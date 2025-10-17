information fournie par Reuters • 17/10/2025 à 16:40

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Altius Minerals, Cogeco, Lundin Gold

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé vendredi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Altius Minerals, Cogeco et Lundin Gold.

FAITS SAILLANTS

* Altius Minerals Corp ALS.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 38 $ CA à 40 $ CA

* Cogeco Inc CGO.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 64 $CAN à 61 $CAN

* DPM Metals Inc DPM.TO : Jefferies augmente le prix cible de 40 $CAN à 42 $CAN

* Lundin Gold Inc LUG.TO : Jefferies augmente le prix cible de 82 $CAN à 97 $CAN

* Toromont Industries Ltd TIH.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 154 $CAN à 179 $CAN

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 5N Plus Inc VNP.TO : Raymond James augmente le prix cible de 19 $CAN à 24 $CAN

* Adentra Inc ADEN.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 39 $CAN à 40 $CAN

* Altius Minerals Corp ALS.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 38 $CAN à 40 $CAN

* Boardwalk REIT BEI_u.TO : Raymond James réduit le prix cible de 87,5 $ CA à 82 $ CA

* Suncor Énergie Inc CNQ.TO : Wells Fargo initie une couverture avec une cote de pondération égale

* Ressources naturelles canadiennes CNQ.TO : Wells Fargo initie une couverture avec un PT de 47 $CAN

* Canfor Corp CFP.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 17 $CAN à 15 $CAN

* Cascades Inc CAS.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 10 $CAN à 12 $CAN

* Cascades Inc CAS.TO : TD Cowen fait passer sa recommandation de 'conserver' à 'acheter'

* CES Energy Solutions Corp CEU.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 9,5 $CAN à 10,25 $CAN

* Cineplex Inc CGX.TO : BMO augmente le prix cible de 13 $CAN à 14 $CAN

* Cineplex Inc CGX.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 11 $CAN à 13 $CAN

* Cogeco Communications Inc CCA.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 71 $ CA à 68 $ CA

* Cogeco Inc CGO.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 64 $CAN à 61 $CAN

* DPM Metals Inc DPM.TO : Jefferies augmente le prix cible de 40 $CAN à 42 $CAN

* Endeavour Silver Corp EDR.TO : BMO augmente le prix cible de 13 $CAN à 15 $CAN

* ERO Copper Corp ERO.TO : Jefferies augmente le prix cible de 34 $CAN à 37 $CAN

* European Residential REIT ERE_u.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible à 1,25 $CAN de 2,85 $CAN

* Finning International Inc FTT.TO : La Banque Scotia augmente le PT à 71 $CAN de 64 $CAN

* Finning International Inc FTT.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 69 $ CA à 81 $ CA

* G Mining Ventures Corp GMIN.TO : Jefferies augmente le prix cible de 34 $CAN à 40 $CAN

* Hudbay Minerals Inc HBM.TO : Jefferies augmente le prix cible de 25 $CAN à 28 $CAN

* Interfor Corp IFP.TO : TD Cowen réduit le prix cible à 10 $CAN de 12 $CAN

* KP Tissue Inc KPT.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 9,5 $CAN à 10 $CAN

* Linamar Corp LNR.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 80 $CAN à 83 $CAN

* Lundin Gold Inc LUG.TO : Jefferies augmente le prix cible à 97 $CAN de 82 $CAN

* Nexgen Energy Ltd NXE.TO : BMO augmente le prix cible de 14 $CAN à 16 $CAN

* Nexgen Energy Ltd NXE.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 16 $CAN à 18,5 $CAN

* Oceanagold Corp OGC.TO : Jefferies augmente le prix cible de 38 $CAN à 42 $CAN

* Quebecor Inc QBRb.TO : La Banque CIBC augmente le cours cible de 46 $CAN à 49 $CAN

* Rogers Communications Inc RCIb.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 55 $ CA à 58 $ CA

* Silvercorp Metals Inc SVM.TO : Cormark Securities augmente le prix cible de 11 $CAN à 13 $CAN

* Stantec Inc STN.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible à 161 $ CA de 160 $ CA

* Stella-Jones Inc SJ.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 81 $ CA à 88 $ CA

* Suncor Énergie Inc SU.TO : Wells Fargo initie une couverture avec une cote de pondération égale

* Suncor Énergie Inc SU.TO : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 57 $CAN

* TCP Energy Corp TRP.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 76 $ CA à 81 $ CA

* Telus Corp T.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 24 $CAN à 25 $CAN

* Terravest Industries Inc TVK.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible de 176 $CAN à 171 $CAN

* Toromont Industries Ltd TIH.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 140 $CAN à 171 $CAN

* Toromont Industries Ltd TIH.TO : TD Cowen augmente le prix cible à 179 $CAN de 154 $CAN

* Versamet Royalties Corp VMET.V : Cormark Securities augmente le prix cible à 16 $CAN de 12 $CAN

* Western Forest Products Inc WEF.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 14 $CAN à 13 $CAN

* WSP Global Inc WSP.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 306 $CAN à 308 $CAN

* Zedcor Inc ZDC.V : Canaccord Genuity augmente le prix cible à 7 $CAN de 5,25 $CAN