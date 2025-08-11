information fournie par Reuters • 11/08/2025 à 10:25

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Constellation Software, Mainstreet Equity, Power Corporation du Canada

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé lundi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Constellation Software, Mainstreet Equity et Power Corporation du Canada.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Constellation Software Inc CSU.TO : RBC augmente le PT de 5700 $ CA à 6000 $ CA

* Constellation Software Inc CSU.TO : TD Cowen augmente le PT de 5 600 $ CA à 5 700 $ CA

* Decisive Dividend Corp DE.V : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 7 $ CA à 8 $ CA

* Decisive Dividend Corp DE.V : Canaccord Genuity réduit le prix de l'action d'acheter à détenir

* Docebo Inc DCBO.TO : ATB Capital Markets augmente le prix cible de 45 $CAN à 50 $CAN

* Mainstreet Equity Corp MEQ.TO : ATB Capital Markets augmente le prix cible à 235 $CAN de 225 $CAN

* Mainstreet Equity Corp MEQ.TO : ATB Capital Markets augmente la cote à "surperformance" de "performance

sectorielle"

* Power Corporation du Canada POW.TO : Jefferies augmente le prix cible de 57 $CAN à 60 $CAN

* Power Corporation du Canada POW.TO : Jefferies réduit le prix de l'action de "acheter" à "garder"

* Power Corporation du Canada POW.TO : RBC augmente le prix cible de 57 $CAN à 58 $CAN

* Power Corporation du Canada POW.TO : RBC réduit le rendement du secteur de "surperformer" à "performer"

* Power Corporation du Canada POW.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 56 $CAN à 62 $CAN

* Saputo Inc SAP.TO : Desjardins augmente le prix cible à 36 $ CA de 31 $ CA

* Saputo Inc SAP.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 29 $ CA à 35 $ CA

* Financière Sun Life Inc SLF.TO : RBC réduit le prix cible de 88 $ CA à 84 $ CA

* Suncor Énergie Inc SU.TO : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 5 $CAN à 79 $CAN

* Trisura Group Ltd TSU.TO : RBC augmente le prix cible de 51 $CAN à 55 $CAN