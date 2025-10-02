information fournie par Reuters • 02/10/2025 à 09:21

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Absci, Bloom Energy, Corteva

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Absci, Bloom Energy et Corteva.

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Absci Corp ABSI.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Acuity Inc AYI.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 330 à 390 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 230 à 285 dollars

* American Tower Corp AMT.N : RBC abaisse sa note de "surperformance" à

"performance de secteur"

* American Tower Corp AMT.N : RBC abaisse l'objectif de cours de 260 $ à 220 $

* Bank of America Corp BAC.N : HSBC relève l'objectif de cours de 51 $ à 53 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1242 $ contre 1093 $

* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 40 à 90 dollars

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de

62 $ à 67 $

* Citigroup C.N : HSBC relève l'objectif de cours de 104 à 115 dollars

* Coeur Mining Inc CDE.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 12,5 $

à 21 $

* Corteva CTVA.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Crown Castle Inc CCI.N : RBC relève sa note de "performance de secteur" à

"surperformance"

* Crown Castle Inc CCI.N : RBC abaisse l'objectif de cours de 113 $ à 112 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 81 $ à 78 $

* Electronic Arts EA.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de "achat" à

"conserver"

* Electronic Arts EA.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 210 $, contre 183 $

auparavant

* Epam Systems Inc EPAM.N : HSBC abaisse l'objectif de cours de 245 $ à 240 $

* EQT Corp EQT.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 68 $ contre 70 $

* Fair Isaac Corp. FICO.N : Barclays relève l'objectif de cours de 2000 à 2400

dollars

* Goldman Sachs GS.N : HSBC relève l'objectif de cours de 652 $ à 677 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à

70 $ contre 51 $

* Hecla Mining Co HL.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 8,75 $ à

13 $

* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 154 $ à 193 $

* ITT Inc ITT.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 170 $ à 190 $

* JP Morgan JPM.N : HSBC relève l'objectif de cours de 269 $ à 282 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 40 à 46

dollars

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours de 149 $ à

145 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 252 $ à 213 $

* Mondelez MDLZ.O : Berenberg abaisse sa recommandation de "achat" à "conserver"

et l'objectif de cours de 81 $ à 70 $

* Morgan Stanley MS.N : HSBC relève l'objectif de cours de 136 à 138 dollars

* Newmont NEM.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 86 $ à 98 $

* Nike Inc NKE.N : KeyBanc relève sa note de "pondération sectorielle" à

"surpondération"

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : Needham relève l'objectif de cours à 20 $ contre

15 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : HSBC relève l'objectif de cours de 219 à 230

dollars

* Republic Services Inc RSG.N : La CIBC abaisse l'objectif de cours de 272 $ à 265

$

* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 237 $ à

260 $

* United Natural Foods Inc UNFI.N : Roth MKM relève l'objectif de cours de 25 $ à

35 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 56 $

contre 73 $

* US Bancorp USB.N : HSBC relève son objectif de cours à 63 $ contre 61 $

* Waste Connections Inc WCN.N : La CIBC abaisse l'objectif de cours de 215 $ à 206

$

* Waste Management Inc WM.N : La Banque CIBC abaisse l'objectif de cours de 250 $

à 235 $

* Wells Fargo & Company WFC.N : HSBC relève l'objectif de cours de 79 $ à 89 $

* Williams Companies Inc WMB.N : La Banque CIBC relève l'objectif de cours de 64 $

à 67 $