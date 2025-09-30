 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 895,94
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Canadien Pacifique Kansas City, Nuvista Energy, Groupe Banque TD
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé mardi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont le Canadien Pacifique Kansas City, Nuvista Energy et le Groupe Banque TD.

FAITS SAILLANTS

* Canadien Pacifique Kansas City CP.TO : Bernstein augmente le prix cible de 120 $ CA à 121 $ CA

* Foran Mining Corp FOM.TO : Cormark Securities augmente le prix cible à 4,25 $CAN de

3,75 $CAN

* GFL Environmental Inc GFL.TO : Stifel reprend la couverture avec une cote d'achat

* Nuvista Energy Ltd NVA.TO : TD Cowen réduit la cote d'achat à conserver

* Groupe Banque TD TD.TO : Jefferies augmente le prix cible de 120 $CAN à 124 $CAN

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Algoma Steel Group Inc ASTL.TO : Stifel réduit le prix cible de 13 $CAN à 10,75 $CAN

* ARC Resources Ltd ARX.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 34 $CAN à 30 $CAN

* Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CNR.TO : Bernstein réduit le prix cible à 148 $CAN de 149 $CAN

* Canadian Natural Resources Ltd CNQ.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 49 $ CA à 53 $ CA

* Canadien Pacifique Kansas City CP.TO : Bernstein augmente le prix cible de 120 $CAN à 121 $CAN

* Cenovus Energy Inc CVE.TO : TD Cowen augmente le prix cible à 28 $CAN de 27 $CAN

* Dentalcorp Holdings Ltd DNTL.TO : Stifel réduit le prix cible à 11 $CAN de 12,5 $CAN

* Dentalcorp Holdings Ltd DNTL.TO : Stifel réduit le prix cible de "acheter" à "conserver

* Foran Mining Corp FOM.TO : Cormark Securities augmente le PT à 4,25 $CAN de 3,75 $CAN

* GFL Environmental Inc GFL.TO : Stifel reprend la couverture avec une cote d'achat

* GFL Environmental Inc GFL.TO : Stifel reprend la couverture avec une cote d'achat

avec un objectif de prix de 86 $CAN

* Imperial Oil IMO.TO : TD Cowen réduit la cote de vente de " hold " à " sell

* Imperial Oil IMO.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 102 $CAN à 104 $CAN

* Kelt Exploration Ltd KEL.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 10 $CAN à 9 $CAN

* Nuvista Energy Ltd NVA.TO : TD Cowen réduit le prix cible à 17 $CAN de 18 $CAN

* Nuvista Energy Ltd NVA.TO : TD Cowen réduit le prix cible d'achat à maintien

* Omai Gold Mines Corp OMG.V : Stifel augmente le prix cible de 1,4 $CAN à 1,75 $CAN

* Peyto Exploration & Development Corp PEY.TO : TD Cowen réduit le prix cible à 21 $CAN de 23 $CAN

* Prairiesky Royalty Ltd PSK.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 27 $CAN à 29 $CAN

* Spartan Delta Corp SDE.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 6 $CAN à 7 $CAN

* Spin Master Corp TOY.TO : La Banque CIBC réduit le cours cible de 26 $ CA à 23 $ CA

* Suncor Energy Inc SU.TO : TD Cowen augmente le cours cible de 63 $ CA à 67 $ CA

* Groupe Banque TD TD.TO : BMO augmente le prix cible de 102 $ CA à 107 $ CA

* Groupe Banque TD TD.TO : Jefferies augmente le prix cible de 120 $CAN à 124 $CAN

* Topaz Energy Corp TPZ.TO : TD Cowen réduit le cours cible de 31 $CAN à 29 $CAN

* Tourmaline Oil TOU.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 73 $CAN à 68 $CAN

* Tourmaline Oil TOU.TO : TD Cowen réduit le prix cible de "acheter" à "conserver

* Vermilion Energy Inc VET.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 12 $ CA à 13 $ CA

* Whitecap Resources Inc WCP.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 14 $CAN à 13 $CAN

Valeurs associées

ARC RES
25,280 CAD TSX -1,86%
CANADIAN NATL RL
130,400 CAD TSX -0,26%
CANADIAN PACIFIC
103,020 CAD TSX +0,72%
CDN NATURAL RES
44,470 CAD TSX -1,24%
CENOVUS ENERGY
23,485 CAD TSX -2,35%
DENTALCR RG-SV-UNTY
10,880 CAD TSX +0,18%
FORAN MNG
3,830 CAD TSX -0,26%
GFL ENVIRON RG-SV
65,390 CAD TSX +0,20%
Gaz naturel
3,27 USD NYMEX -0,24%
IMPERIAL OIL
125,080 CAD TSX -2,46%
KELT EXPLORATION
6,900 CAD TSX -1,29%
NUVISTA ENERGY
16,050 CAD TSX -3,83%
PEYTO EXPL & DEV
18,190 CAD TSX -2,47%
PRAIRIESKY
25,770 CAD TSX +0,19%
Pétrole Brent
67,07 USD Ice Europ -0,86%
Pétrole WTI
62,51 USD Ice Europ -1,04%
SPARTAN DELTA
5,360 CAD TSX -2,01%
SPIN MASTER SUB VTG
19,280 CAD TSX +0,21%
SUNCOR ENERGY
35,230 EUR Tradegate -1,48%
SUNCOR ENERGY
57,745 CAD TSX -1,24%
SUNCOR ENERGY
41,505 USD NYSE -1,13%
TOPAZ
26,030 CAD TSX -2,07%
TORONTO-DOMINION
111,860 CAD TSX +0,68%
TOURMALINE OIL
60,200 CAD TSX -4,05%
VERMILION EGY
10,925 CAD TSX -2,37%
WHITECAP RES
10,670 CAD TSX -2,20%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/09/2025 à 16:27:51.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

