,14%
APPLOVIN RG-A
318,6800 USD NASDAQ -5,99%
ASPEN AEROGELS
6,135 USD NYSE -2,39%
AST SPCEMOBILE RG-A
71,6300 USD NASDAQ +4,17%
ASTRANA HEALTH
42,7900 USD NASDAQ +4,83%
ASTRANA HEALTH
34,4800 USD NASDAQ -7,98%
AURA BIOSCIS
8,0400 USD NASDAQ +4,42%
AXSOME THERAPEUT
215,7700 USD NASDAQ -2,32%
BEST BUY
83,280 USD NYSE +1,03%
BOEING CO
233,270 USD NYSE +0,21%
BOWMAN CNSLTNG
42,3700 USD NASDAQ -0,12%
BRIDGEBIO PHARMA
83,7000 USD NASDAQ -1,15%
BROOKDALE SR LIV
12,555 USD NYSE -8,42%
BUCKLE
45,970 USD NYSE -1,39%
CALIFORNIA RES
54,160 USD NYSE +0,74%
CENCORA
333,860 USD NYSE +2,74%
CENTENE
64,870 USD NYSE -2,54%
CENTURY ALUMINUM
52,2900 USD NASDAQ +0,79%
CEVA
30,8300 USD NASDAQ -3,41%
CHENIERE ENERGY
265,290 USD NYSE -0,16%
COGENT BIOSCIS
38,7000 USD NASDAQ -6,81%
COLUMBIA FIN
11,0900 USD NASDAQ +2,59%
COMPASS HLDGS-SBI
12,330 USD NYSE +11,28%
CONOCOPHILLIPS
125,920 USD NYSE +2,32%
COREWEAVE
90,3200 USD NASDAQ +2,42%
CVR ENERGY
34,040 USD NYSE +5,00%
DEFNTV HEALTH RG-A
0,6437 USD NASDAQ -7,85%
DELEK US HLDGS
63,920 USD NYSE +5,13%
DOLLAR TREE
128,0600 USD NASDAQ -1,01%
DOORDASH RG-A
212,0000 USD NASDAQ +1,02%
DRAFTKINGS RG-A
25,3400 USD NASDAQ +4,41%
E.W. SCRIPPS RG-A
3,3100 USD NASDAQ -0,60%
EBAY
106,0100 USD NASDAQ -1,58%
EQUITABLE HLDG
51,360 USD NYSE -2,51%
ETON PHARM
42,0500 USD NASDAQ -3,71%
EVOLENT HEALTH RG-A
4,110 USD NYSE +4,31%
EXCELERATE ENR RG-A
35,380 USD NYSE -0,37%
EXPEDIA GROUP
321,0700 USD NASDAQ +2,25%
FAIR ISAAC
1 038,800 USD NYSE -1,09%
FERGUSON ENTER
251,810 USD NYSE -4,45%
FIVE BELOW
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