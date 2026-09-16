TOUAX : RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2026 Un recul conjoncturel des activités mais plusieurs avancées stratégiques majeures

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 16 septembre 2026 – 17 h 45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION OPÉRATIONNELLE AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

RÉSULTATS DU 1 er SEMESTRE 2026

Un recul conjoncturel des activités mais plusieurs avancées stratégiques majeures

Volume d’affaires 1 de 72,9 M€, en baisse de 13 %

EBITDA opérationnel 2 : 20,1 M€

Résultat net part du Groupe : -4,2 M€, contre 2,5 M€ en juin 2025

Hausse des capitaux propres avec un développement stratégique en Inde dans l’activité Wagons de Fret

Renforcement de la structure financière avec de nouveaux financements long terme

« Le 1 er semestre 2026 s’est traduit par un recul conjoncturel, dans un contexte géopolitique toujours complexe, marqué par les perturbations des chaînes logistiques mondiales et une faiblesse des activités industrielles européennes.

L’activité Conteneurs a été affectée à la fois par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, pénalisant les clients de la région, et par une demande locative limitée. Les compagnies maritimes sont cependant revenues à la location au cours de l’été. La géopolitique rallongeant les routes maritimes, il est maintenant prévu une hausse des trafics conteneurisés en Teus/miles en 2026, légèrement supérieure à la croissance du PIB mondial (estimation Clarksons d’août 2026 à +3,7 %).

La division Wagons de Fret évolue dans un marché toujours confronté à une faiblesse de l’activité industrielle européenne et une surcapacité sur l’intermodal.

La géopolitique africaine a également retardé plusieurs chantiers d’infrastructure, reportant par conséquent des projets pour notre activité de Constructions Modulaires.

L’activité fluviale s’est en revanche montrée très résiliente, portée par la volonté des grands groupes industriels de diversifier et de décarboner leur chaîne logistique.

Malgré cette performance opérationnelle en recul, les capitaux propres du Groupe augmentent, portés par des opérations stratégiques réalisées au cours du 1 er semestre qui renforcent sa capacité financière et son positionnement sur des marchés porteurs à long terme.

Tout d’abord, le Groupe a consolidé sa présence dans la location de wagons de fret en Inde, dont la croissance demeure très soutenue. L’entrée de Trinity Industries au capital de Touax Rail India – à hauteur de 32 % 3 en injectant plus de 30 millions d’euros de capital – constitue une étape majeure, permettant d’accélérer sa croissance en associant trois leaders, américain, indien et européen.

Ensuite, TOUAX a renouvelé les lignes de financement d’actifs de la division Conteneurs pour un montant d’engagement de 115 millions de dollars sur 4 ans. Le Groupe a également finalisé le refinancement de sa dette Corporate arrivant à échéance en 2027 grâce à une émission obligataire verte de 39 millions d’euros et un prêt vert de 44 millions d’euros, tous deux d’une maturité de 5 ans. Ces opérations renforcent les liens avec nos partenaires historiques, sécurisent le plan d’investissement de TOUAX et repoussent toute échéance de financement majeure au-delà de 2030. », indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants de TOUAX SCA.

Au 30 juin 2026, les produits retraités des activités s’établissent à 72,9 millions d’euros, en recul de 10,8 millions d’euros par rapport au 1 er semestre 2025. Cette baisse résulte de la convergence de trois phénomènes conjoncturels :

les tensions persistantes sur le transport ferroviaire intermodal européen caractérisées par une surcapacité temporaire dans un marché où la demande industrielle européenne a ralenti ;

un arrêt temporaire de la croissance pour l’activité Conteneurs provoqué par la géopolitique au Moyen-Orient, et la décision de nombreux armateurs d’acheter directement leurs conteneurs plutôt que de recourir aux loueurs jusqu’à la fin du premier semestre ;

un ralentissement temporaire de grands projets africains d’infrastructures dans les constructions modulaires, dans un marché où les besoins restent très importants.





