information fournie par Reuters • 08/04/2026 à 15:31

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-3M, CME Group, TransDigm Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont 3M, CME Group et TransDigm Group.

FAITS MARQUANTS

* 3M Co MMM.N : RBC réduit son objectif de cours à 125 dollars contre 136 dollars

* CME Group Inc CME.O : KBW reprend la couverture avec la note "market perform"; PT $305

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Roth MKM réduit la note de neutre à achat

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Roth MKM passe de "acheter" à "neutre

* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit le prix cible de 1 565 $ à 1 450 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : RBC ramène le cours cible de 136 à 125 dollars

* Abbott Laboratories ABT.N : Barclays augmente le prix cible de 142 $ à 144 $

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays relève l'objectif de cours à 55 $ contre 49 $ auparavant

* Academy Sports and Outdoors, Inc. ASO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 52 $ à 56 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC réduit le prix cible de 205 $ à 181 $

* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays réduit le prix cible de 198 $ à 181 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies réduit le prix cible de 385 $ à 349 $

* Aig, Inc. AIG.N : Barclays réduit le prix cible à 78 $ contre 79 $

* Airo Group Holdings Inc AIRO.O : BTIG réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Akari Therapeutics Plc AKTX.O : Maxim Group passe de "acheter" à "conserver

* Allstate Corp. ALL.N : Barclays augmente le prix cible de 207 $ à 208 $

* Ametek AME.N : RBC relève le cours cible de 257 à 259 dollars

* Amgen Inc AMGN.O : Truist Securities augmente le prix cible à 325 $ contre 319 $

* Amphastar Pharmaceuticals, Inc AMPH.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 23$ contre 30

* Apa Corporation APA.O : RBC augmente le prix cible de 29 $ à 45 $

* Apollo APO.N : Jefferies ramène le cours cible à 115 $, au lieu de 145

* Apollo Global Management, Inc. APO.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 125$ contre 131

* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup augmente le prix cible à 122$ de 107

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 142 $ auparavant

* Ares Management Corporation ARES.N : Barclays réduit le prix cible à 127 $ contre 138 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Barclays augmente le prix cible de 262 $ à 275 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Citigroup réduit le prix cible à 212$ de 260

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Stephens réduit le prix cible à 254 $ contre 277 $

* Ati Inc ATI.N : TD Cowen relève le cours cible de 150 à 170 dollars

* Atkore Inc ATKR.N : RBC réduit le prix cible de 71 $ à 66 $

* Atmos Energy ATO.N : Barclays relève le cours cible à 184 $ contre 167 $

* Autonation AN.N : Citigroup réduit le prix cible à 269 $ contre 280 $

* Autonation AN.N : Stephens ramène le cours cible à 220 $, contre 232 $ auparavant

* Axon Enterprise Inc AXON.O : TD Cowen ramène le cours cible à 825 $, contre 950 $ auparavant

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève le cours cible à 110 $, contre 105 $ auparavant

* Badger Meter Inc BMI.N : RBC relève le cours cible de 191 $ à 197 $

* BlackRock BLK.N : Jefferies ramène le cours cible de 1 351 $ à 1 199 $

* BlackRock BLK.N : KBW réduit le prix cible de 1 340 $ à 1 150 $

* BlackRock Inc BLK.N : Barclays réduit le prix cible à 1290 $ contre 1350 $

* Blackstone BX.N : Jefferies réduit le prix cible à 143 $ contre 161 $

* Blackstone Inc. BX.N : Barclays réduit le prix cible à 124 $ contre 126 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Barclays réduit son objectif de cours à 9$ contre 11

* Boeing BA.N : TD Cowen ramène le cours cible à 250 $, contre 270 $ auparavant

* Boston Scientific Corp BSX.N : Citigroup ramène le cours cible à 87 $, contre 94 $ auparavant

* Boyd Gaming Corp BYD.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 87,00 $ contre 86,00 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Seaport Research Partners réduit l'objectif de cours d'achat à neutre

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 45 $

* Brown & Brown, Inc. BRO.N : Barclays réduit le prix cible à 72 $ de 80

* Builders Firstsource Inc. BLDR.N : Barclays réduit le prix cible à 114 $ de 124 $

* Builders Firstsource, Inc. BLDR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 87$ de 120

* Cadrenal Therapeutics Inc CVKD.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 13$ de 32

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 34,00 $ à partir de 32,00 $

* California Resources Corp CRC.N : RBC augmente le prix cible de 70 $ à 87 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies réduit le prix cible de 65 $ à 53 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : TD Cowen relève le cours cible de 380 à 430 dollars

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit le cours cible de 74 $ à 68 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies relève le cours cible de 60 $ à 65 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays relève l'objectif de cours à 351 $ contre 317 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : KBW reprend la couverture avec une note de performance du marché; PT $300

* CF Industries CF.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 95,00 $ à 135,00 $

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Citigroup réduit le prix cible à 191 $ de 202 $

* Champion Homes, Inc. SKY.N : Barclays réduit le prix cible de 111 $ à 106 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Baird augmente le prix cible de 197 $ à 200 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance

* Charles Schwab Corp SCHW.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 110

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Raymond James relève le prix cible de 121 $ à 128 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : RBC relève le cours cible de 128 $ à 180 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 136 $ à 175 $

* Church & Dwight Co. CHD.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 110 $ à 105 $

* Citigroup C.N : Jefferies augmente le prix cible de 135 $ à 140 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève le cours cible de 70 à 75 dollars

* Clean Harbors Inc CLH.N : Citigroup relève le cours à acheter de neutre; augmente le cours cible à 346 $ de 302 $

* CME Group Inc CME.O : KBW reprend la couverture avec une note de performance du marché; PT 305 $

* CME Group Inc. CME.O : Barclays augmente le prix cible de 344 $ à 312 $

* Cms Energy Corporation CMS.N : Barclays relève le prix cible de 79 $ à 81 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Barclays réduit le prix cible à 140 $ contre 148 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 92 $ contre 96 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 100 $ à 92 $

* Compass Inc. COMP.N : Barclays réduit le prix cible à 12 $ contre 15 $

* Conocophillips COP.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 157 $ contre 154 $

* Conocophillips COP.N : RBC relève le prix cible de 118 à 152 dollars

* Conocophillips COP.N : Truist Securities relève le prix cible de 124 à 127 $

* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 180 $ contre 165 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Citigroup réduit le prix cible de 87 $ à 80 $

* Corebridge Financial Inc. CRBG.N : Barclays réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* Corning GLW.N : Mizuho relève le cours cible à 160 $, contre 155 $ auparavant

* CSX Corp CSX.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; augmente le cours cible de 41 $ à 44 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève le cours cible de 100 $ à 120 $

* D.R. Horton Inc. DHI.N : Barclays ramène le prix cible de 129 à 128 dollars

* D.R. Horton, Inc. DHI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 147 $ contre 155 $

* Danaher Corp DHR.N : Jefferies réduit le prix cible à 240 $ contre 265 $

* Deere & Co DE.N : Jefferies relève le cours de l'action de sous-performance à "hold"

* Dell Technologies Inc. DELL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 205,00 $ contre 172,00 $

auparavant

* Devon Energy Corp DVN.N : RBC relève l'objectif de cours à 59 $, contre 46 $ auparavant

* Diamondback Energy Inc FANG.O : RBC relève le cours cible de 173 $ à 240 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Roth MKM réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Roth MKM augmente le PT à 200 $ de 180

* Direct Digital Holdings Inc DRCT.O : Benchmark augmente le prix cible de 2 à 8 $

* Dominion Energy D.N : Barclays relève le prix cible de 63 à 66 dollars

* Dover Corp DOV.N : RBC ramène le cours cible de 244 $ à 225 $

* Dow Inc DOW.N : Citigroup relève le cours cible de 40 à 48 dollars

* Doximity Inc DOCS.N : Evercore ISI ramène le cours de l'action de "surperformance" à "en ligne"; ramène le

cours de l'action de "surperformance" à 25 $ de 30 $

* Dte Energy Co DTE.N : Jefferies augmente le prix cible à 170$ de 153

* Duke Energy Corporation DUK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 143 $ contre 127 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies ramène le cours cible à 135 $, contre 140 $ auparavant

* Elevance Health ELV.N : Evercore ISI initie une couverture avec une note en ligne; PT 345

* Emerson EMR.N : RBC réduit le prix cible de 176 $ à 161 $

* Enphase Energy ENPH.O : Barclays réduit le prix cible de 35 $ à 31 $

* EOG Resources Inc EOG.N : RBC augmente le prix cible de 138 $ à 175 $

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Wells Fargo relève le cours cible de 155 $ à 199 $

* EQT Corp EQT.N : RBC augmente le prix cible de 64 $ à 69 $

* Equitable Holdings Inc. EQH.N : Barclays réduit le prix cible à 49 $ contre 57 $

* Esab Corp ESAB.N : Stifel réduit le prix cible à 138 $ contre 158 $

* Expand Energy Corp EXE.O : RBC augmente le prix cible de 138 $ à 145 $

* F&G Annuities & Life Inc. FG.N : Barclays réduit le prix cible de 31 $ à 27 $

* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 285 $ à 260 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Jefferies relève le prix cible de 55 à 60 dollars

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Deutsche Bank ramène le prix cible de "buy" à "hold"

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 2340 $ à 2154 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève le prix cible de 1900 $ à 2000 $

* FirstEnergy Corp. FE.N : Barclays relève le prix cible de 50 à 53 dollars

* Flowserve Corp FLS.N : RBC réduit le prix cible de 96 $ à 93 $

* Fortive Corp FTV.N : RBC réduit le prix cible de 65 $ à 59 $

* Fortune Brands Innovations, Inc. FBIN.N : Barclays réduit le prix cible à 43 $ contre 55 $

* Freshpet Inc FRPT.O : TD Cowen augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Freshpet, Inc. FRPT.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 90 $ à 78 $

* Gatx Corp GATX.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat; augmente le prix cible de 210 $ à

211 $

* GE Aerospace GE.N : TD Cowen réduit le prix cible de 350 $ à 330 $

* General Dynamics Corp GD.N : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; ramène le cours

de l'action de 404 $ à 387 $

* General Mills, Inc. GIS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 35 $ à 33 $

* Gilead GILD.O : Truist Securities augmente le prix cible à 155 $ contre 152 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 135 $ contre 125 $ auparavant

* Global Payments Inc GPN.N : RBC réduit l'objectif de cours à 82 $ contre 97 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Citigroup réduit le prix cible à 420 $ de 490 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Citigroup réduit le prix cible de 70 $ à 64 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : KBW réduit le prix cible à 120 $ de 170

* Heico Corp HEI.N : TD Cowen réduit le cours cible de 350 $ à 310 $

* Hims & Hers HIMS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 21,00 $ de 23,00 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW réduit l'objectif de cours à 177 $ contre 214 $

* Humacyte Inc. HUMA.O : Barclays réduit le prix cible de 3,5 $ à 1,5 $

* Humana HUM.N : Mizuho réduit le prix cible à 258 $ contre 310 $

* IBM IBM.N : Stifel ramène le cours cible à 290 $, contre 340 $ auparavant

* Idacorp Inc IDA.N : Barclays augmente le prix cible à 159 $ contre 149 $

* Idex Corp IEX.N : RBC ramène le cours cible de 244 $ à 225 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : RBC augmente le cours cible de 23 $ à 27 $

* Inhibrx Biosciences Inc INBX.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat; PT 150

* Insmed Inc INSM.O : Mizuho réduit le prix cible de 206 $ à 202 $

* Insmed Incorporated INSM.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 245 $ à 220 $

* Installed Building Products, Inc. IBP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 340 $ à 285 $

* Insulet Corp PODD.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; le cours cible est ramené de 338 $ à 230 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : KBW reprend la couverture avec une note de performance du marché; PT 75

* Interactive Brokers Group Inc. IBKR.O : Barclays augmente le prix cible de 83 $ à 85 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; PT 190

* Intercontinental Exchange Inc. ICE.N : Barclays augmente le prix cible de 193 $ à 198 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Baird réduit le prix cible de 243 $ à 230 $

