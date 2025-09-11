information fournie par Reuters • 11/09/2025 à 16:35

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Groupe Dynamite, Kraken Robotics, Suncor Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé jeudi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Groupe Dynamite, Kraken Robotics et Suncor Energy.

FAITS SAILLANTS

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : RBC augmente le prix cible de 43 $CAN à 58 $CAN

* Kraken Robotics Inc PNG.V : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 4 $CAN à 5

$CAN

* Suncor Energy Inc SU.TO : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 2 $CAN à 77 $CAN

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Bombardier BBDb.TO : BMO augmente le prix cible de 185 $CAN à 190 $CAN

* Cenovus Energy Inc CVE.TO : JP Morgan réduit le prix cible à 29 $CAN à 32 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : BMO augmente le prix cible de 42 $CAN à 55 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 43 $CAN à 54 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : Desjardins augmente le prix cible de 36 $CAN à 53 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 40 $CAN à 55 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : Raymond James augmente le prix cible de 42 $CAN à 55 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : RBC augmente le prix cible de 43 $CAN à 58 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 21 $CAN à 49 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : Stifel augmente le prix cible de 27,5 $CAN à 53 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 40 $CAN à 55 $CAN

* Groupe Dynamite Inc GRGD.TO : Barclays augmente le prix cible de 26 $CAN à 61 $CAN

* Hammond Power Solutions HPSa.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible à 150 $CAN à 140

$CAN

* High Tide Inc HITI.V : Haywood Securities initie la couverture avec un objectif de prix de 8 $CAN

* High Tide Inc HITI.V : Haywood Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Kraken Robotics Inc PNG.V : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 4 $CAN à 5 $CAN

* Milestone Pharmaceuticals Inc. MIST.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Suncor Energy Inc SU.TO : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 2 $CAN à 77 $CAN