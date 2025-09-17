information fournie par Reuters • 17/09/2025 à 15:45

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Abbvie, Kroger, Workday

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Abbvie, Kroger et Workday, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Abbvie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg passe de "acheter" à "conserver"

* Kroger Co KR.N : Roth MKM passe de neutre à achat

* Ormat Technologies ORA.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondérer

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler passe de sous-pondéré à neutre

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 170 à 270 dollars

* Abbvie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 270 dollars contre 170 dollars auparavant

* American Homes 4 Rent AMH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 41 $ contre 40 $ auparavant

* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Jefferies réduit le prix cible de 58 $ à 34 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Citigroup augmente le prix cible de 160 $ à 275 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : UBS réduit le prix cible de 315 à 290 dollars

* Autozone Inc AZO.N : Truist Securities augmente le prix cible de 4 038 $ à 4 504 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : JP Morgan réduit le prix cible de 249 $ à 234 $

* Avient Corporation AVNT.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de surpondération; PT 48 $

* Azz Inc AZZ.N : B. Riley augmente le prix cible de 131 $ à 140 $

* Boise Cascade Co BCC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 96 $ contre 101 $

* Bridgebio Oncology Therapeutics BBOT.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance: PT 25

* C4 Therapeutics CCCC.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération; PT 8 $

* Camden Property Trust CPT.N : JP Morgan réduit le prix cible de 129 $ à 122 $

* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 430 à 450 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 133 $ contre 131 $ auparavant

* Diversified Healthcare Trust DHC.O : B. Riley relève le cours cible de 4,5 $ à 5,5 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Citigroup ramène le cours cible de 400 à 375 dollars

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg réduit le cours cible à 830 $ contre 970 $

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg réduit l'objectif de cours de "buy" à "hold"

* Energy Fuels Inc UUUU.A : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 12 $ à 16,25 $

* Equity Residential EQR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 76 $ à 75 $

* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : Stifel réduit le prix cible de 36 $ à 35,5 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 294 $ à 309 $

* Fedex FDX.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 243 $ contre 249 $ auparavant

* Fedex FDX.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "en ligne"

* Ferguson Enterprises FERG.N : Oppenheimer relève le cours cible de 235 à 255 dollars

* Ferguson Enterprises FERG.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 237 $ contre 212 $ auparavant

* Ferguson Enterprises FERG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 268 $ contre 255 $ auparavant

* Ferguson Enterprises FERG.N : RBC augmente le prix cible de 231 $ à 243 $

* Ferguson Enterprises FERG.N : Truist Securities relève le cours cible de 240 à 260 dollars

* Ferguson Enterprises FERG.N : UBS augmente le prix cible de 204 $ à 225 $

* Five Below FIVE.O : Bernstein initie la couverture avec une note de performance de marché; PT 160

* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : UBS augmente le prix cible de 4,5 $ à 7,25 $

* Gevo Inc GEVO.O : UBS augmente le prix cible de 1,15 $ à 2,25 $

* Go Residential Real Estate Investment Trust GOu.TO : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; PT 17 $

* Hagerty Inc HGTY.N : Oppenheimer initie la couverture avec la note Outperform; PT $15

* Hain Celestial HAIN.O : Barclays réduit le prix cible de 2 $ à 1,5 $

* Hain Celestial HAIN.O : Stephens réduit le prix cible de 3 à 2 dollars

* Hain Celestial HAIN.O : Stephens réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Ionq Inc IONQ.N : Benchmark augmente le prix cible de 55 $ à 75 $

* Janux Therapeutics JANX.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération; PT 47 $

* Kala Bio Inc KALA.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 12 $ à 35 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Kilroy Realty KRC.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 40 $ à 47 $

* Kilroy Realty KRC.N : La Banque Scotia relève le cours de l'action de sous-performance à performance sectorielle

* Kroger Co KR.N : Roth MKM relève le cours cible de 66 $ à 75 $

* Kroger Co KR.N : Roth MKM relève le prix cible de neutre à achat

* Kymera Therapeutics KYMR.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération; PT 60 $

* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler relève le prix cible de 55 $ à 60 $

* Lennox International LII.N : Oppenheimer abaisse le cours cible à 675 $ contre 730 $

