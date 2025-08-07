 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Cerrado Gold, Thomson Reuters, WSP Global
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé jeudi les cotes et objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Cerrado Gold, Thomson Reuters et WSP Global.

FAITS SAILLANTS

* Cerrado Gold Inc CERT.V : H.C. Wainwright initie la couverture avec une cote d'achat

* Finning International Inc FTT.TO : RBC augmente le prix cible de 61 $ CA à 67 $ CA

* Premium Brands Holdings Corp PBH.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 100 $ CAN à 118 $ CAN

* Thomson Reuters Corp TRI.TO : TD Cowen réduit le prix cible à 275 $ CAN de 305 $ CAN

* WSP Global Inc WSP.TO : BMO augmente le prix cible de 312 $ CA à 324 $ CA

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Banque de Montréal BMO.TO : UBS augmente le prix cible de 158 $ CA à 163 $ CA

* Cerrado Gold Inc CERT.V : H.C. Wainwright initie la couverture avec une cote d'achat

* Cerrado Gold Inc CERT.V : H.C. Wainwright initie une couverture avec un prix cible de 1,60 $ CAN

* Chorus Aviation Inc CHR.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 29 $ CA à 30 $ CA

* ERO Copper Corp ERO.TO : La Banque CIBC réduit le cours cible de 24 $ CA à 22,50 $ CA

* Finning International Inc FTT.TO : La Banque CIBC augmente le cours cible de 66 $ CA à 68 $ CA

* Finning International Inc FTT.TO : RBC augmente le prix cible de 61 $ CA à 67 $ CA

* Société Financière Manuvie MFC.TO : Barclays relève le cours cible de 46 $ CA à 47 $ CA

* Société Financière Manuvie MFC.TO : Jefferies augmente le prix cible de 49 $ CA à 50 $ CA

* Power Corporation du Canada POW.TO : BMO augmente le prix cible de 54 $ CA à 58 $ CA

* Premium Brands Holdings Corp PBH.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 100 $ CAN à 118 $ CAN

* Premium Brands Holdings Corp PBH.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 98 $ CAN à 108 $ CAN

* Premium Brands Holdings Corp PBH.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 91,00 $ CA à 100,00 $ CA

* Thomson Reuters Corp TRI.TO : TD Cowen réduit le prix cible à 275 $ CAN de 305 $ CAN

* WSP Global Inc WSP.TO : BMO augmente le prix cible de 312 $ CA à 324 $ CA

