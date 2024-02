TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Cascades, CCL Industries, Les Compagnies Loblaw

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé vendredi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Cascades, Industries CCL et Les Compagnies Loblaw.

FAITS SAILLANTS

* Cascades Inc CAS.TO : CIBC réduit la cote à neutre de surperformant

* Industries CCL Inc CCLb.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 72 $ CA à 82 $ CA

* Les Compagnies Loblaw Ltée L.TO : La Banque CIBC augmente le cours cible de 150 $ CA à 159

$ CA

* Stelco Holdings Inc STLC.TO : JP Morgan réduit le cours cible de 56 $ CA à 50 $ CA

* TCP Energy Corp TRP.TO : JP Morgan augmente le prix cible de 57 $CAN à 60 $CAN

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Altus Group Ltd AIF.TO : BMO augmente le prix cible de 48 $CAN à 51 $CAN

* Altus Group Ltd AIF.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 51,5 $ CA à 52,5 $ CA

* Altus Group Ltd AIF.TO : Cormark Securities augmente le prix cible de "market perform" à "buy"

* Altus Group Ltd AIF.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible de 50 $ CA à 49 $ CA

* Altus Group Ltd AIF.TO : Valeurs Mobilières TD augmente le prix cible de 52 $ CA à 56 $ CA

* Arizona Sonoran Copper Company Inc ASCU.TO : Raymond James réduit le prix cible de 3,50 $ CA à 2,50 $ CA

* Arizona Sonoran Copper Company Inc ASCU.TO : Valeurs Mobilières TD réduit le PT à 2,50 $CAN de 3 $CAN

* Artemis Gold Inc ARTG.V : BMO augmente le prix cible de 12 $CAN à 13 $CAN

* Capreit CAR_u.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 55,50 $CAN à 60 $CAN

* Capstone Copper Corp CS.TO : BMO augmente le prix cible de 7,50 $CAN à 8 $CAN

* Capstone Copper Corp CS.TO : Valeurs Mobilières TD augmente le prix cible de 8,50 $CAN à 9 $CAN

* Cascades Inc CAS.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible à 14 $CAN de 17 $CAN

* Cascades Inc CAS.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de surperformance à neutre

* Cascades Inc CAS.TO : RBC réduit le prix cible de 15 $CAN à 14 $CAN

* Cascades Inc CAS.TO : Valeurs Mobilières TD réduit le prix cible à 14 $CAN de 16 $CAN

* CCL Industries Inc CCLb.TO : BMO augmente le prix cible de 76 $ CA à 81 $ CA

* CCL Industries Inc CCLb.TO : CIBC augmente le prix cible de 72 $CAN à 82 $CAN

* CCL Industries Inc CCLb.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 79 $CAN à 81 $CAN

* CCL Industries Inc CCLb.TO : PI Financial augmente le prix cible de 74 $CAN à 79 $CAN

* CCL Industries Inc CCLb.TO : Raymond James augmente le prix cible de 70 $ CA à 74 $ CA

* CCL Industries Inc CCLb.TO : RBC augmente le prix cible de 72 $ CA à 81 $ CA

* Cenovus Energy Inc CVE.TO : UBS augmente le prix cible de neutre à achat

* Fonds de placement immobilier Crombie CRR_u.TO : La Banque Scotia réduit le PT à 16 $CAN de 16,75 $CAN

* Fonds de placement immobilier Dream Office D_u.TO : RBC réduit le PT à 9 $CAN de 10 $CAN

* Equinox Gold Corp EQX.TO : BMO réduit le prix cible de 8 $CAN à 7,50 $CAN

* Equinox Gold Corp EQX.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible à 7 $CAN de 7,75 $CAN

* Equinox Gold Corp EQX.TO : Valeurs mobilières TD réduit le prix cible de 8 $CAN à 8,50 $CAN

* European Residential REIT ERE_u.TO : Raymond James réduit le prix cible à 2,75 $CAN de 2,85 $CAN

* Faraday Copper Corp FDY.TO : Valeurs Mobilières TD réduit le prix cible de 1,25 $ CA à 1,15 $ CA