La diminution des revenus, constatée dans les divisions Wagons de Fret et Conteneurs et l’activité de vente de Constructions Modulaires, a directement impacté la profitabilité du Groupe. L’EBITDA opérationnel atteint ainsi 20,1 millions d’euros, en diminution de 10,4 millions d’euros sur le semestre par rapport au 30 juin 2025.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel ressort à 4,4 millions d’euros, contre 14,4 millions d’euros au 30 juin 2025.

Après prise en compte du résultat financier (-10,5 millions d’euros), le résultat net part du Groupe s’élève à -4,2 millions d’euros contre 2,5 millions d’euros au 30 juin 2025.

Les capitaux propres part du Groupe augmentent de 0,8 million d’euros, en lien avec l’opération capitalistique indienne.

La trésorerie consolidée au 30 juin 2026 est significative, avec plus de 66 millions d’euros au bilan, et le ratio Prêt-sur-Valeur (Loan to Value) s’améliore à 60,4 % (contre 64,0 % au 31 décembre 2025).

ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DES COMPTES

(en millions d'euros) Juin 2026 Juin 2025 Variation Produits retraités des activités (*) 72,9 83,7 -13% Wagons de Fret 24,6 28,0 -12% Barges Fluviales 8,7 8,2 7% Conteneurs 34,5 40,3 -14% Divers et éliminations 5,1 7,2 -29% EBITDA opérationnel 20,1 30,5 -34% Résultat opérationnel 4,4 14,4 -70% Résultat financier -10,5 -11,4 -8% Résultat courant avant impôt -6,1 3,1 - Impôt sur les sociétés 0,2 -0,8 - Résultat net part du Groupe -4,2 2,5 - Résultat net par action (€) -0,60 0,36 - Flux opérationnels de trésorerie (a) -3,1 -22,6 -

(en millions d'euros) Juin 2026 Déc. 2025 Variation Total bilan 609,8 567,7 7% Immobilisations corporelles nettes et stocks 474,6 452,9 5% Capitaux propres part du Groupe 70,6 69,8 1% Endettement financier net (b) 295,9 310,0 -5% Ratio Prêt sur Valeur (Loan to Value) (c) 60,4% 64,0% -6%

(a) Les flux opérationnels intègrent 24,5 millions d’euros d’acquisitions nettes de matériels (41,5 millions d’euros au 30 juin 2025). (b) Incluant 264,9 millions d’euros de dettes sans recours au 30 juin 2026. L’endettement financier net prend en compte la valeur des instruments dérivés actifs et passifs (0,9 million d’euros). (c) LTV : Endettement financier brut / Total actifs hors goodwill et immobilisations incorporelles.



(*) Pour permettre une compréhension de la performance des activités, les indicateurs clés du rapport d’activité du Groupe sont présentés différemment du compte de résultat IFRS. Pour cela, aucune distinction n’est faite dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la forme exclusive d’agent.



Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA opérationnel, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable des produits des activités est reportée en annexe du communiqué.

UNE ACTIVITÉ TOUJOURS PÉNALISÉE PAR UNE CONJONCTURE DIFFICILE

Les produits retraités des activités s’élèvent à 72,9 millions d’euros au 30 juin 2026 – dont 66,7 millions d’euros pour l’activité en propriété et 6,2 millions d’euros pour l’activité de gestion – en baisse de 10,8 millions d’euros (-12,9 %) par rapport au 1 er semestre 2025. À devise et périmètre constants, la variation est de -9 %.

L’activité en propriété est en recul, à 66,7 millions d’euros à fin juin 2026 (-8,3 millions d’euros). Cette diminution s’explique par la baisse du chiffre d’affaires locatif (-4,3 millions d’euros) sur les divisions Wagons de Fret et Conteneurs, et la baisse des ventes de matériels en propriété pour -3,6 millions d’euros imputable à la division Conteneurs et à l’activité de Constructions Modulaires.

