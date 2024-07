TOUAX : Touax Container renouvelle sa capacité d’investissement

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 1er juillet – 17 h 45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

Touax Container renouvelle sa capacité d’investissement

TOUAX annonce, pour son activité Conteneurs, la mise en place de nouvelles lignes de crédit confirmée de deux ans pour un montant de 50 millions de dollars, associées à une option d’accordéon de 15 millions de dollars.

Avec cette capacité de financement renouvelée, Touax Container est bien positionné pour profiter de nouvelles opportunités d’investissement. La demande locative a repris depuis les évènements de la mer Rouge, et la division Conteneurs affiche un taux d’utilisation en hausse à 97,1%.

Le financement a été octroyé par ABN AMRO Bank N.V., ING Bank N.V et NIBC Bank N.V.

Touax a été conseillé par Stephenson Harwood Paris et les prêteurs par Watson Farley & Williams Singapore.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

18 septembre 2024 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en français

19 septembre 2024 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en anglais

14 novembre 2024 : Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2024





Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est l’un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT – Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 22 +33 1 46 96 18 00

Pièce jointe