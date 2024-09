TOUAX : RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2024 Progression du volume d’affaires et de l’EBITDA

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 18 septembre 2024 – 17 h 45

RÉSULTATS DU 1 er SEMESTRE 2024

Progression du volume d’affaires 1 et de l’EBITDA

Volume d’affaires de 80,4 m€, en légère hausse (+1,4 m€)

Progression de l’EBITDA, à 30,0 m€ (+1,1 m€)

Résultat Net part du Groupe : 3,8 m€

« TOUAX confirme la solidité de son modèle d’affaires. Les investissements sélectifs dans des actifs logistiques de qualité au service des transports durables loués à long terme et la mixité des différents segments sur lesquels nous intervenons alimentent la croissance régulière et la récurrence des revenus. Le dynamisme des opérations de syndications au premier semestre témoigne de la confiance des investisseurs dans le modèle de TOUAX et en sa capacité à proposer des rendements stables à long terme » indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants de TOUAX SCA.

L’EBITDA 2 s’élève à 30,0 millions d’euros, en hausse de +1,1 million d’euros, soutenu par la bonne tenue des activités de gestion (+ 2,7 millions d’euros), avec des produits retraités des activités de 80,4 millions d’euros, en hausse de +1,4 million d’euros.

Les frais financiers augmentent (-1,1 million d’euros) en lien avec la hausse des taux d’intérêt.

Des éléments non récurrents ont contribué positivement aux résultats du premier semestre, avec le versement d’un complément de prix de 1,5 million d’euros pour la cession réalisée en 2017 de l’activité Constructions Modulaires et le dénouement favorable d’un ancien litige aux États-Unis pour 0,4 million d’euros. Pour mémoire, le résultat net du premier semestre 2023 intégrait +2,6 millions d’euros d’éléments non récurrents en lien avec le rachat des minoritaires de l’activité résiduelle de Constructions Modulaires et le litige américain.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 3,8 millions d’euros contre 5,1 millions d’euros en 2023.

En termes de financement, TOUAX a mis en place en juin 2024 pour son activité Conteneurs, de nouvelles lignes de crédit confirmées de deux ans pour un montant de 50 millions de dollars, associées à une option d’accordéon de 15 millions de dollars.

ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DES COMPTES

Chiffres clés Juin 2024



Juin 2023



Déc. 2023



(en millions d'euros) Produits retraités (*) des activités 80,4 79,1 157,1 Dont Wagons de Fret 29,1 27,9 58,3 Dont Barges Fluviales 7,9 7,5 15,0 Dont Conteneurs 34,1 35,1 66,9 Dont Divers et éliminations 9,3 8,6 16,9 EBITDA 30,0 28,9 55,3 Résultat opérationnel courant 14,2 14,7 25,9 Autres produits et charges non récurrents 0,4 2,6 2,4 Résultat opérationnel 14,6 17,3 28,3 Résultat financier -10,8 -9,8 -21,0 Impôt sur les sociétés -0,6 -1,4 -1,5 Résultat des activités cédées 1,5 0,0 0,0 Résultat net part du Groupe 3,8 5,1 3,6 Résultat net par action (€) 0,55 0,72 0,52 Total actifs non courants 415,1 381,2 406,3 Total bilan 573,7 564,3 563,4 Capitaux propres de l'ensemble 153,0 153,5 147,6 Endettement financier net (a) 297,1 267,3 285,7 Flux opérationnels de trésorerie (b) 5,0 17,4 21,1 Ratio Prêt sur Valeur (Loan to Value) (c) 60,2 % 57,4 % 59,1 %



(a) Incluant 248,1 millions d’euros de dettes sans recours et 4,3 millions d’instruments dérivés actifs au 30 juin 2024 (b) Les flux opérationnels intègrent 23,5 millions d’euros d’acquisitions nettes de matériels (20,7 millions d’euros à fin juin 2023) (c) LTV : Endettement financier brut / Total actifs hors goodwill et immobilisations incorporelles

(*) Pour permettre une compréhension de la performance des activités, les indicateurs clés du rapport d’activité du groupe sont présentés différemment du compte de résultat IFRS. Pour cela aucune distinction n’est faite dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la forme exclusive d’agent.

Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable des produits des activités est reportée en annexe du communiqué .

UNE ACTIVITÉ EN LÉGÈRE HAUSSE

Les produits retraités des activités s’élèvent à 80,4 millions d’euros, en hausse de +1,4 million d’euros (+1,7 %) par rapport au 1 er semestre 2023.