* IRhythm Technologies, Inc. IRTC.O : Citigroup réduit le prix cible à 155 $, contre 214 $ auparavant

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Benchmark augmente le prix cible de 220 $ à 230 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Citigroup relève le PT à 228 $ contre 221 $

* J&J JNJ.N : Citigroup relève le prix cible de 274 $ à 285 $

* Jackson Financial Inc. JXN.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 136 $ contre 138 $

* Keurig DR Pepper Inc. KDP.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 37 $ contre 40 $

* Kimberly-Clark Corporation KMB.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 100 $ de 110

* KKR KKR.N : Jefferies réduit le prix cible à 115 $ contre 132 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Baird réduit le prix cible à 31 $ contre 34 $

* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : Barclays relève l'objectif de cours à 68 $ contre 60 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 67,00 $ contre 66,00 $

* Latham Group, Inc. SWIM.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 7 $ contre 8 $

* Lazard Inc LAZ.N : KBW ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du marché"; abaisse le prix

cible de 62 à 47 dollars

* Lennar Corp. LEN.N : Barclays réduit le prix cible de 85 $ à 80 $

* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 100 $ à 90 $

* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit le prix cible de 587 $ à 485 $

* Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : Stifel ramène le cours cible à 264 $, contre 300 $ auparavant

* Lincoln National Corp. LNC.N : Barclays réduit le prix cible de 44 $ à 42 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 326 $ contre 366 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 630 à 640 dollars

* Louisiana-Pacific Corp LPX.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 90 $ contre 104 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Barclays réduit le prix cible à 369 $ de 435

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : JP Morgan réduit le prix cible à 396 $ contre 439 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; PT 350

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève le prix cible de 250 $ à 255 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Roth MKM abaisse le prix cible de "acheter" à "neutre

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Roth MKM augmente le prix cible de 29 $ à 32 $

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; PT 37 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; PT $195

* Marsh & Mclennan Cos. MRSH.N : Barclays réduit le prix cible de 209 $ à 206 $

* Masco Corp. MAS.N : Barclays réduit le prix cible de 71 $ à 65 $

* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 70 $ de 85

* Matador Resources Co MTDR.N : RBC augmente le prix cible de 60 $ à 77 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Roth MKM réduit le cours à neutre à partir d'achat

* Matador Resources Co MTDR.N : Roth MKM augmente le prix cible de 52 $ à 65 $

* MDU Resources Group, Inc. MDU.N : BofA Global Research augmente le PO de 22,00 $ à 23,00 $

* Metlife, Inc. MET.N : Barclays réduit le prix cible de 92 $ à 89 $

* MGM Resorts International MGM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 34,00 $ à 35,00 $

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : KBW reprend la couverture avec la note market perform

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 40

* Moelis & Co MC.N : KBW réduit son objectif de cours de 80 à 64 dollars

* Mohawk Industries Inc. MHK.N : Barclays réduit son objectif de cours à 96 $, contre 121 $ auparavant

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 125 $ à 105 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 52 $ à 45 $

* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 90 $ à 85 $

* MSCI Inc MSCI.N : Raymond James réduit le prix cible à 700 $ contre 710 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : KBW reprend la couverture avec la note "market perform"; objectif de prix 92

* Nasdaq, Inc. NDAQ.O : Barclays relève le prix cible de 115 $ à 116 $

* Navan Inc NAVN.O : Morgan Stanley ajoute le titre à sa liste de choix

* Nextera Energy, Inc. NEE.N : Barclays relève le cours cible de 85 à 89 dollars

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Citigroup relève le prix cible de 300 $ à 313 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : RBC relève le cours cible de 30 $ à 35 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Mizuho réduit le prix cible à 27 $ contre 28 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Northland Capital réduit le prix cible de 53 $ à 43 $

* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan relève le cours cible à 91 $ contre 85 $

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 125 $ contre 155 $

* Owens Corning Inc. OC.N : Barclays réduit le prix cible à 135 $ contre 138 $

* P&G PG.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 142 $ contre 150 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 77 $ contre 48 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 63 à 72 dollars

