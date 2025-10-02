 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 025,76
+0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Absci, Bloom Energy, Corteva
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 09:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Absci, Bloom Energy et Corteva.

FAITS MARQUANTS

* Absci Corp ABSI.O : JP Morgan initie une couverture avec une

note de surpondération

* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours

de 40 à 90 dollars

* Corteva CTVA.N : JP Morgan relève sa note de neutre à

surpondérer

* Crown Castle Inc CCI.N : RBC relève sa note de "performance de

secteur" à "surperformance"

* Nike Inc NKE.N : KeyBanc relève sa note de "pondération

sectorielle" à "surpondération"

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Absci Corp ABSI.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Acuity Inc AYI.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 330 à 390 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 230 à 285 dollars

* American Tower Corp AMT.N : RBC abaisse sa note de "surperformance" à

"performance de secteur"

* American Tower Corp AMT.N : RBC abaisse l'objectif de cours de 260 $ à 220 $

* Bank of America Corp BAC.N : HSBC relève l'objectif de cours de 51 $ à 53 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1242 $ contre 1093 $

* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 40 à 90 dollars

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de

62 $ à 67 $

* Citigroup C.N : HSBC relève l'objectif de cours de 104 à 115 dollars

* Coeur Mining Inc CDE.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 12,5 $

à 21 $

* Corteva CTVA.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Crown Castle Inc CCI.N : RBC relève sa note de "performance de secteur" à

"surperformance"

* Crown Castle Inc CCI.N : RBC abaisse l'objectif de cours de 113 $ à 112 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 81 $ à 78 $

* Electronic Arts EA.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de "achat" à

"conserver"

* Electronic Arts EA.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 210 $, contre 183 $

auparavant

* Epam Systems Inc EPAM.N : HSBC abaisse l'objectif de cours de 245 $ à 240 $

* EQT Corp EQT.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 68 $ contre 70 $

* Fair Isaac Corp. FICO.N : Barclays relève l'objectif de cours de 2000 à 2400

dollars

* Goldman Sachs GS.N : HSBC relève l'objectif de cours de 652 $ à 677 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à

70 $ contre 51 $

* Hecla Mining Co HL.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 8,75 $ à

13 $

* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 154 $ à 193 $

* ITT Inc ITT.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 170 $ à 190 $

* JP Morgan JPM.N : HSBC relève l'objectif de cours de 269 $ à 282 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 40 à 46

dollars

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours de 149 $ à

145 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 252 $ à 213 $

* Mondelez MDLZ.O : Berenberg abaisse sa recommandation de "achat" à "conserver"

et l'objectif de cours de 81 $ à 70 $

* Morgan Stanley MS.N : HSBC relève l'objectif de cours de 136 à 138 dollars

* Newmont NEM.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 86 $ à 98 $

* Nike Inc NKE.N : KeyBanc relève sa note de "pondération sectorielle" à

"surpondération"

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : Needham relève l'objectif de cours à 20 $ contre

15 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : HSBC relève l'objectif de cours de 219 à 230

dollars

* Republic Services Inc RSG.N : La CIBC abaisse l'objectif de cours de 272 $ à 265

$

* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 237 $ à

260 $

* United Natural Foods Inc UNFI.N : Roth MKM relève l'objectif de cours de 25 $ à

35 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 56 $

contre 73 $

* US Bancorp USB.N : HSBC relève son objectif de cours à 63 $ contre 61 $

* Waste Connections Inc WCN.N : La CIBC abaisse l'objectif de cours de 215 $ à 206

$

* Waste Management Inc WM.N : La Banque CIBC abaisse l'objectif de cours de 250 $

à 235 $

* Wells Fargo & Company WFC.N : HSBC relève l'objectif de cours de 79 $ à 89 $

* Williams Companies Inc WMB.N : La Banque CIBC relève l'objectif de cours de 64 $

à 67 $

Valeurs associées

ABSCI
3,1300 USD NASDAQ +2,96%
ACUITY
363,010 USD NYSE +5,38%
ALPHABET-A
244,9000 USD NASDAQ +0,74%
AMER TOWER REIT
193,280 USD NYSE +0,51%
BANK OF AMERICA
50,660 USD NYSE -1,76%
BLACKROCK
1 140,360 USD NYSE -2,19%
BLOOM ENERGY-A
90,225 USD NYSE +6,64%
CITIGROUP
98,710 USD NYSE -2,74%
COEUR MINING
18,885 USD NYSE +0,72%
CORTEVA
61,470 USD NYSE -9,09%
CROWN CASTL REIT
95,730 USD NYSE -0,78%
EASTMAN CHEMICAL
61,940 USD NYSE -1,73%
ELECTRONIC ARTS
201,6300 USD NASDAQ -0,03%
EPAM SYSTEMS
152,270 USD NYSE +0,97%
EQT
56,145 USD NYSE +3,23%
FAIR ISAAC
1 512,060 USD NYSE +1,04%
GOLDMAN SACHS GR
786,100 USD NYSE -1,27%
HALOZYME THERAPE
74,9400 USD NASDAQ +2,18%
HECLA MINING
12,265 USD NYSE +1,28%
INSMED
147,2800 USD NASDAQ +2,27%
ITT
180,720 USD NYSE +1,09%
JPMORGAN CHASE
310,850 USD NYSE -1,43%
KILROY RLTY REIT
42,145 USD NYSE -0,20%
MARSH & MCLENNAN
201,380 USD NYSE -0,07%
MONDELEZ INTL RG-A
63,1700 USD NASDAQ +1,12%
MORGAN STANLEY
156,920 USD NYSE -1,28%
NEWMONT
85,940 USD NYSE +1,96%
NIKE -B-
74,250 USD NYSE +6,45%
OCULAR THERAPEUT
11,0400 USD NASDAQ -5,56%
PNC FINL SER
198,430 USD NYSE -1,23%
REPUBLIC SERVICE
227,230 USD NYSE -0,98%
ROYAL GOLD
200,0900 USD NASDAQ -0,24%
UNITED NATURAL F
39,530 USD NYSE +4,63%
UPSTART HLDGS
52,1300 USD NASDAQ +2,62%
US BANCORP
47,880 USD NYSE -0,89%
WASTE CONNECTION
175,120 USD NYSE -0,39%
WASTE MANAGEMENT
219,905 USD NYSE -0,43%
WELLS FARGO
80,840 USD NYSE -3,57%
WILLIAMS COMPANI
63,670 USD NYSE +0,52%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/10/2025 à 09:21:15.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank