TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Cerrado Gold, Thomson Reuters, WSP Global

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé jeudi les cotes et objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Cerrado Gold, Thomson Reuters et WSP Global.

FAITS SAILLANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Banque de Montréal BMO.TO : UBS augmente le prix cible de 158 $ CA à 163 $ CA

* Cerrado Gold Inc CERT.V : H.C. Wainwright initie la couverture avec une cote d'achat

* Cerrado Gold Inc CERT.V : H.C. Wainwright initie une couverture avec un prix cible de 1,60 $ CAN

* Chorus Aviation Inc CHR.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 29 $ CA à 30 $ CA

* ERO Copper Corp ERO.TO : La Banque CIBC réduit le cours cible de 24 $ CA à 22,50 $ CA

* Finning International Inc FTT.TO : La Banque CIBC augmente le cours cible de 66 $ CA à 68 $ CA

* Finning International Inc FTT.TO : RBC augmente le prix cible de 61 $ CA à 67 $ CA

* Société Financière Manuvie MFC.TO : Barclays relève le cours cible de 46 $ CA à 47 $ CA

* Société Financière Manuvie MFC.TO : Jefferies augmente le prix cible de 49 $ CA à 50 $ CA

* Power Corporation du Canada POW.TO : BMO augmente le prix cible de 54 $ CA à 58 $ CA

* Premium Brands Holdings Corp PBH.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 100 $ CAN à 118 $ CAN

* Premium Brands Holdings Corp PBH.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 98 $ CAN à 108 $ CAN

* Premium Brands Holdings Corp PBH.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 91,00 $ CA à 100,00 $ CA

* Thomson Reuters Corp TRI.TO : TD Cowen réduit le prix cible à 275 $ CAN de 305 $ CAN

* WSP Global Inc WSP.TO : BMO augmente le prix cible de 312 $ CA à 324 $ CA