* PayPal PYPL.O : Citigroup relève le cours cible de 42 $ à 48 $

* Penn Entertainment Inc. PENN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 15,00 à 16,00

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 193$ contre 200

* Pepsico PEP.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 172 $ contre 176 $

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW abaisse l'objectif de cours à 21 $ contre 23 $

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW relève l'objectif de performance de "market perform" à "outperform"

* Permian Resources Corp PR.N : RBC relève le cours cible de 20 $ à 27 $

* Permian Resources Corp PR.N : Roth MKM réduit à neutre de acheter

* Permian Resources Corp PR.N : Roth MKM augmente le prix cible à 27 $ à partir de 20 $: Roth MKM augmente le prix

cible de 20 $ à 22 $

* Phillips 66 PSX.N : Barclays augmente le prix cible à 177 $ de 158 $

* Phillips 66 PSX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 188 $ contre 161 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 168 à 177 dollars

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW ramène le cours cible à 166 $, contre 180 $ auparavant

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève l'objectif de performance de "market perform" à "outperform"

* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 $ à 255 $

* Polaris Inc PII.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 58 $ contre 71 $

* Pool Corporation POOL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 215 $, au lieu de 230

* Post Holdings, Inc. POST.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 110$ contre 120

* Ppl Corp PPL.N : Barclays augmente le prix cible à 41$ contre 40

* Principal Financial Group PFG.O : Barclays réduit le prix cible à 84 $ contre 85 $

* Propetro Holding Corp PUMP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 13 à 15 dollars

* Prudential Financial Inc. PRU.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 110 $ contre 119 $

* Pultegroup Inc. PHM.N : Barclays réduit le prix cible de 115 à 112 dollars

* Pultegroup, Inc. PHM.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 132 $ de 150

* Qnity Electronics Inc Q.N : Mizuho augmente le prix cible à 150$ de 145

* R C M Technologies Inc RCMT.O : Benchmark relève le cours cible de 32 $ à 36 $

* Range Resources Corp RRC.N : RBC augmente le cours cible de 44 $ à 50 $

* Raymond James Financial RJF.N : Barclays ramène le cours cible à 174 $, contre 196 $ auparavant

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 62,00 $ à 63,00 $

* Red Violet Inc RDVT.O : B. Riley réduit le prix cible de 75 $ à 65 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein réduit le prix cible de 925 $ à 921 $

* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : Barclays augmente le prix cible à 256 $, contre 245 $ auparavant

* Relay Therapeutics Inc. RLAY.O : Barclays relève le prix cible à 21 $, contre 17 $ auparavant

* Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc RVPH.O : Maxim Group ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : KBW reprend la couverture avec une note de performance du marché; PT 75 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Barclays réduit le prix cible de 124 $ à 89 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 100 $ à 90 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le prix cible de 398 $ à 393 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : JP Morgan ramène le cours cible à 341 $, contre 376 $ auparavant

* Royal Caribbean Group RCL.N : Mizuho réduit le prix cible à 377 $ contre 379 $

* RPM International Inc RPM.N : Mizuho augmente le prix cible de 111 $ à 125 $

* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 41 $ contre 45 $

* Saia Inc SAIA.O : Citigroup réduit le prix cible à 428 $ contre 442 $

* SEI Investments Co SEIC.O : KBW réduit le cours cible à 95 $ contre 107 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Stephens réduit le prix cible de 36 $ à 24 $

* Skyward Specialty Insurance Group, Inc. SKWD.O : Barclays réduit le prix cible de 63 $ à 57 $

* SM Energy Co SM.N : RBC augmente le prix cible de 29 $ à 40 $

* SM Energy Co SM.N : Roth MKM réduit le prix cible à neutre de "buy"; augmente le prix cible à 33$ de 24

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 100 $ à 53 $

* Soleno Therapeutics, Inc. SLNO.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies augmente le prix cible de 110 $ à 115 $

* Standardaero, Inc. SARO.N : La CIBC réduit le prix cible de 39 $ à 38 $

* Stanley Black & Decker, Inc. SWK.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 82 $ à 75 $