L’activité de gestion pour compte d’investisseurs tiers s’élève à 6,2 millions d’euros, en baisse de 2,3 millions d’euros, marquée par un moindre volume de syndications pendant le semestre. Ce recul s’explique essentiellement par le report d’opérations de syndication sur le second semestre. Nos actifs continuent de susciter un vif intérêt, de nombreux investisseurs souhaitant se diversifier des marchés financiers et se protéger contre l’inflation en investissant davantage dans des actifs réels et durables liés aux infrastructures.

BAISSE DES VOLUMES D’AFFAIRES

Les revenus retraités de la division Wagons de Fret s’élèvent à 24,6 millions d’euros au 30 juin 2026, en baisse de 3,4 millions d’euros (-12 %) par rapport au 1 er semestre 2025.

L’activité en propriété décroît de 3,0 millions d’euros sur le semestre, à 23,2 millions d’euros au 30 juin 2026. Cette diminution s’explique par le ralentissement constaté depuis mi-2024 sur le segment de l’intermodal européen, affectant le chiffre d’affaires locatif (-2,5 millions d’euros). Le taux d’utilisation moyen est en recul de 2,4 points sur un an, à 78,4 % au 30 juin 2026.

Cette ligne de métier étant diversifiée géographiquement, elle bénéficie du dynamisme du marché indien qui lui permet d’assurer un taux d’utilisation local stable à 100 %, porté par la montée en puissance des nouveaux corridors dédiés au fret ferroviaire.

L’activité de gestion pour compte de tiers recule de 0,4 million d’euros, avec un chiffre d’affaires de 1,3 million d’euros à fin juin 2026, du fait d’un moindre volume de syndications.

Les revenus retraités de la division Barges Fluviales affichent une augmentation de 0,5 million d’euros, à 8,7 millions d’euros. La hausse des prix d’affrètement sur le bassin du Rhin liée aux basses eaux (+0,8 million d’euros de revenus) et la vente d’actifs détenus en propre (+0,3 million d’euros) absorbent la baisse du chiffre d’affaires locatif et l’absence d’opération de syndication sur le semestre.

Les revenus retraités de la division Conteneurs s’élèvent à 34,5 millions d’euros au 30 juin 2026, en baisse de 5,8 millions d’euros sur le semestre, avec un effet de change dans les comptes pesant pour 1/3 de cette variation (de 1 € = 1,093 $ moyen au 30/06/2025, à 1 € = 1,167 $ moyen au 30/06/2026, soit une baisse de 7 %).

Le chiffre d’affaires locatif diminue au 1 er semestre de 1,5 million d’euros, dans un marché peu dynamique depuis mi-2025 (incertitudes liées aux tarifs douaniers américains) et matérialisé par un taux d’utilisation moyen en recul (92,3 %, -3,6 points par rapport au 1er semestre 2025). Les prestations annexes sont en baisse de 1,2 million d’euros (moins de facturation liée aux locations 1 er voyage - pick-up charges ). Les ventes de matériels détenus en propre, en baisse de 1,6 million d’euros malgré une bonne tenue des volumes, sont impactées par l’effet de change défavorable.

L’activité en gestion baisse de 1,5 million d’euros, à 4,5 millions d’euros au 30 juin 2026. Les commissions de syndication diminuent de 3,1 millions d’euros, ce qui s’explique principalement par une baisse des volumes, partiellement compensées par un ajustement à la hausse de 1,5 million d’euros des commissions sur les ventes de conteneurs appartenant aux investisseurs.

Enfin, les revenus de l’activité de vente de Constructions Modulaires présentés dans la ligne « Divers » reculent au 1er semestre 2026, affichant une baisse de 1,9 million d’euros à 5,1 millions d’euros au 30 juin 2026.

