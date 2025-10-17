 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Altius Minerals, Cogeco, Lundin Gold
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 16:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé vendredi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Altius Minerals, Cogeco et Lundin Gold.

FAITS SAILLANTS

* Altius Minerals Corp ALS.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 38 $ CA à 40 $ CA

* Cogeco Inc CGO.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 64 $CAN à 61 $CAN

* DPM Metals Inc DPM.TO : Jefferies augmente le prix cible de 40 $CAN à 42 $CAN

* Lundin Gold Inc LUG.TO : Jefferies augmente le prix cible de 82 $CAN à 97 $CAN

* Toromont Industries Ltd TIH.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 154 $CAN à 179 $CAN

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 5N Plus Inc VNP.TO : Raymond James augmente le prix cible de 19 $CAN à 24 $CAN

* Adentra Inc ADEN.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 39 $CAN à 40 $CAN

* Altius Minerals Corp ALS.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 38 $CAN à 40 $CAN

* Boardwalk REIT BEI_u.TO : Raymond James réduit le prix cible de 87,5 $ CA à 82 $ CA

* Suncor Énergie Inc CNQ.TO : Wells Fargo initie une couverture avec une cote de pondération égale

* Ressources naturelles canadiennes CNQ.TO : Wells Fargo initie une couverture avec un PT de 47 $CAN

* Canfor Corp CFP.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 17 $CAN à 15 $CAN

* Cascades Inc CAS.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 10 $CAN à 12 $CAN

* Cascades Inc CAS.TO : TD Cowen fait passer sa recommandation de 'conserver' à 'acheter'

* CES Energy Solutions Corp CEU.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 9,5 $CAN à 10,25 $CAN

* Cineplex Inc CGX.TO : BMO augmente le prix cible de 13 $CAN à 14 $CAN

* Cineplex Inc CGX.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 11 $CAN à 13 $CAN

* Cogeco Communications Inc CCA.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 71 $ CA à 68 $ CA

* Cogeco Inc CGO.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 64 $CAN à 61 $CAN

* DPM Metals Inc DPM.TO : Jefferies augmente le prix cible de 40 $CAN à 42 $CAN

* Endeavour Silver Corp EDR.TO : BMO augmente le prix cible de 13 $CAN à 15 $CAN

* ERO Copper Corp ERO.TO : Jefferies augmente le prix cible de 34 $CAN à 37 $CAN

* European Residential REIT ERE_u.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible à 1,25 $CAN de 2,85 $CAN

* Finning International Inc FTT.TO : La Banque Scotia augmente le PT à 71 $CAN de 64 $CAN

* Finning International Inc FTT.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 69 $ CA à 81 $ CA

* G Mining Ventures Corp GMIN.TO : Jefferies augmente le prix cible de 34 $CAN à 40 $CAN

* Hudbay Minerals Inc HBM.TO : Jefferies augmente le prix cible de 25 $CAN à 28 $CAN

* Interfor Corp IFP.TO : TD Cowen réduit le prix cible à 10 $CAN de 12 $CAN

* KP Tissue Inc KPT.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 9,5 $CAN à 10 $CAN

* Linamar Corp LNR.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 80 $CAN à 83 $CAN

* Lundin Gold Inc LUG.TO : Jefferies augmente le prix cible à 97 $CAN de 82 $CAN

* Nexgen Energy Ltd NXE.TO : BMO augmente le prix cible de 14 $CAN à 16 $CAN

* Nexgen Energy Ltd NXE.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 16 $CAN à 18,5 $CAN

* Oceanagold Corp OGC.TO : Jefferies augmente le prix cible de 38 $CAN à 42 $CAN

* Quebecor Inc QBRb.TO : La Banque CIBC augmente le cours cible de 46 $CAN à 49 $CAN

* Rogers Communications Inc RCIb.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 55 $ CA à 58 $ CA

* Silvercorp Metals Inc SVM.TO : Cormark Securities augmente le prix cible de 11 $CAN à 13 $CAN

* Stantec Inc STN.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible à 161 $ CA de 160 $ CA

* Stella-Jones Inc SJ.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 81 $ CA à 88 $ CA

* Suncor Énergie Inc SU.TO : Wells Fargo initie une couverture avec une cote de pondération égale

* Suncor Énergie Inc SU.TO : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 57 $CAN

* TCP Energy Corp TRP.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 76 $ CA à 81 $ CA

* Telus Corp T.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 24 $CAN à 25 $CAN

* Terravest Industries Inc TVK.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible de 176 $CAN à 171 $CAN

* Toromont Industries Ltd TIH.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 140 $CAN à 171 $CAN

* Toromont Industries Ltd TIH.TO : TD Cowen augmente le prix cible à 179 $CAN de 154 $CAN

* Versamet Royalties Corp VMET.V : Cormark Securities augmente le prix cible à 16 $CAN de 12 $CAN

* Western Forest Products Inc WEF.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 14 $CAN à 13 $CAN

* WSP Global Inc WSP.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 306 $CAN à 308 $CAN

* Zedcor Inc ZDC.V : Canaccord Genuity augmente le prix cible à 7 $CAN de 5,25 $CAN

Valeurs associées

5N PLUS
17,620 CAD TSX -0,51%
ADENTRA
34,300 CAD TSX +2,27%
ALTIUS MINERALS
34,630 CAD TSX -1,81%
BOARDWALK REIT
65,250 CAD TSX -0,56%
BOARDWALK REIT TU
54,240 CAD TSX +0,06%
CANFOR CORP
12,270 CAD TSX +0,16%
CASCADES
10,310 CAD TSX +7,62%
CDN NATURAL RES
42,190 CAD TSX -0,71%
CES ENERGY SOLTN
8,640 CAD TSX -1,71%
CINEPLEX
11,860 CAD TSX -0,92%
COGECO
61,510 CAD TSX +2,41%
COGECO COMMUNICA
66,560 CAD TSX +2,86%
DPM METALS
33,190 CAD TSX -5,33%
ENDEAVOUR SILVER
12,690 CAD TSX -10,82%
ERO COPPER
30,930 CAD TSX -3,34%
EURO RESID REIT TU
1,060 CAD TSX +2,91%
FINNING INTL
69,260 CAD TSX -0,59%
G MIN
30,610 CAD TSX -10,47%
Gaz naturel
2,94 USD NYMEX +0,38%
HUDBAY MINERALS
22,990 CAD TSX -5,12%
INTERFOR
8,210 CAD TSX -1,68%
KP TISSUE
9,280 CAD TSX -0,22%
LINAMAR CORP
71,770 CAD TSX +2,29%
LUNDIN GOLD
107,000 CAD TSX -1,60%
NEXGEN ENERGY
11,820 CAD TSX -6,49%
OCEANAGOLD
33,960 CAD TSX -7,57%
Pétrole Brent
61,35 USD Ice Europ +0,54%
Pétrole WTI
57,59 USD Ice Europ +0,33%
QUEBECOR INC
47,760 CAD TSX -0,54%
QUEBECOR INC -B-
42,900 CAD TSX -0,05%
ROGERS COMM -B-
52,200 CAD TSX -0,13%
ROGERS COMMUNICATNS INC CL '
41,360 CAD TSX -0,12%
SILVERCORP METAL
9,710 CAD TSX -7,52%
STANTEC
154,080 CAD TSX -0,55%
STELLA JONES
80,500 CAD TSX -0,06%
SUNCOR ENERGY
33,110 EUR Tradegate +0,27%
SUNCOR ENERGY
54,040 CAD TSX -0,30%
SUNCOR ENERGY
38,585 USD NYSE +0,01%
TC ENERGY
72,100 CAD TSX -0,32%
TELUS
21,480 CAD TSX +1,32%
TERRAVEST INDSTR
135,500 CAD TSX -3,20%
TOROMONT INDUSTR
156,970 CAD TSX -1,62%
WESTERN FOREST
12,100 CAD TSX -0,98%
WSP GLOBAL
276,460 CAD TSX -0,55%
ZEDCOR
5,800 CAD TSX Venture -1,36%
Afficher toutes les valeurs associées
