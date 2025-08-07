information fournie par Reuters • 07/08/2025 à 13:42

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Cerrado Gold, Thomson Reuters, WSP Global

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé jeudi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Cerrado Gold, Thomson Reuters et WSP Global.

FAITS SAILLANTS

* Cerrado Gold Inc CERT.V : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note d'achat

* Finning International Inc FTT.TO : RBC augmente le prix cible de 61 $CAN à 67 $CAN

* Premium Brands Holdings Corp PBH.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 100 $CAN à 118 $CAN

* Thomson Reuters Corp TRI.TO : TD Cowen réduit le prix cible à 275 $CAN de 305 $CAN

* WSP Global Inc WSP.TO : BMO augmente le prix cible de 312 $CAN à 324 $CAN

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Cerrado Gold Inc CERT.V : H.C. Wainwright initie une couverture avec un prix cible de 1,60 $CAN

* Cerrado Gold Inc CERT.V : H.C. Wainwright initie une couverture avec une cote d'achat

* Finning International Inc FTT.TO : RBC augmente le prix cible de 61 $CAN à 67 $CAN

* Manulife Financial MFC.TO : Barclays augmente le prix cible de 46 $CAN à 47 $CAN

* Power Corporation of Canada POW.TO : BMO augmente le prix cible de 54 $CAN à 58 $CAN

* Premium Brands Holdings Corp PBH.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 100 $CAN à 118 $CAN

* Premium Brands Holdings Corp PBH.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible à 100,00 $CAN de 91,00 $CAN

* Thomson Reuters Corp TRI.TO : TD Cowen réduit le prix cible à 275 $CAN de 305 $CAN

* WSP Global Inc WSP.TO : BMO augmente le prix cible de 312 $CAN à 324 $CAN