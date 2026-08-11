TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Accendra Health, Celestica, Sionna Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Accendra Health, Celestica et Sionna Therapeutics.
POINTS FORTS
* Accendra Health Inc ACH.N : Baird abaisse sa note à « neutre »
* Celestica Inc CLS.N : la Scotiabank reprend la couverture du titre avec une note «
surperformance sectorielle »
* N-Able Inc NABL.N : RBC abaisse sa note de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »
* Powerfleet Inc AIOT.O : Raymond James abaisse sa note de « surperformance » à « performance du
marché »
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Jonestrading abaisse sa note à « Hold »
Voici un résumé des mesures d’analyse concernant les sociétés américaines rapportées par Reuters ce mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Aaon Inc AAON.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 145 $ à 125 $
* AbbVie ABBV.N : BNP Paribas relève son objectif de cours de 218 $ à 247 $
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays relève son objectif de cours de 78 $ à 114 $
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Accendra Health Inc ACH.N : Baird abaisse son objectif de cours de 6 $ à 1,5 $
* Accendra Health Inc ACH.N : Baird abaisse sa recommandation à « neutre »
* Accendra Health Inc ACH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 4,5 $ à 1,5 $
* Accendra Health Inc ACH.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* ACV Auctions ACVA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 5,60 $ à 6,00 $
* Aflac Incorporated AFL.N : KBW relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $
* Agilon Health Inc AGL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Agilon Health Inc AGL.N : Citigroup passe de « vendre » à « neutre »
* Agilon Health Inc AGL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 141 $ à 146 $
* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : Stifel relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $
* Allstate Corp ALL.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « neutre » à « vendre »
* Allstate Corp ALL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 226 $ à 240 $
* Allstate Corp ALL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 282 $ à 292 $
* Alpha Tau Medical Ltd DRTS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $
* Altria Group Inc MO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 64 $ à 58 $
* American Financial Group, Inc. AFG.N : KBW relève son objectif de cours de 148 $ à 153 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 525 $ à 675 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : William Blair lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »
* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : Raymond James relève son objectif de cours de 151 $ à 178 $
* Applovin APP.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 430 $ à 400 $
* Applovin APP.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Aspen Aerogels Inc ASPN.N : Barclays relève son objectif de cours de 4 $ à 5 $
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $
* Astrana Health Inc ASTH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 47 $ à 55 $
* Aura Biosciences Inc AURA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 24 $ à 18 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 242 $ à 251 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 255 $ à 256 $
* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 81 $ à 95 $
* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Best Buy Company Inc. BBY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 85 $
* BKV Corporation BKV.N : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $
* Boeing BA.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Bowman Consulting Group Ltd BWMN.O : B. Riley abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 101 $ à 104 $
* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 98 $ à 97 $
* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 95 $ à 110 $
* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 102 $ à 107 $
* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 98 $ à 102 $
* Brookdale Senior Living Inc. BKD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $
* California Resources Corporation CRC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $
* Cantor Equity Partners II Inc. SECZ.N : Citizens lance la couverture du titre avec une note « surperformance du
marché »
* Cantor Equity Partners II Inc SECZ.N : Citizens lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 15 $
* Celestica Inc CLS.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 500 $ à 455 $
* Celestica Inc CLS.N : La Banque Scotia reprend sa couverture avec une note « surperformance sectorielle »
* Celestica Inc CLS.N : La Banque Scotia reprend sa couverture avec un objectif de cours de 500 $
* Cencora Inc COR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 331 $ à 395 $
* Centene Corp CNC.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Century Aluminum Company CENX.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours
de 60 $
* CEVA Inc CEVA.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $
* CEVA Inc CEVA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $
* Cheniere Energy Inc LNG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 280 $ à 290 $
* Cherry Hill Mortgage Investment Corporation CHMI.N : B. Riley abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »
* Cherry Hill Mortgage Investment Corporation CHMI.N : B. Riley relève son objectif de cours de 3 $ à 3,1 $
* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 45 $ à 52 $
* Columbia Financial Inc CLBK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $
* Columbia Financial Inc CLBK.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »
* Compass Diversified Holdings CODI.N : B. Riley relève son objectif de cours de 11 $ à 15 $
