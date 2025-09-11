 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Groupe Dynamite, Kraken Robotics, Suncor Energy
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 16:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé jeudi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Groupe Dynamite, Kraken Robotics et Suncor Energy.

FAITS SAILLANTS

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : RBC augmente le prix cible de 43 $CAN à 58 $CAN

* Kraken Robotics Inc PNG.V : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 4 $CAN à 5

$CAN

* Suncor Energy Inc SU.TO : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 2 $CAN à 77 $CAN

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Bombardier BBDb.TO : BMO augmente le prix cible de 185 $CAN à 190 $CAN

* Cenovus Energy Inc CVE.TO : JP Morgan réduit le prix cible à 29 $CAN à 32 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : BMO augmente le prix cible de 42 $CAN à 55 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 43 $CAN à 54 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : Desjardins augmente le prix cible de 36 $CAN à 53 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 40 $CAN à 55 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : Raymond James augmente le prix cible de 42 $CAN à 55 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : RBC augmente le prix cible de 43 $CAN à 58 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 21 $CAN à 49 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : Stifel augmente le prix cible de 27,5 $CAN à 53 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 40 $CAN à 55 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : Barclays augmente le prix cible de 26 $CAN à 61 $CAN

* Hammond Power Solutions HPSa.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible à 150 $CAN à 140

$CAN

* High Tide Inc HITI.V : Haywood Securities initie la couverture avec un objectif de prix de 8 $CAN

* High Tide Inc HITI.V : Haywood Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Kraken Robotics Inc PNG.V : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 4 $CAN à 5 $CAN

* Milestone Pharmaceuticals Inc. MIST.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Suncor Energy Inc SU.TO : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 2 $CAN à 77 $CAN

Valeurs associées

BOMBARD -B- SUB VTG
1,130 CAD TSX 0,00%
BOMBARDIER INC CL B SUB VOTI
3,980 CAD TSX -3,16%
CENOVUS ENERGY
23,630 CAD TSX -0,21%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HIGH TIDE
4,660 CAD TSX Venture +2,64%
KRAKEN ROBOTICS
4,280 CAD TSX Venture +4,39%
MILESTONE PHARMA
1,8600 USD NASDAQ +8,77%
Pétrole Brent
66,35 USD Ice Europ -1,85%
Pétrole WTI
62,42 USD Ice Europ -2,06%
SUNCOR ENERGY
36,000 EUR Tradegate +1,29%
SUNCOR ENERGY
58,550 CAD TSX 0,00%
SUNCOR ENERGY
42,311 USD NYSE +0,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2025 à 16:35:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

Pages les plus populaires

