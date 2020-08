COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 10 août 2020; 17h45

TOUAX SCA annonce que sa filiale Touax Rail Ltd a signé avec succès une augmentation de capital de 81,9 millions d'euros pour accélérer le développement de son activité de wagons de fret en Europe et en Asie.

Touax SCA annonce ce jour que sa filiale Touax Rail Limited a signé un accord d'augmentation de capital de 81,9 millions d'euros avec DIF Capital Partners afin d'accélérer le développement de ses activités de location long terme de wagons de fret en Europe et en Asie.

Touax SCA restera l'actionnaire majoritaire, avec 51 % du capital et 49 % sera détenu par son nouveau partenaire DIF Capital Partners, via son véhicule DIF Core Infrastructure Fund II.

La transaction sera immédiatement relutive pour Touax Rail Limited puisque le produit sera utilisé d'une part pour acquérir des participations minoritaires dans deux entités ad hoc propriétaires d'environ 4 000 plateformes et dans Touax Rail India Limited ainsi que pour financer la croissance de Touax Rail Limited en acquérant de nouveaux wagons. D'autre part, le produit servira à rembourser des prêts intragroupes à Touax SCA.

L'opération renforcera la position de Touax Rail Limited en Europe et en Asie avec une flotte d'environ 6 930 plateformes détenues en propre, et d'environ 4 080 plateformes gérées pour le compte de tiers, et augmentera sa capacité à croître et à financer les besoins de ses clients.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités allemandes de la concurrence. Touax prévoit de finaliser la transaction d'ici fin septembre.

Fabrice Walewski, gérant du groupe Touax déclare "Nous sommes très heureux d'avoir DIF Capital Partners comme partenaire pour accompagner le développement de nos activités de location longue durée de wagons de fret en Europe et en Asie. Grâce à cette opération, Touax Rail Limited renforcera sa position sur le marché."

Carl Jobst von Hoersten, associé et directeur de DIF Allemagne, a ajouté : « Cette transaction est un investissement unique offrant un accès exclusif au marché attractif des wagons de fret. Touax Rail est une plateforme bien établie et riche en actifs, dotée d'un modèle économique robuste et résilient qui est bien positionné pour la croissance. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de direction hautement expérimentée de Touax Rail pour faire croître davantage la plateforme.»

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d'euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est cotée à Paris sur EURONEXT - Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150. Pour plus d'informations : www.touax.com

DIF Capital Partners est l'un des principaux gestionnaires de fonds d'infrastructure indépendants mondiaux, avec 7,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion dans neuf fonds d'infrastructure à capital fixe et plusieurs véhicules de co-investissement. DIF Capital Partners investit dans des actifs d'infrastructures nouvelles et opérationnelles situées principalement en Europe, dans les Amériques et en Australasie à travers deux stratégies complémentaires :

Les fonds DIF CIF ciblent les investissements en actions dans des petites à moyennes entreprises dans les secteurs des télécommunications, de l'énergie et des transports.

Les fonds de DIF Infrastructure ciblent les investissements en actions dans des partenariats public-privés (PPP/PFI/P3), des concessions, des services publics et des projets d'énergie renouvelable via des contrats sur le long terme ou des revenus régulés.

DIF dispose d'une équipe de plus de 145 professionnels, répartis dans neuf bureaux situés à Amsterdam (Schiphol), Francfort, Londres, Luxembourg, Madrid, Paris, Santiago, Sydney et Toronto. Pour de plus amples informations : www.dif.eu.