* Stepstone Group, Inc STEP.O : Barclays augmente le prix cible à 61 $ contre 55 $

* Stryker Corp SYK.N : Citigroup réduit le prix cible de 420 à 385 $

* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 45

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Jefferies réduit le prix cible de 107 $ à 91 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : KBW ramène le cours cible à 95 $, contre 110 $ auparavant

* Talos Energy Inc TALO.N : Roth MKM ramène le cours de l'action de "acheter" à "neutre"; augmente le cours de

l'action de "13" à "16"

* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays réduit le prix cible de 70 $ à 68 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : William Blair abaisse la note à "market perform

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 110 $ contre 95

* the Campbell'S Company CPB.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 18$ de 20

* le groupe Carlyle Inc. CG.O : Barclays réduit le prix cible de 68 $ à 67 $

* charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays réduit le prix cible de 126 à 117 $

* clorox Company CLX.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 110 $, contre 125 $ auparavant

* the Estee Lauder Companies Inc. EL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 110 dollars, contre 125 dollars

auparavant: Wells Fargo réduit le prix cible de 90 $ à 75 $

* greenbrier Companies GBX.N : BofA Global Research réduit le PO à 43,00 $ de 49,00

* the Hartford Financial Services Group, Inc. HIG.N : Barclays réduit le PT à 159$ de 162

* j.M. Smucker Company SJM.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 135 $ à 125 $

* procter & Gamble Company PG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 158 $, contre 177 $ auparavant

* scotts Miracle-Gro Company SMG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 75 $ à 72 $

* the Travelers Companies, Inc. TRV.N : Barclays augmente le prix cible à 331 $ de 312 $

* vita Coco Company, Inc. COCO.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 63 $ à 60 $

* T-Mobile TMUS.O : Moffettnathanson augmente le prix cible de neutre à achat; augmente le prix cible de 230

$ à 254 $

* Toll Brothers Inc. TOL.N : Barclays réduit le prix cible de 116 $ à 115 $

* Topbuild Corp. BLD.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 475 $, au lieu de 525 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit le prix cible à 42 $ contre 58 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; PT 145

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Raymond James augmente le prix cible de 138 $ à 147 $

* Tradeweb Markets Inc. TW.O : Barclays réduit le prix cible de 122 $ à 121 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit le prix cible de 1 565 $ à 1 450 $

* Trex Company, Inc. TREX.N : Barclays réduit le prix cible de 39 $ à 35 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Jefferies augmente le prix cible de 35 $ à 42 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup relève le cours cible de 270 à 285 dollars

* UnitedHealth UNH.N : HSBC augmente le prix cible de 255 $ à 300 $ et le fait passer de " réduire " à "

conserver "

* USA Compression Partners LP USAC.N : Mizuho relève le prix cible à 28 $ contre 25 $ auparavant

* Valero Energy VLO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 261 $ contre 184 $ auparavant

* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 263 $, contre 236 $ auparavant

* Veralto Corp VLTO.N : RBC réduit le prix cible à 98 $ contre 102 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC augmente le prix cible de 266 $ à 302 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Truist Securities réduit le prix cible de 40 $ à 36 $

* Vital Farms Inc VITL.O : TD Cowen ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; le cours cible est ramené

de 25 $ à 16 $

* Voya Financial VOYA.N : Barclays réduit le prix cible de 92 $ à 87 $

* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup augmente le prix cible à 292 $ contre 283 $

* Walt Disney Co DIS.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 130 $ contre 140 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : RBC réduit le prix cible de 337 $ à 318 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 335 $ à 340 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Truist Securities réduit le prix cible de 98 $ à 90 $

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup augmente le prix cible à 145 $ contre 130 $

* Wingstop Inc WING.O : TD Cowen réduit le prix cible de 285 $ à 175 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies augmente le prix cible de 165 $ à 170 $

* Ww Grainger GWW.N : RBC réduit le cours cible de 1207 $ à 1172 $

* Xylem Inc XYL.N : RBC réduit le prix cible à 157 $ contre 162 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève le cours cible de 65 à 70 dollars

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC réduit le prix cible de 55 $ à 49 $