information fournie par Reuters • 02/03/2026 à 09:40

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Aardvark Therapeutics, Chevron, Crowdstrike

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Aardvark Therapeutics, Chevron et Crowdstrike.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : RBC réduit le prix cible de 18 à 6 dollars

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : RBC ramène le titre de "surperformance" à "performance

sectorielle"

* ACM Research Inc ACMR.O : JP Morgan augmente le cours cible de 45 $ à 70 $

* AES Corp AES.N : Seaport Research Partners relève la recommandation de "vendre" à "neutre"

* Bob's Discount Furniture BOBS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Bob's Discount Furniture BOBS.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 29

$

* Broadcom Inc AVGO.O : RBC réduit le prix cible de 370 $ à 340 $

* Chevron Corp CVX.N : Citigroup relève le cours cible à 210 $ contre 179 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies relève le cours cible à 356 $, contre 302 $ auparavant

* Conocophillips COP.N : Citigroup relève le cours cible de 125 à 135 dollars

* Corteva CTVA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 95 $ contre 85 $ auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler relève la recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Dorman Products Inc DORM.O : Jefferies réduit le prix cible de 159 $ à 140 $

* Dorman Products Inc DORM.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à

"acheter

* Exxon Mobil XOM.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 150 $ contre 118 $

* Fastly Inc FSLY.O : RBC relève le cours cible de 12 $ à 20 $

* Flutter Entertainment FLUT.N : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 270 $ à 220 $

* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : Jefferies initie une couverture avec une note

d'achat

* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : Jefferies initie une couverture avec un

objectif de prix de 44 $

* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération

* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : JP Morgan initie la couverture avec un prix cible de

40 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan relève le prix cible de 267 $ à 346 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : KBW réduit son objectif de cours à 16,5 $

contre 18,5 $

* Newmark Group Inc NMRK.O : KBW réduit le prix cible à 18 $ contre 22 $

* Newmont NEM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 162 $ contre 158 $

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies réduit le cours cible à 105 $ contre 125 $

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research ramène la recommandation de "acheter"

à "neutre"

* Restaurant Brands International QSR.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 71 $ à 84

$

* Restaurant Brands International QSR.N : Piper Sandler relève la recommandation de "neutre"

à "surpondérer"

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies réduit le prix cible de 390 $ à 372 $

* Samsara Inc IOT.N : TD Cowen réduit le cours cible de 57 $ à 45 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC augmente le cours cible de 215 $ à 220 $

* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 6,5 $, contre 8 $

auparavant

* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler ramène la recommandation de "surpondérer" à

"neutre"

* Trade Desk Inc TTD.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 50 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 700 à 720

dollars

* Veradermics Inc MANE.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat;

prix cible de 75 $