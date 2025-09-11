Cuba: l'électricité rétablie sur l'ensemble de l'île

Des habitants de la Havane marchent dans une rue pendant une coupure de courant, le 10 septembre 2025 ( AFP / YAMIL LAGE )

Le courant a été rétabli à Cuba, a annoncé jeudi le ministère de l'Energie et des mines, au lendemain d'une coupure générale, la cinquième en moins d'un an.

"Le réseau électrique national est désormais rétabli", a fait savoir le ministère sur le réseau social X.

En début de matinée, la compagnie nationale d'électricité avait annoncé que le courant était à nouveau disponible dans 11 provinces sur 15.

Dans la capitale, la circulation et les activités ont repris quasiment normalement, a constaté l'AFP.

"Le courant est revenu à 3h30 (7h30 GMT) du matin. Nous nous en sommes aperçus parce que nous avions laissé toutes les lumières allumées pour le savoir", a raconté à l'AFP Maria Beltran, 58 ans, qui vit dans un quartier populaire de l'ouest de La Havane.

"Hier, ce n'a pas été facile. Nous sommes restés chez nous (...) assis dans un fauteuil toute la journée", a-t-elle ajouté, alors que ces coupures générales paralysent la vie économique de l'île et chamboulent la vie quotidienne des habitants.

Des habitants de la Havane se rassemblent sur le Malecón pendant une coupure de courant, le 10 septembre 2025 ( AFP / YAMIL LAGE )

Mercredi matin, un arrêt de la centrale électrique Antonio Guiteras, la plus importante du pays, située au centre de l'île, a provoqué la déconnexion du système électrique sur l'ensemble du pays.

Les autorités ont précisé par la suite que la coupure était due à un signal erroné de surchauffe dans la chaudière de la centrale.

Depuis octobre 2024, l'île communiste a ainsi subi cinq pannes généralisées, dont certaines ont duré plusieurs jours. Cette dernière coupure a duré un peu plus de 24 heures.

Cuba est en proie depuis cinq ans à une profonde crise économique, avec un manque cruel de devises, et le système électrique vétuste souffre d'avaries fréquentes et de pénuries de combustible.

Des habitants de la Havane se rassemblent sur le Malecón pendant une coupure de courant, le 10 septembre 2025 ( AFP / ADALBERTO ROQUE )

Les huit centrales électriques du pays ont presque toutes été inaugurées dans les années 1980 et 1990. Elles tombent régulièrement en panne ou doivent être arrêtées pour de longues semaines de maintenance.

L'installation récente de trente parcs photovoltaïques, soutenue par la Chine, sur les 52 prévus pour cette année, n'a pas permis pour l'heure de faire diminuer les coupures.

Pendant les fortes chaleurs l'été, lorsque la consommation atteint des pics à cause de l'utilisation de la climatisation, les délestages se sont multipliés. Selon les autorités, ces coupures programmées ont duré en moyenne près de quinze heures par jour en août et seize heures en juillet, dans tout le pays.

Cuba traverse sa pire crise économique depuis trois décennies. Aux faiblesses structurelles de son économie planifiée et centralisée s'ajoutent l'échec d'une réforme monétaire récente et un renforcement de l'embargo américain, en vigueur depuis 1962.