RECUL DE LA PROFITABILITÉ EN LIEN AVEC LA PERFORMANCE DES ACTIVITÉS

La baisse des volumes d’affaires se traduit par un recul de l’EBITDA opérationnel, reflétant les effets combinés de la baisse du chiffre d’affaires locatif et des opérations de syndication, ainsi qu’un effet devise euro / dollar défavorable par rapport à l’exercice précédent.

L’EBITDA opérationnel atteint 20,1 millions d’euros, en recul de 10,4 millions d’euros.

L’EBITDA opérationnel de la division Wagons de Fret diminue de 3,6 millions d’euros, à 11,4 millions d’euros, impacté principalement par la baisse de l’activité locative sur le segment intermodal européen. La hausse constatée des dépenses opérationnelles (0,7 million d’euros) s'explique principalement par les coûts de réparation et d'entretien liés à la préparation des wagons en vue de leur relocation. Ces dépenses s'inscrivent dans la stratégie du Groupe visant à optimiser la disponibilité immédiate des actifs à la location pour augmenter les volumes.

La division Barges Fluviales enregistre un EBITDA opérationnel de 3,0 millions d’euros sur le semestre, en progression de 0,2 million d’euros. Les dépenses opérationnelles – liées à la hausse parallèle de l’activité d’affrètement sur le bassin du Rhin – affichent une hausse de 0,6 million d’euros, sans impact sur la profitabilité.

L’EBITDA opérationnel de la division Conteneurs est en baisse de 5,9 millions d’euros, à 5,1 millions d’euros. Cette variation s’explique par le recul global de l’activité locative et de l’activité de gestion . Par ailleurs, les dépenses opérationnelles ont augmenté de 0,9 million d’euros (+29 %), à 4,0 millions d'euros en juin 2026. Elles comprennent les dotations pour clients douteux opérant dans le Détroit d’Ormuz et les provisions sur stocks, représentant une variation de -0,3 million d’euros, ainsi que les coûts de stockage qui ont augmenté de 1,3 million d’euros suite à des restitutions de conteneurs.

L’EBITDA opérationnel de l’activité de vente de Constructions Modulaires diminue de 1,1 million d’euros, à 0,3 million d’euros avec moins de ventes en 2026.

Les dotations aux amortissements et provisions du Groupe diminuent de 0,4 million d’euros et s’élèvent à -15,8 millions d’euros au 30 juin 2026.

Le résultat opérationnel s’établit à 4,4 millions d’euros, en baisse de 10,0 millions d’euros par rapport au 1 er semestre 2025, et le résultat financier diminue de 8 %, à -10,5 millions d’euros, grâce à la baisse des charges financières.

Un produit d’impôt de 0,2 million d’euros est constaté au 30 juin 2026 grâce à des produits d’impôt différé.

Le résultat net part du Groupe s’élève ainsi à -4,2 millions d’euros, en baisse de 6,7 millions d’euros par rapport au 30 juin 2025.

STRUCTURE FINANCIÈRE ÉQUILIBRÉE ET RENFORCÉE

Au 30 juin 2026, les capitaux propres de l’ensemble consolidé s’élèvent à 161,5 millions d’euros et augmentent suite à l’entrée de Trinity dans la filiale indienne pour 31,3 millions d’euros 4 .

Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 70,6 millions d’euros, en hausse de 0,8 million d’euros par rapport au 31 décembre 2025. Malgré un résultat déficitaire de -4,2 millions d’euros sur le semestre, ainsi que le versement de dividendes et la rémunération des commandités (pour un montant total de 1,3 million d’euros), cette hausse s’explique par les écarts de conversion positifs de 2,3 millions d’euros liés à la hausse du dollar par rapport à l’euro sur le semestre (de 1 € = 1,175 $ au 31/12/2025 à 1 € = 1,139 $ au 30/06/2026, soit une variation positive de 3 %), et par la relution liée à l’apport en capital de Trinity dans la filiale indienne TTRL pour 3,6 millions d’euros.