L’activité en propriété est en léger repli, à 72,6 millions d’euros à fin juin 2024 (-1,3 million d’euros).

Le chiffre d’affaires locatif continue sa progression sur l’année (+2,8 millions d’euros, soit +8 %), confirmant sa contribution récurrente aux revenus du groupe. Les taux moyens d’utilisation au premier semestre des activités Wagons de Fret (86,4 %), Barges Fluviales (96,3 %) et Conteneurs (96,9 %) affichent un niveau élevé. À l’inverse, les prestations annexes se rétractent de -2,3 millions d’euros, sur la division Wagons de Fret (-1,2 million d’euros : moindre volume sur les contrats de maintenance) et sur la division Barges Fluviales (-1,2 million d’euros : baisse de l’activité d’affrètement), avec un effet marginal sur la rentabilité. Les ventes de matériels détenus en propre sont également en recul de -1,8 million d’euros (-6,1 %), avec une baisse des ventes de conteneurs (-2,8 millions d’euros) compensée par la progression des ventes de Constructions Modulaires et de Wagons de Fret.

L’activité de gestion s’élève à 7,9 millions d’euros en progression de +2,7 millions d’euros (+52,5 %). Avec un rythme soutenu d’opérations, les commissions de syndication augmentent significativement dans les activités Conteneurs, Wagons de Fret et Barges Fluviales pour +4,6 millions d’euros au total. Cette variation est partiellement altérée par la baisse de -1,9 million d’euros des ventes de conteneurs d’occasion appartenant aux investisseurs.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

Les revenus retraités de la division Wagons de Fret s’élèvent à 29,1 millions d’euros au premier semestre 2024, en hausse de +1,2 million d’euros (+4,4 %).

L’activité Wagons de Fret en propriété croît de +0,7 million d’euros sur le semestre (27,5 millions d’euros en juin 2024). Cette hausse s’explique d’une part, par une progression du chiffre d’affaires locatif (+1,6 million d’euros) qui absorbe la baisse des prestations annexes (-1,2 million d’euros) et, d’autre part, par l’augmentation des ventes de matériels détenus en propre de +0,3 million d’euros. Le taux d’utilisation moyen est cependant en recul de -2,1 points à 86,4 % sur le premier semestre 2024 comparé au premier semestre 2023, alors que le tarif locatif journalier moyen est lui en légère hausse. Le marché du transport ferroviaire européen affiche une baisse au premier semestre 2024 notamment sur les transports intermodaux, suite aux effets de la guerre en Ukraine, du coût de l’énergie, de l’inflation, et de la perte de compétitivité des industries européennes. Ce phénomène est compensé en partie par la forte croissance du marché ferroviaire en Inde où Touax Rail est présent depuis 2011.

Grâce aux syndications du premier semestre 2024, l’activité de gestion pour compte de tiers augmente de +0,5 million d’euros, avec un chiffre d’affaires de 1,6 million d’euros à juin 2024.

Les revenus retraités de la division Barges Fluviales sont en légère hausse de +0,4 million d’euros, à 7,9 millions d’euros. La baisse de l’activité affrètement sur le bassin du Rhin est compensée par l’activité de gestion.

Les revenus retraités de la division Conteneurs s’élèvent à 34,1 millions d’euros à fin juin 2024, en baisse de -1,0 million d’euros (-2,8 %).

L’activité Conteneurs en propriété est en baisse de -1,5 million d’euros, avec un chiffre d’affaires passant de 31,0 millions d’euros en juin 2023 à 29,5 millions d’euros en juin 2024. Alors que le chiffre d’affaires locatif augmente de +1,3 million d’euros profitant des investissements et d’une hausse des taux d’utilisation moyens (de 95,1 % sur S1 2023 à 96,9 % sur S1 2024), les ventes de matériels détenus en propre sont en retrait de -2,8 millions d’euros sur le premier semestre (essentiellement lié à l’activité de négoce de conteneurs neufs), passant de 21,2 millions d’euros à 18,3 millions d’euros.

L’activité de gestion pour compte de tiers est en hausse de +0,5 million d’euros à 4,5 millions d’euros, avec un mix de commissions de syndication en hausse et de commissions sur les ventes de conteneurs appartenant aux investisseurs en recul (baisse de la disponibilité à la vente, conséquence de taux d’utilisation moyens élevés, et effet de comparaison défavorable avec une transaction significative réalisée en juin 2023).

Enfin, les revenus de l’activité Constructions Modulaires présentés dans la ligne « divers » continuent de progresser en 2024, pour s’élever à 9,3 millions d’euros (+0,7 million d’euros).