* Lyft Inc LYFT.O : Oppenheimer relève le cours cible à 24 $ contre 17 $

* McDonald's MCD.N : Citigroup relève le cours cible à 381 $ contre 373 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg réduit le prix cible à 90$ de 100

* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg réduit le prix cible de 90 $ à 100 $ auparavant

* Meridian Mining UK Societas MNO.TO : Cormark Securities augmente le PT à 2,5 $ de 2

* Micron Technology Inc MU.O : Susquehanna relève le prix cible de 160 à 200 dollars

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : KBW relève le cours cible de 44 $ à 45 $

* Ormat Technologies ORA.N : Piper Sandler relève le cours cible de 90 $ à 102 $

* Ormat Technologies ORA.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* P&G PG.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 152 à 154 dollars

* Packaging Corp of America PKG.N : Truist Securities relève le prix cible de 238 à 262 $

* Paychex Inc PAYX.O : UBS réduit le prix cible à 140$ de 148

* Paycom Software Inc PAYC.N : UBS réduit le prix cible à 285 $ contre 310 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : UBS réduit le prix cible à 183 $, contre 195 $ auparavant

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Benchmark augmente le prix cible à 190 $ de 185 $

* Progressive Corp PGR.N : BMO ramène le cours cible de 279 $ à 250 $

* Progressive Corp PGR.N : BMO fait passer le cours de la société de "surperformance" à "performance du marché"

* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération; PT 72 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Barclays réduit le prix cible de 360 $ à 353 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies augmente le prix cible de 335 $ à 365 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Barclays réduit le prix cible de 360 $ à 353 $

* Rambus Inc RMBS.O : Evercore ISI augmente le prix cible de 81 $ à 114 $

* Rambus Inc RMBS.O : Rosenblatt Securities augmente le prix cible de 90 $ à 130 $

* Sab Biotherapeutics SABS.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance; PT 7 $

* Scholar Rock Holding SRRK.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération; PT 45

* Slb SLB.N : zephirin Group réduit l'objectif de prix à 39 $, contre 41 $ auparavant

* Stitch Fix Inc SFIX.O : UBS relève l'objectif de cours à 6 $ contre 5

* Summit Therapeutics SMMT.O : Barclays initie la couverture avec une note de sous-pondération; PT 13 $

* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération; PT 15

* TG Therapeutics Inc TGTX.O : B. Riley augmente le prix cible de 53 $ à 55 $; PT 15 $; PT 15 $; PT 15 $; PT 15 $; PT 15 $; PT 15 $

* Tko Group Holdings Inc TKO.N : UBS augmente le prix cible de 200 $ à 235 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : Jefferies réduit le prix cible à 1 490 $ contre 1 650 $

* Transmedics TMDX.O>: Evercore ISI initie une couverture avec une note de surperformance; PT $155

* UDR Inc UDR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 49 $ à 46 $

* Union Pacific Corp UNP.N : TD Cowen augmente le prix cible de 252 $ à 258 $

* US Bancorp USB.N : Truist Securities relève le cours cible de 49 $ à 51 $

* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 165 $ contre 170 $

* Vericel Corp VCEL.O : BTIG réduit le cours à neutre à partir d'achat

* Vtex VTEX.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; réduit le cours cible de "$7.3" à "$6.5"

* Waste Management Inc WM.N : Citigroup réduit le prix cible à 268 $ contre 275 $

* Wayfair Inc W.N : Evercore ISI augmente le prix cible à 100$ de 85

* Weyerhaeuser Co WY.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 31 $ à 32 $

* Workday Inc WDAY.O : Evercore ISI augmente le prix cible à 300 $ de 275 $

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler relève le cours cible à 235 $ contre 220 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler relève le cours à neutre de sous-pondéré

* Workday Inc WDAY.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 290$ contre 310

* Workday Inc WDAY.O : UBS relève le cours cible à 250 $, contre 245 $ auparavant

* Zillow Group Inc ZG.O : Bernstein relève le cours cible de 75 à 105 dollars

* Zillow Group Inc ZG.O : Bernstein relève l'objectif de cours de "market-perform" à "outperform"

* Zurn Elkay Water Solutions ZWS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 48 $ à 52 $