Le total des postes immobilisations corporelles nettes et stocks , intégrant l’ensemble des matériels détenus par TOUAX, s’élève à 474,6 millions d’euros contre 452,9 millions d’euros au 31 décembre 2025, du fait du programme d’investissement de la division Wagons de Fret (la totalité des nouveaux wagons étant loués). Cette évolution inclut également un effet de conversion positif de 3,2 millions d’euros lié à la hausse du dollar sur le semestre.

L’endettement financier net recule de 14,1 millions d’euros sur le semestre, à 295,9 millions d’euros. Cette baisse intervient malgré une hausse de 5,5 millions d’euros de l’endettement financier brut liée à la politique d’investissement du Groupe, grâce à l’augmentation de 19,1 millions d’euros de la trésorerie consolidée suite à l’entrée de Trinity au capital de la filiale indienne TTRL.

Le ratio de « Loan to Value », calculé sur une base consolidée et en euros, s’élève à 60,4 % à fin juin 2026, contre 64,0 % à fin décembre 2025.

PERSPECTIVES

Pour la division Wagons de Fret, le second semestre 2026 devrait confirmer la stabilisation des volumes de transport ferroviaire, malgré un contexte économique européen encore contrasté. Bénéficiant d’une qualité de service reconnue par ses clients, Touax Rail prévoit un niveau satisfaisant de renouvellement de ses contrats. Le Groupe entend privilégier la relocation de sa flotte existante et mener de nouvelles opérations stratégiques de croissance externe aux côtés d’investisseurs tiers.

En Inde, où la croissance organique demeure soutenue, Touax Rail India entend déployer les capitaux levés auprès de Trinity en augmentant sa flotte locative de 6 500 wagons neufs sous 3 à 5 ans.

Pour la division Conteneurs, le transport conteneurisé en Teus/mile est attendu en croissance sur le second semestre 2026. TOUAX poursuit le renouvellement de sa flotte et observe un retour progressif de la demande locative, portée notamment par les compagnies maritimes en quête de flexibilité. TOUAX entend aussi continuer le développement de son activité de négoce de conteneurs neufs.

La division Barges fluviales reste bien orientée avec un taux d’utilisation proche de 100 %.

L’activité de vente de Constructions Modulaires continue à se développer en Afrique avec la livraison de solutions « clef en main » sur des créneaux porteurs (hôpitaux, écoles, bases-vie).

Le Groupe TOUAX souhaite aussi renforcer son développement dans la gestion pour compte de tiers.

Malgré la prudence imposée par des conditions de marché actuelles toujours contrastées, le Groupe réaffirme sa confiance dans son modèle d’affaires : à moyen et long terme, TOUAX s’appuie sur des tendances de fond structurellement porteuses sur tous ses segments d’activité. Les grands projets d’infrastructures, le développement de la logistique verte et la flexibilité offerte par la location de nos actifs constituent ainsi autant de leviers qui porteront la croissance future.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

17 septembre 2026 : Présentation des résultats semestriels 2026 ( visioconférence en anglais )

) 23 mars 2027 : Communiqué sur les résultats annuels 2026 ( français / anglais )

) 23 mars 2027 : Présentation des résultats annuels 2026 ( en français, salle SFAF )

) 24 mars 2027 : Présentation des résultats annuels 2026 ( visioconférence en anglais )

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est l’un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est coté à Paris sur Euronext Growth® Paris (ALTOU - Code ISIN FR0000033003)

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11 Tel:+33 1 46 96 18 00

ANNEXES

1 - Analyse des produits retraités des activités

Produits retraités des activités T1 2026



T2 2026



S1 2026



T1 2025



T2 2025



S1 2025



Variation



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 15 236 15 422 30 658 17 136 17 781 34 917 -4 259 Prestations annexes 4 115 4 254 8 369 4 728 4 064 8 792 -423 Ventes de matériels détenus en propre 11 456 16 179 27 635 14 731 16 521 31 252 -3 617 Total Activité en propriété 30 807 35 855 66 662 36 595 38 366 74 961 -8 299 Total Activité de gestion 1 604 4 643 6 247 2 204 6 294 8 498 -2 251 Plus ou moins-values de cession non récurrentes 0 0 0 211 0 211 -211 Total Autres 0 0 0 211 0 211 -211 Total Produits retraités des activités 32 411 40 498 72 909 39 010 44 660 83 670 -10 761