UNE PROFITABILITÉ OPÉRATIONNELLE STABLE

L’EBITDA atteint 30,0 millions d’euros, en hausse de +1,1 million d’euros (+3,9 %).

L’EBITDA de la division Wagons de Fret est en hausse de +2,1 millions d’euros, à 17,0 millions d’euros (+14 %), dans un contexte de hausse du chiffre d’affaires locatif, de l’activité de vente et des commissions de syndication.

La division Barges Fluviales enregistre un EBITDA de 3,9 millions d’euros sur le semestre, en augmentation de +1,4 million d’euros (+58 %) grâce à l’activité de gestion.

L’EBITDA de la division Conteneurs est en retrait de -1,7 million d’euros (-20 %) à 7,1 millions d’euros. Le coût des ventes de matériels diminue avec la baisse des volumes de négoce et la baisse de prix des conteneurs neufs, mais les dépenses opérationnelles - comprenant les dotations pour clients douteux et les provisions sur stocks - sont en hausse suite à une procédure en cours sur un client.

L’EBITDA de la division Constructions Modulaires diminue légèrement de -0,8 million d’euros avec un mix différent d’affaires locales / export présentant des taux de marges plus faibles.

Les dotations aux amortissements et provisions du groupe augmentent de 1,7 million d’euros (dont +1,4 million sur la division Wagons de Fret), passant de 14,2 millions d’euros en juin 2023 à 15,9 millions d’euros en juin 2024, avec les nouveaux investissements.

Le Résultat opérationnel Courant s’établit à 14,2 millions d’euros, en baisse de -0,6 million d’euros par rapport à fin juin 2023.

Le Résultat Financier est de -10,8 millions d’euros contre -9,8 millions d’euros au premier semestre 2023. L’augmentation de la charge financière nette s’explique principalement par le coût de l’endettement financier du fait de la hausse des taux. La hausse de l’endettement étant faible sur l’exercice, l’effet volume sur la hausse de la charge financière est limité.

L’Impôt sur les Sociétés s’établit à -0,6 million d’euros, en diminution de 0,8 million d’euros par rapport à juin 2023.

Alors qu’un produit net non récurrent de 2,6 millions d’euros avait été comptabilisé en 2023 (produit comptable de 3,5 millions d’euros lié au rachat des parts du minoritaire de la division Constructions Modulaires ; charge de 1,0 million de dollars suite à la condamnation aux États-Unis pour le litige sur l’ex-filiale de Constructions Modulaires), TOUAX comptabilise en 2024 un produit net non récurrent de 0,4 million d’euros à la suite de la remise en cause du litige aux États-Unis.

De plus, la cession en 2017 de l’activité Constructions Modulaires s’étant finalisée par le versement d’un complément de prix de 1,5 million d’euros au premier semestre 2024, un résultat des activités cédées pour un montant équivalent a été comptabilisé.

Le Résultat Net part du Groupe s’élève alors à +3,8 millions d’euros, en baisse de -1,2 million d’euros comparé à juin 2023.

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE ÉQUILIBRÉE

La solidité du bilan de TOUAX est matérialisée par le ratio de « Loan to Value » de 60,2 % à fin juin 2024, contre 59,1 % au 31 décembre 2023.

Les capitaux propres de l’ensemble augmentent à 153,0 millions d’euros, contre 147,6 millions d’euros au 31 décembre 2023. Cette augmentation s’explique principalement par le résultat net part du groupe du 1 er semestre 2024 (+3,8 millions d’euros) et des écarts de conversion positifs (+2,8 millions d’euros) diminués des distributions de -1,5 million d’euros aux actionnaires et aux commandités.

La trésorerie consolidée reste stable à 38,6 millions d’euros au 30 juin 2024.

PERSPECTIVES FAVORABLES DES ACTIVITÉS AU CŒUR DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DURABLE

TOUAX continue d’adopter une politique d’investissement prudente à court terme face aux défis économiques actuels : croissances inégales selon les zones géographiques et risques géopolitiques mondiaux importants.

Le volume des échanges internationaux devrait se maintenir à un niveau satisfaisant en 2024. Nos taux moyens d’utilisation au premier semestre (86,4 % en wagons de fret, 96,3 % en barges fluviales et 96,9 % en conteneurs) démontrent une bonne résistance des économies et des marchés sur lesquels TOUAX est présent.

Les activités de gestion pour compte de tiers devraient continuer à se développer compte tenu de l’intérêt des investisseurs pour les stratégies d’investissement locatif dans les actifs réels liés aux infrastructures de transport.

