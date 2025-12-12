Toujours pas d'accord sur le Scaf après des discussions ministérielles - sources

Les ministres de la Défense allemand, français et espagnol ont renvoyé à leurs chefs de gouvernement les discussions sur le projet européen d'avion de combat Scaf (Système de combat aérien du futur) après des échanges infructueux à Berlin, rapportent des sources informées du dossier.

Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius, son homologue française des Armées Catherine Vautrin et leur consoeur espagnole Margarita Robles se sont rencontrés jeudi dans la capitale allemande pour discuter de ce projet à 100 milliards d'euros dont l'avenir est menacé par une querelle entre Dassault AM.PA et Airbus AIR.PA sur des questions de contrôle technologique et industriel.

Le futur avion est destiné à remplacer à partir de 2040 les Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols par un chasseur de sixième génération.

Trois sources interrogées par Reuters ont déclaré qu'aucune décision n'avait été entérinée lors de la réunion de Berlin, alors que le chancelier allemand Friedrich Merz s'est donné jusqu'à la fin de l'année pour prendre une décision quant aux prochaines étapes.

"Nous en sommes toujours aux discussions confidentielles", a déclaré un porte-parole du ministère allemand de la Défense.

Il s'agissait d'une "réunion de travail" qui a permis à la France de réaffirmer son souhait de poursuivre sur le projet, a dit une source gouvernementale française.

L'objectif est toujours d'avoir un accord d'ici la fin du mois, a précisé un porte-parole de la chancellerie allemande.

Friedrich Merz et Emmanuel Macron devraient discuter du dossier en marge de leurs rencontres prévues la semaine prochaine, notamment au Conseil européen des 18 et 19 décembre.

Un député allemand a déclaré mardi que le projet, lancé il y a plus de huit ans, pourrait être sauvé en se concentrant sur les capacités en réseau et les systèmes sans pilote, regroupés sous le nom de "cloud de combat aérien", chaque pays fabriquant son propre avion sous un parapluie commun.

(Sabine Siebold, Christian Kraemer, John Irish, Tim Hepher; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)