2 - Tableau de passage de la présentation comptable à la présentation retraitée

Produits des activités S1 2026 Retraitement



S1 2026 S1 2025 Retraitement



S1 2025 (en milliers d’euros) comptable retraité comptable retraité Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 30 658 30 658 34 917 34 917 Prestations annexes 10 347 -1 978 8 369 10 735 -1 943 8 792 Ventes de matériels détenus en propre 27 635 27 635 31 252 31 252 Total Activité en propriété 68 640 -1 978 66 662 76 904 -1 943 74 961 Total Activité de gestion 15 077 -8 830 6 247 20 616 -12 118 8 498 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 0 211 211 Total Autres 0 0 0 211 0 211 Total Produits des activités 83 717 -10 808 72 909 97 731 -14 061 83 670

3 - Détail des produits retraités des activités par division

Produits retraités des activités T1 2026



T2 2026



S1 2026



T1 2025



T2 2025



S1 2025



Variation



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 10 409 10 656 21 065 11 410 12 144 23 554 -2 489 Prestations annexes 965 606 1 571 863 725 1 588 -17 Ventes de matériels détenus en propre 300 293 593 651 392 1 043 -450 Total Activité en propriété 11 674 11 555 23 229 12 924 13 261 26 185 -2 956 Total Activité de gestion 527 818 1 345 520 1 268 1 788 -443 Total Wagons de Fret 12 201 12 373 24 574 13 444 14 529 27 973 -3 399 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 849 1 872 3 721 1 904 2 052 3 956 -235 Prestations annexes 1 720 2 257 3 977 1 520 1 646 3 166 811 Ventes de matériels détenus en propre 575 0 575 297 0 297 278 Total Activité en propriété 4 144 4 129 8 273 3 721 3 698 7 419 854 Total Activité de gestion 176 252 428 629 105 734 -306 Total Barges Fluviales 4 320 4 381 8 701 4 350 3 803 8 153 548 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 2 978 2 894 5 872 3 822 3 585 7 407 -1 535 Prestations annexes 1 430 1 391 2 821 2 345 1 693 4 038 -1 217 Ventes de matériels détenus en propre 8 688 12 649 21 337 9 811 13 083 22 894 -1 557 Total Activité en propriété 13 096 16 934 30 030 15 978 18 361 34 339 -4 309 Total Activité de gestion 901 3 573 4 474 1 055 4 921 5 976 -1 502 Plus ou moins-values de cession non récurrentes 0 0 0 -2 0 -2 2 Total Autres 0 0 0 -2 0 -2 2 Total Conteneurs 13 997 20 507 34 504 17 031 23 282 40 313 -5 809 Ventes de matériels détenus en propre 1 893 3 237 5 130 3 972 3 046 7 018 -1 888 Total Activité en propriété 1 893 3 237 5 130 3 972 3 046 7 018 -1 888 Plus ou moins-values de cession non récurrentes 0 0 0 213 0 213 -213 Total Autres 0 0 0 213 0 213 -213 Total Divers & éliminations 1 893 3 237 5 130 4 185 3 046 7 231 -2 101 Total Produits retraités des activités 32 411 40 498 72 909 39 010 44 660 83 670 -10 761

1 Le volume d’affaires correspond aux produits retraités des activités.

2 L’EBITDA opérationnel correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et pertes de valeur

3 Touax continuera à consolider la joint-venture indienne TTRL à 100 % conformément aux normes IFRS.

4 L’activité Wagons de fret, détenue à 51 % par le Groupe, est intégralement consolidée.

Pièce jointe