TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Abbvie, Kroger, Workday

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Abbvie, Kroger et Workday, mercredi.
FAITS MARQUANTS
* Abbvie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"
* Eli Lilly LLY.N : Berenberg passe de "acheter" à "conserver"
* Kroger Co KR.N : Roth MKM passe de neutre à achat
* Ormat Technologies ORA.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondérer
* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler passe de sous-pondéré à neutre
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 170 à 270 dollars
* American Homes 4 Rent AMH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 41 $ contre 40 $ auparavant
* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Jefferies réduit le prix cible de 58 $ à 34 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : Citigroup augmente le prix cible de 160 $ à 275 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : UBS réduit le prix cible de 315 à 290 dollars
* Autozone Inc AZO.N : Truist Securities augmente le prix cible de 4 038 $ à 4 504 $
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : JP Morgan réduit le prix cible de 249 $ à 234 $
* Avient Corporation AVNT.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de surpondération; PT 48 $
* Azz Inc AZZ.N : B. Riley augmente le prix cible de 131 $ à 140 $
* Boise Cascade Co BCC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 96 $ contre 101 $
* Bridgebio Oncology Therapeutics BBOT.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance: PT 25
* C4 Therapeutics CCCC.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération; PT 8 $
* Camden Property Trust CPT.N : JP Morgan réduit le prix cible de 129 $ à 122 $
* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 430 à 450 dollars
* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 133 $ contre 131 $ auparavant
* Diversified Healthcare Trust DHC.O : B. Riley relève le cours cible de 4,5 $ à 5,5 $
* Duolingo Inc DUOL.O : Citigroup ramène le cours cible de 400 à 375 dollars
* Eli Lilly LLY.N : Berenberg réduit le cours cible à 830 $ contre 970 $
* Energy Fuels Inc UUUU.A : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 12 $ à 16,25 $
* Equity Residential EQR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 76 $ à 75 $
* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : Stifel réduit le prix cible de 36 $ à 35,5 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 294 $ à 309 $
* Fedex FDX.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 243 $ contre 249 $ auparavant
* Ferguson Enterprises FERG.N : Oppenheimer relève le cours cible de 235 à 255 dollars
* Ferguson Enterprises FERG.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 237 $ contre 212 $ auparavant
* Ferguson Enterprises FERG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 268 $ contre 255 $ auparavant
* Ferguson Enterprises FERG.N : RBC augmente le prix cible de 231 $ à 243 $
* Ferguson Enterprises FERG.N : Truist Securities relève le cours cible de 240 à 260 dollars
* Ferguson Enterprises FERG.N : UBS augmente le prix cible de 204 $ à 225 $
* Five Below FIVE.O : Bernstein initie la couverture avec une note de performance de marché; PT 160
* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : UBS augmente le prix cible de 4,5 $ à 7,25 $
* Gevo Inc GEVO.O : UBS augmente le prix cible de 1,15 $ à 2,25 $
* Go Residential Real Estate Investment Trust GOu.TO : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; PT 17 $
* Hagerty Inc HGTY.N : Oppenheimer initie la couverture avec la note Outperform; PT $15
* Hain Celestial HAIN.O : Barclays réduit le prix cible de 2 $ à 1,5 $
* Hain Celestial HAIN.O : Stephens réduit le prix cible de 3 à 2 dollars
* Ionq Inc IONQ.N : Benchmark augmente le prix cible de 55 $ à 75 $
* Janux Therapeutics JANX.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération; PT 47 $
* Kala Bio Inc KALA.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 12 $ à 35 $
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 40 $ à 35 $
* Kilroy Realty KRC.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 40 $ à 47 $