* First Capital Real Estate Investment Trust FCR_u.TO : BMO augmente le prix cible de 17,50 $CAN à 18,50 $CAN

* Innergex énergie renouvelable inc INE.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 9 $CAN à 9,5 $CAN

* Les Compagnies Loblaw Ltée L.TO : BMO augmente le prix cible de 130 $ CA à 145 $ CA

* Les Compagnies Loblaw Ltée L.TO : CIBC augmente le prix cible de 150 $ CA à 159 $ CA

* Les Compagnies Loblaw Ltée L.TO : Valeurs mobilières Desjardins augmente le prix cible de 133 $ CA à 148 $ CA

* Les Compagnies Loblaw Ltée L.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 137 $ CA à 146 $ CA

* Les Compagnies Loblaw Ltée L.TO : Valeurs Mobilières TD augmente le prix cible à 160 $CAN de 150 $CAN

* Mandalay Resources Corp MND.TO : BMO réduit le prix cible de 3 $CAN à 2,50 $CAN

* Les Aliments Maple Leaf Inc MFI.TO : BMO réduit le prix cible de 31 $CAN à 29 $CAN

* Les Aliments Maple Leaf Inc MFI.TO : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 35 $CAN à 30 $CAN

* Les Aliments Maple Leaf Inc MFI.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 36 $CAN à 32 $CAN

* Les Aliments Maple Leaf Inc MFI.TO : RBC réduit le prix cible de 32 $CAN à 29 $CAN

* Les Aliments Maple Leaf Inc MFI.TO : Valeurs Mobilières TD réduit le prix cible à 31 $CAN de 40 $CAN

* Les Aliments Maple Leaf Inc MFI.TO : Valeurs Mobilières TD réduit le prix cible à acheter de la liste d'action à acheter

* Northland Power Inc NPI.TO : La Banque CIBC réduit le cours cible de 32 $ CA à 30 $ CA

* Northland Power Inc NPI.TO : Raymond James réduit le prix cible de 35 $CAN à 32 $CAN

* Nutrien Ltd NTR.TO : JP Morgan réduit le prix cible de 58 $ à 48 $

* Nutrien Ltd NTR.TO : JP Morgan réduit la pondération de neutre à sous-pondéré

* Oceanagold Corp OGC.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 3,75 $CAN de 4 $CAN

* Pembina Pipeline Corp PPL.TO : BMO augmente le prix cible de 52 $CAN à 53 $CAN

* Polaris Renewable Energy Inc PIF.TO : PI Financial réduit le prix cible à 22 $CAN de 26 $CAN

* Quebecor Inc QBRb.TO : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 35 $ CA à 34,50 $ CA

* Quebecor Inc QBRb.TO : RBC réduit le prix cible de 38 $ CA à 36 $ CA

* Quebecor Inc QBRb.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 38,25 $CAN à 38,75 $CAN

* Stelco Holdings Inc STLC.TO : JP Morgan réduit le prix cible de 56 $CAN à 50 $CAN

* Stelco Holdings Inc STLC.TO : Stifel augmente le prix cible de 47 $CAN à 50 $CAN

* Stelco Holdings Inc STLC.TO : Stifel augmente le prix d'achat de "hold" à "buy

* Suncor Energy Inc SU.TO : BMO augmente le prix cible de 50 $CAN à 52 $CAN

* Suncor Énergie Inc SU.TO : RBC augmente le prix cible de 51 $CAN à 52 $CAN

* Superior Plus Corp SPB.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 15 $CAN à 14 $CAN

* Superior Plus Corp SPB.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible à 12 $CAN de 12,75 $CAN

* Superior Plus Corp SPB.TO : Valeurs Mobilières TD réduit le prix cible de 13 $CAN à 13,50 $CAN

* TCP Energy Corp TRP.TO : JP Morgan augmente le prix cible de 57 $CAN à 60 $CAN

* Teck Resources Ltd TECKb.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible à 70 $CAN de 66 $CAN