* Compass Diversified Holdings CODI.N : B. Riley relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Concentra Group Holdings Parent, Inc. CON.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 28 $ à 40 $
* Conocophillips COP.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 155 $ à 161 $
* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* CVR Energy Inc CVI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 25 $ à 32 $
* Definitive Healthcare DH.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 2,50 $ à 1,50 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 60 $ à 66 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : BMO relève son objectif de cours de 90 $ à 98 $
* Doordash DASH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* DraftKings Inc DKNG.O : Berenberg relève son objectif de cours de 26,4 $ à 27,5 $
* DraftKings Inc DKNG.O : Citigroup relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $
* eBay Inc EBAY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* eBay Inc EBAY.O : UBS relève son objectif de cours de 107 $ à 120 $
* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW relève son objectif de cours de 62 $ à 67 $
* Eton Pharmaceuticals Inc ETON.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 57 $ à 65 $
* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Evolent Health Inc EVH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 6,75 $ à 6 $
* Evolent Health Inc EVH.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »
* Excelerate Energy Inc EE.N : Barclays relève son objectif de cours de 41 $ à 43 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 310 $ à 375 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 1 950 $ à 1 700 $
* Ferguson Enterprises FERG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 280 $ à 288 $
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Barclays relève son objectif de cours de 297 $ à 313 $
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Bernstein relève son objectif de cours de 310 $ à 325 $
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : UBS relève son objectif de cours de 252 $ à 256 $
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 285 $ à 295 $
* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 260 $
* Goodrx Holdings Inc GDRX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 4 $ à 5 $
* GoPro Inc GPRO.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 1,30 $ à 0,50 $
* Heron Therapeutics Inc HRTX.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 21 $ à 28 $
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Needham relève son objectif de cours de 35 $ à 42 $
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $
* Hinge Health Inc HNGE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 85 $ à 112 $
* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 800 $ à 710 $
* Innovex International Inc INVX.N : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $
* Intuit Inc INTU.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 304 $ à 328 $
* Jabil Inc JBL.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »
* Kenvue Inc KVUE.N : UBS abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $
* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $
* KLA Corporation KLAC.O : Bernstein relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* L B Foster Co FSTR.O : B. Riley relève son objectif de cours de 34 $ à 42 $
* Lam Research LRCX.O : Bernstein relève son objectif de cours de 360 $ à 385 $
* Leidos LDOS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 138 $ à 161 $
* Life360 Inc LIF.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 42 $ à 47 $
* Life360 Inc LIF.O : UBS abaisse son objectif de cours de 64 $ à 60 $
* Lincoln Educational Services Corp LINC.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : UBS lance sa couverture avec un objectif de cours de 340 dollars
* Lincoln National Corp LNC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 42 $ à 49 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 255 $ à 245 $
* Lyft Inc LYFT.O : Zephirin Group relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 284 $ à 304 $
* Marinemax Inc HZO.N : B. Riley relève son objectif de cours de 35 $ à 53 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW relève son objectif de cours de 150 $ à 167 $
* Matador Resources Company MTDR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 68 $ à 60 $
* McKesson Corporation MCK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 812 $ à 933 $
* Medline Inc MDLN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 45 $ à 34 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Argus Research relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $
* Metagenomi Therapeutics, Inc. MGX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 9 $ à 7 $
* Metlife Inc MET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 106 $ à 108 $
* Mobility Global Inc MBGL.N : Citigroup lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 23
$
* MongoDB Inc MDB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 455 $ à 545 $
* N-Able Inc NABL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4 $
* N-Able Inc NABL.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »
* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $
* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 31 $ à 41 $
* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : UBS relève son objectif de cours de 36 $ à 45 $
* Neurogene Inc NGNE.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 180 $ à 166 $
* Newmont NEM.N : Raymond James relève son objectif de cours de 128 $ à 131 $
* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $
* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Needham relève son objectif de cours de 12 $ à 18 $
* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : UBS relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 13 $ à 16,5 $
* Nkarta Inc NKTX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $
* Okta Inc OKTA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 125 $ à 170 $
* Optimum Communications Inc OPTU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 1 $ à 0,75 $
* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 162 $ à 179 $