* Kroger Co KR.N : Roth MKM relève le cours cible de 66 $ à 75 $
* Kymera Therapeutics KYMR.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération; PT 60 $
* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler relève le prix cible de 55 $ à 60 $
* Lennox International LII.N : Oppenheimer abaisse le cours cible à 675 $ contre 730 $
* Lyft Inc LYFT.O : Oppenheimer relève le cours cible à 24 $ contre 17 $
* McDonald's MCD.N : Citigroup relève le cours cible à 381 $ contre 373 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg réduit le prix cible à 90$ de 100
* Meridian Mining UK Societas MNO.TO : Cormark Securities augmente le PT à 2,5 $ de 2
* Micron Technology Inc MU.O : Susquehanna relève le prix cible de 160 à 200 dollars
* National Bank Holdings Corp NBHC.N : KBW relève le cours cible de 44 $ à 45 $
* Ormat Technologies ORA.N : Piper Sandler relève le cours cible de 90 $ à 102 $
* P&G PG.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 152 à 154 dollars
* Packaging Corp of America PKG.N : Truist Securities relève le prix cible de 238 à 262 $
* Paychex Inc PAYX.O : UBS réduit le prix cible à 140$ de 148
* Paycom Software Inc PAYC.N : UBS réduit le prix cible à 285 $ contre 310 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : UBS réduit le prix cible à 183 $, contre 195 $ auparavant
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Benchmark augmente le prix cible à 190 $ de 185 $
* Progressive Corp PGR.N : BMO ramène le cours cible de 279 $ à 250 $
* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération; PT 72 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : Barclays réduit le prix cible de 360 $ à 353 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies augmente le prix cible de 335 $ à 365 $
* Rambus Inc RMBS.O : Evercore ISI augmente le prix cible de 81 $ à 114 $
* Rambus Inc RMBS.O : Rosenblatt Securities augmente le prix cible de 90 $ à 130 $
* Sab Biotherapeutics SABS.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance; PT 7 $
* Scholar Rock Holding SRRK.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération; PT 45
* Slb SLB.N : zephirin Group réduit l'objectif de prix à 39 $, contre 41 $ auparavant
* Stitch Fix Inc SFIX.O : UBS relève l'objectif de cours à 6 $ contre 5
* Summit Therapeutics SMMT.O : Barclays initie la couverture avec une note de sous-pondération; PT 13 $
* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération; PT 15
* TG Therapeutics Inc TGTX.O : B. Riley augmente le prix cible de 53 $ à 55 $; PT 15 $; PT 15 $; PT 15 $; PT 15 $; PT 15 $; PT 15 $
* Tko Group Holdings Inc TKO.N : UBS augmente le prix cible de 200 $ à 235 $
* Transdigm Group Inc TDG.N : Jefferies réduit le prix cible à 1 490 $ contre 1 650 $
* Transmedics TMDX.O>: Evercore ISI initie une couverture avec une note de surperformance; PT $155
* UDR Inc UDR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 49 $ à 46 $
* Union Pacific Corp UNP.N : TD Cowen augmente le prix cible de 252 $ à 258 $
* US Bancorp USB.N : Truist Securities relève le cours cible de 49 $ à 51 $
* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 165 $ contre 170 $
* Vericel Corp VCEL.O : BTIG réduit le cours à neutre à partir d'achat
* Vtex VTEX.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; réduit le cours cible de "$7.3" à "$6.5"
* Waste Management Inc WM.N : Citigroup réduit le prix cible à 268 $ contre 275 $
* Wayfair Inc W.N : Evercore ISI augmente le prix cible à 100$ de 85
* Weyerhaeuser Co WY.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 31 $ à 32 $
* Workday Inc WDAY.O : Evercore ISI augmente le prix cible à 300 $ de 275 $
* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler relève le cours cible à 235 $ contre 220 $ auparavant
* Workday Inc WDAY.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 290$ contre 310
* Workday Inc WDAY.O : UBS relève le cours cible à 250 $, contre 245 $ auparavant
* Zillow Group Inc ZG.O : Bernstein relève le cours cible de 75 à 105 dollars
* Zurn Elkay Water Solutions ZWS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 48 $ à 52 $
