TOUAX : Touax Rail renouvelle sa capacité d’investissement et transforme en Green Loans l’intégralité de son contrat de financement

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 31 octobre 2023 – 17 h 45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

Touax Rail renouvelle sa capacité d’investissement et transforme en Green Loans l’intégralité de son contrat de financement

TOUAX annonce, pour son activité Wagons de fret, la mise en place d’une nouvelle ligne de crédit confirmée de deux ans pour un montant de 40 millions d’euros, associée à une option d’accordéon de 20 millions d’euros supplémentaires. Simultanément, tous les compartiments du contrat de financement initial ont été transformés en Green Loans grâce à l’implémentation d’un « framework » orientant les financements verts du Groupe.

Touax Rail est au cœur des transports durables en Europe et cette opération s’inscrit dans la feuille de route ESG mise en place par le Groupe pour 2023 et les années à venir. Les trois-quarts des financements du Groupe TOUAX (environ 76%) possèdent désormais un label ESG, grâce aux investissements dans des moyens de transport à faible émission carbone contribuant à la protection de l’environnement, et répondent à un haut degré d’exigence en matière de responsabilité sociale et de gouvernance.

Avec cette nouvelle capacité de financement, Touax Rail est bien positionné pour profiter de nouvelles opportunités d’investissement.

Les banques arrangeuses sont Crédit Agricole CIB (agent de la documentation), Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (agent du crédit et des suretés) et ING Bank, filiale d’ING DiBa AG ( green advisor ).

Touax a été conseillé par Stephenson Harwood et McCann FitzGerald et les prêteurs par Clifford Chance.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

14 novembre 2023 : Produits des activités du 3 e trimestre 2023

trimestre 2023 21 mars 2024 : Communiqué de Presse sur les résultats annuels 2023 (français / anglais)

21 mars 2024 : Présentation des résultats annuels 2023 à Paris (en français)

22 mars 2024 : Présentation des résultats annuels 2023 (visio-conférence en anglais)

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est l’un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT – Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 22 +33 1 46 96 18 00

Pièce jointe