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Patrick Industries Inc PATK.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 135 $ à 115 $
* PDF Solutions Inc PDFS.O : Bernstein lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* PDF Solutions Inc PDFS.O : Bernstein lance sa couverture avec un objectif de cours de 65 dollars
* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 212 $ à 220 $
* Post Holdings Inc POST.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 106 $ à 95 $
* Powerfleet Inc AIOT.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
* Primerica Inc PRI.N : KBW relève son objectif de cours de 323 $ à 335 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW relève son objectif de cours de 113 $ à 123 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 128 $
* Pubmatic Inc PUBM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 10 $ à 18 $
* Radnet Inc RDNT.O : B. Riley relève son objectif de cours de 83 $ à 96 $
* Rapid7 Inc RPD.O : Barclays relève son objectif de cours de 6,5 $ à 12 $
* Rapid7 Inc RPD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 7 $ à 12 $
* Rapid7 Inc RPD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 8 $ à 15 $
* Rapid7 Inc RPD.O : Stifel relève son objectif de cours de 7 $ à 13 $
* Rapid7 Inc RPD.O : UBS relève son objectif de cours de 7 $ à 12 $
* Reinsurance Group of America Incorporated RGA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 286 $ à 293 $
* Reinsurance Group of America Incorporated RGA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 261 $ à 274 $
* Republic Services Inc RSG.N : UBS relève son objectif de cours de 233 $ à 235 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 210 $ à 231 $
* RH RH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 175 $ à 225 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : Atb Cormark Capital Markets relève son objectif de cours de 28 $ à 36 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 25 $ à 40 $
* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 12 $ à 7 $
* Root Inc ROOT.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 78 $ à 58 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 282 $ à 278 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Stifel relève son objectif de cours de 194 $ à 209 $
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Jonestrading abaisse sa recommandation à « conserver »
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 53 $ à 5 $
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Wedbush abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »
* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 49 $ à 65 $
* SLR Investment Corp SLRC.O : B. Riley passe de « achat » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $
* Sprout Social Inc SPT.O : Barclays relève son objectif de cours de 9 $ à 12 $
* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : BTIG relève son objectif de cours de 112 $ à 132 $
* Standard Nuclear Inc STDN.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »
* Standard Nuclear Inc STDN.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 17 $
* Strive Inc ASST.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 37 $ à 36 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 535 $ à 450 $
* Target Corp TGT.N : BMO relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $
* Target Corp TGT.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $
* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 6,00 $ à 7,00 $
* Teleflex Incorporated TFX.N : UBS relève son objectif de cours de 145 $ à 158 $
* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 35 $ à 4 $
* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 26 $ à 4 $
* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »
* The Buckle Inc BKE.N : UBS abaisse son objectif de cours de 47 $ à 46 $
* The E.W. Scripps Co SSP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 4,7 $ à 3,8 $
* The Gap Inc GAP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 26 $ à 20 $
* The Gap Inc GAP.N : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »
* The Home Depot Inc HD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 360 $ à 400 $
* The Pennant Group Inc PNTG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $
* TIC Solutions Inc TIC.N : UBS relève son objectif de cours de 11 $ à 12,5 $
* TIC Solutions Inc TIC.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »
* Tidewater Inc TDW.N : Zephirin Group relève son objectif de cours de 54 $ à 68 $
* Tripadvisor Inc TRIP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 15 $ à 12 $
* Under Armour Inc UAA.N : Barclays passe de « pondération neutre » à « sous-pondération »
* Varex Imaging Corporation VREX.O : B. Riley passe de « acheter » à « neutre »
* Varex Imaging Corporation VREX.O : B. Riley relève son objectif de cours de 18 $ à 18,9 $
* Varex Imaging Corporation VREX.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le
marché »
* Vera Therapeutics Inc VERA.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 43 $ à 34 $
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « US 1 »
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 605 $ à 672 $
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 610 $ à 633 $
* Viant Technology Inc DSP.O : UBS relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $
* Voya Financial Inc VOYA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 109 $
* VSE Corporation VSEC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 280 $ à 290 $
* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $
* Wendy'S Co WEN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 6 $ à 7 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 190 $ à 240 $
* WW Grainger Inc GWW.N : Barclays relève son objectif de cours de 1 166 $ à 1 185 $
* Zillow Group Inc ZG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 52 $ à 37 $
* Zoetis Inc ZTS.N : BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 146 $ à 110 $
* Zoetis Inc ZTS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 112 $ à 96 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer