 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Aardvark Therapeutics, Chevron, Crowdstrike
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 09:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Aardvark Therapeutics, Chevron et Crowdstrike.

FAITS MARQUANTS

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : RBC ramène le titre de "surperformance" à

"performance sectorielle"

* Chevron Corp CVX.N : Citigroup augmente le prix cible de 179 $ à 210 $

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à

surpondérer

* Dorman Products Inc DORM.O : Jefferies relève sa recommandation de

"conserver" à "acheter

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan relève le prix cible de 267 $ à 346 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : RBC réduit le prix cible de 18 à 6 dollars

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : RBC ramène le titre de "surperformance" à "performance

sectorielle"

* ACM Research Inc ACMR.O : JP Morgan augmente le cours cible de 45 $ à 70 $

* AES Corp AES.N : Seaport Research Partners relève la recommandation de "vendre" à "neutre"

* Bob's Discount Furniture BOBS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Bob's Discount Furniture BOBS.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 29

$

* Broadcom Inc AVGO.O : RBC réduit le prix cible de 370 $ à 340 $

* Chevron Corp CVX.N : Citigroup relève le cours cible à 210 $ contre 179 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies relève le cours cible à 356 $, contre 302 $ auparavant

* Conocophillips COP.N : Citigroup relève le cours cible de 125 à 135 dollars

* Corteva CTVA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 95 $ contre 85 $ auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler relève la recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Dorman Products Inc DORM.O : Jefferies réduit le prix cible de 159 $ à 140 $

* Dorman Products Inc DORM.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à

"acheter

* Exxon Mobil XOM.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 150 $ contre 118 $

* Fastly Inc FSLY.O : RBC relève le cours cible de 12 $ à 20 $

* Flutter Entertainment FLUT.N : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 270 $ à 220 $

* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : Jefferies initie une couverture avec une note

d'achat

* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : Jefferies initie une couverture avec un

objectif de prix de 44 $

* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération

* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : JP Morgan initie la couverture avec un prix cible de

40 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan relève le prix cible de 267 $ à 346 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : KBW réduit son objectif de cours à 16,5 $

contre 18,5 $

* Newmark Group Inc NMRK.O : KBW réduit le prix cible à 18 $ contre 22 $

* Newmont NEM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 162 $ contre 158 $

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies réduit le cours cible à 105 $ contre 125 $

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research ramène la recommandation de "acheter"

à "neutre"

* Restaurant Brands International QSR.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 71 $ à 84

$

* Restaurant Brands International QSR.N : Piper Sandler relève la recommandation de "neutre"

à "surpondérer"

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies réduit le prix cible de 390 $ à 372 $

* Samsara Inc IOT.N : TD Cowen réduit le cours cible de 57 $ à 45 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC augmente le cours cible de 215 $ à 220 $

* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 6,5 $, contre 8 $

auparavant

* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler ramène la recommandation de "surpondérer" à

"neutre"

* Trade Desk Inc TTD.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 50 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 700 à 720

dollars

* Veradermics Inc MANE.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat;

prix cible de 75 $

Valeurs associées

AARDVARK THERA
12,4900 USD NASDAQ -0,08%
ACM RESEARCH-A
55,6800 USD NASDAQ -2,38%
AES
17,255 USD NYSE +6,18%
BROADCOM
319,5500 USD NASDAQ -0,67%
CHEVRON
186,750 USD NYSE +1,42%
CME GROUP RG-A
319,5000 USD NASDAQ +0,96%
CONOCOPHILLIPS
113,460 USD NYSE +2,49%
CORTEVA
80,120 USD NYSE +1,66%
CROWDSTRIKE
371,9700 USD NASDAQ -2,40%
DORMAN PRODUCTS
118,1200 USD NASDAQ +1,35%
EXXON MOBIL
152,590 USD NYSE +2,71%
FASTLY RG-A
19,1200 USD NASDAQ +6,46%
FLUTTER ENTMT
106,135 USD NYSE -13,80%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
MASTEC
297,940 USD NYSE +2,81%
MRG STNLY DIRCT
14,8200 USD NYSE -4,20%
NEWMARK GROUP-A
14,5000 USD NASDAQ -2,62%
NEWMONT
130,030 USD NYSE +2,01%
OKTA-A
72,5000 USD NASDAQ -3,65%
Pétrole Brent
78,95 USD Ice Europ +8,87%
Pétrole WTI
72,28 USD Ice Europ +7,51%
RANGE RESOURCES
41,260 USD NYSE +5,47%
RESTAURANT BRAND
71,725 USD NYSE +2,62%
ROYAL GOLD
299,7900 USD NASDAQ +1,84%
SAMSARA RG-A
28,900 USD NYSE -0,24%
SBA CMMNS REIT-A
201,1600 USD NASDAQ +4,68%
SITE CENTER
6,135 USD NYSE -9,04%
THE TRADE DESK RG-A
23,8200 USD NASDAQ -0,54%
ULTA BEAUTY
684,7900 USD NASDAQ -1,56%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/03/2026 à 09:40:46.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank