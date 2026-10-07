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Toujours ultra-bullish sur la tech US, Dan Ives lance le suivi du secteur pour Yorkville
information fournie par AOF 07/10/2026 à 18:37

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(Zonebourse.com) - Dan Ives, l'un des analystes les plus en vue de Wall Street, a entamé mercredi la couverture du secteur technologique américain pour le compte de sa nouvelle firme, Yorkville Ives, continuant de juger que le secteur connaît un véritable "âge d'or" grâce à la révolution liée à l'IA.

"Nous pensons que le développement de l'IA est la force macroéconomique majeure appelée à définir cette décennie, et que les prochaines années seront déterminées par les entreprises qui en contrôlent les couches technologiques les plus rares", explique l'analyste dans une note transmise à ses clients.

De son point de vue, le marché sous-estime toujours l'ampleur et la portée de cette vague d'investissements estimée à quelque 4 000 milliards de dollars au cours des années à venir.

Dans cette optique, ses cinq valeurs préférées pour l'exercice 2027 sont, dans l'ordre, Nvidia, Microsoft, Palantir, Apple et CrowdStrike.

En Bourse, Nvidia cédait 0,8% à Wall Street à la mi-journée dans le sillage de ces commentaires, Microsoft cédait 0,3%, mais Palantir progressait de 0,4% et Apple grignotait un peu plus de 0,1%.

Une vision toujours aussi optimiste sur le secteur

Au total, l'ancien analyste star de Wedbush Securities a initié le suivi de 49 acteurs de la tech, qu'il s'agisse des géants du cloud (hyperscalers), des fournisseurs d'infrastructures pour l'IA, des éditeurs de logiciels, des spécialistes de la cybersécurité, de fabricants de véhicules autonomes, ainsi que des entreprises issues des métiers de la robotique, du spatial, de l'informatique quantique, des médias et des paiements.

Alphabet, Amazon, Meta, Tesla et Disney figurent parmi les nombreux titres sur lesquels il affiche une opinion surperformance. Moins de dix valeurs sont recommandées avec une pondération "en ligne" avec le marché, parmi lesquelles Netflix, alors qu'aucune des valeurs suivies ne fait l'objet d'une recommandation négative.

Quelques jours seulement après avoir quitté son poste de longue date chez Wedbush, Dan Ives avait lancé cet été Yorkville Ives & Co., une banque d'affaires et firme de recherche née de son partenariat avec Yorkville Securities.

Habitué des plateaux TV de CNBC, Bloomberg et CNN et régulièrement cité dans la presse financière, il s'est fait connaître pour son avis résolument enthousiaste sur la technologie américaine mais aussi pour ses tenues colorées, qui lui ont valu d'être désigné en 2024 comme "l'homme le mieux habillé de Wall Street" par le New York Post.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/10/2026 à 18:37:00.

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