TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Aya Gold & Silver, MAG Silver, Suncor Energy

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé mercredi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Aya Gold & Silver, MAG Silver et Suncor Energy.

FAITS SAILLANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aya Gold & Silver Inc AYA.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT à 22 $CAN de 18,25 $CAN

* Bombardier BBDb.TO : BofA Global Research augmente la cote à achat de sous-performance

* Bombardier BBDb.TO : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 52 $CAN à 120 $CAN

* CAE Inc CAE.TO : BMO réduit le prix cible de 37 $CAN à 34 $CAN

* CAE Inc CAE.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 32 $CAN à 29 $CAN

* Endeavour Silver Corp EDR.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 4,25 $CAN à 6 $CAN

* Fortuna Silver Mines Inc FVI.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 8 $CAN à 9,25 $CAN

* MAG Silver Corp MAG.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 17,5 $CAN à 22 $CAN

* Quebecor Inc QBRb.TO : BofA Global Research réduit le cours de l'action d'achat à

sous-performance

* Quebecor Inc QBRb.TO : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 36 $CAN à 30 $CAN

* Suncor Énergie Inc SU.TO : BMO augmente le prix cible de 60 $ CA à 62 $ CA

* Suncor Énergie Inc SU.TO : Jefferies augmente le prix cible de 54 $CAN à 62 $CAN

* Suncor Énergie Inc SU.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT à 79 $CAN de 75 $CAN

* Suncor Énergie Inc SU.TO : RBC augmente le prix cible de 60 $CAN à 65 $CAN

* Suncor Énergie Inc SU.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 54 $ CA à 61 $ CA

* Suncor Énergie Inc SU.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 52 $CAN à 57 $CAN

* Suncor Énergie Inc SU.TO : Wells Fargo augmente le prix cible de 61 $CAN à 66 $CAN