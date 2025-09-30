information fournie par Reuters • 30/09/2025 à 16:27

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Canadien Pacifique Kansas City, Nuvista Energy, Groupe Banque TD

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé mardi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont le Canadien Pacifique Kansas City, Nuvista Energy et le Groupe Banque TD.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Algoma Steel Group Inc ASTL.TO : Stifel réduit le prix cible de 13 $CAN à 10,75 $CAN

* ARC Resources Ltd ARX.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 34 $CAN à 30 $CAN

* Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CNR.TO : Bernstein réduit le prix cible à 148 $CAN de 149 $CAN

* Canadian Natural Resources Ltd CNQ.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 49 $ CA à 53 $ CA

* Cenovus Energy Inc CVE.TO : TD Cowen augmente le prix cible à 28 $CAN de 27 $CAN

* Dentalcorp Holdings Ltd DNTL.TO : Stifel réduit le prix cible à 11 $CAN de 12,5 $CAN

* Dentalcorp Holdings Ltd DNTL.TO : Stifel réduit le prix cible de "acheter" à "conserver

* Foran Mining Corp FOM.TO : Cormark Securities augmente le PT à 4,25 $CAN de 3,75 $CAN

avec un objectif de prix de 86 $CAN

* Imperial Oil IMO.TO : TD Cowen réduit la cote de vente de " hold " à " sell

* Imperial Oil IMO.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 102 $CAN à 104 $CAN

* Kelt Exploration Ltd KEL.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 10 $CAN à 9 $CAN

* Nuvista Energy Ltd NVA.TO : TD Cowen réduit le prix cible à 17 $CAN de 18 $CAN

* Omai Gold Mines Corp OMG.V : Stifel augmente le prix cible de 1,4 $CAN à 1,75 $CAN

* Peyto Exploration & Development Corp PEY.TO : TD Cowen réduit le prix cible à 21 $CAN de 23 $CAN

* Prairiesky Royalty Ltd PSK.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 27 $CAN à 29 $CAN

* Spartan Delta Corp SDE.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 6 $CAN à 7 $CAN

* Spin Master Corp TOY.TO : La Banque CIBC réduit le cours cible de 26 $ CA à 23 $ CA

* Suncor Energy Inc SU.TO : TD Cowen augmente le cours cible de 63 $ CA à 67 $ CA

* Groupe Banque TD TD.TO : BMO augmente le prix cible de 102 $ CA à 107 $ CA

* Topaz Energy Corp TPZ.TO : TD Cowen réduit le cours cible de 31 $CAN à 29 $CAN

* Tourmaline Oil TOU.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 73 $CAN à 68 $CAN

* Tourmaline Oil TOU.TO : TD Cowen réduit le prix cible de "acheter" à "conserver

* Vermilion Energy Inc VET.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 12 $ CA à 13 $ CA

* Whitecap Resources Inc WCP.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 14 $CAN à 13 $CAN