En offrant son expertise dans les secteurs du transport intermodal, ferroviaire et fluvial, TOUAX est un gestionnaire reconnu et un acteur central des transports bas carbone. Le groupe accroît ses engagements en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale, pour une économie décarbonée.

ANNEXES

1 - Analyse des produits retraités des activités

Produits retraités des activités T1 2024



T2 2024



S1 2024



T1 2023



T2 2023



S1 2023



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 19 381 18 108 37 489 17 139 17 510 34 649 Prestations annexes 3 021 3 939 6 960 5 030 4 271 9 301 Total activité locative 22 402 22 047 44 449 22 169 21 781 43 950 Ventes de matériels détenus en propre 12 213 15 898 28 111 13 053 16 895 29 948 Total activité vente de matériels 12 213 15 898 28 111 13 053 16 895 29 948 Total Activité en propriété 34 615 37 945 72 560 35 223 38 675 73 898 Commissions de syndication 424 4 707 5 131 0 544 544 Commissions de gestion 1 015 1 055 2 070 1 021 1 018 2 039 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 326 334 660 861 1 710 2 571 Total Activité de gestion 1 765 6 096 7 861 1 882 3 272 5 154 Plus ou moins-values de cession non récurrentes 0 5 5 1 1 2 Total Autres 0 5 5 1 1 2 Total Produits retraités des activités 36 380 44 046 80 426 37 105 41 949 79 054

2 - Tableau de passage de la présentation comptable à la présentation retraitée

Produits des activités S1 2024 Retraitement



S1 2024 S1 2023 Retraitement



S1 2023 (en milliers d’euros) comptable retraité comptable retraité Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 37 489 - 37 489 34 649 - 34 649 Prestations annexes 8 166 -1 206 6 960 11 637 -2 336 9 301 Total activité locative 45 655 -1 206 44 449 46 286 -2 336 43 950 Ventes de matériels détenus en propre 28 111 - 28 111 29 948 - 29 948 Total activité vente de matériels 28 111 - 28 111 29 948 - 29 948 Total activité en propriété 73 766 -1 206 72 560 76 234 -2 336 73 898 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 16 904 -16 904 0 18 902 -18 902 0 Commissions de syndication 5 131 - 5 131 544 - 544 Commissions de gestion 823 1 247 2 070 754 1 285 2 039 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 660 - 660 2 571 - 2 571 Total activité de gestion 23 518 -15 657 7 861 22 771 -17 617 5 154 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 5 - 5 2 - 2 Total Autres 5 - 5 2 - 2 Total Produits des activités 97 289 -16 863 80 426 99 007 -19 953 79 054

3 - Détail des produits retraités des activités par division

Produits retraités des activités T1 2024



T2 2024



S1 2024



T1 2023



T2 2023



S1 2023



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 12 234 12 125 24 359 11 124 11 615 22 739 Prestations annexes 1 137 1 555 2 692 1 938 1 937 3 875 Total activité locative 13 371 13 680 27 051 13 062 13 552 26 614 Ventes de matériels détenus en propre 136 332 468 76 132 208 Total activité vente de matériels 136 332 468 76 132 208 Total Activité en propriété 13 507 14 012 27 519 13 138 13 684 26 822 Commissions de syndication 188 320 508 0 0 0 Commissions de gestion 558 562 1 120 538 553 1 091 Total Activité de gestion 746 882 1 628 538 553 1 091 Total Wagons de Fret 14 253 14 894 29 147 13 676 14 237 27 913 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 749 1 908 3 657 1 878 1 886 3 764 Prestations annexes 1 196 1 311 2 507 2 072 1 629 3 701 Total activité locative 2 945 3 219 6 164 3 950 3 515 7 465 Ventes de matériels détenus en propre 1 0 1 0 5 5 Total activité vente de matériels 1 0 1 0 5 5 Total Activité en propriété 2 946 3 219 6 165 3 950 3 520 7 470 Commissions de syndication 0 1 643 1 643 0 0 0 Commissions de gestion 32 31 63 11 14 25 Total Activité de gestion 32 1 674 1 706 11 14 25 Total Barges Fluviales 2 978 4 893 7 871 3 961 3 534 7 495 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 5 393 4 072 9 465 4 133 4 004 8 137 Prestations annexes 688 1 073 1 761 1 020 705 1 725 Total activité locative 6 081 5 145 11 226 5 153 4 709 9 862 Ventes de matériels détenus en propre 8 955 9 365 18 320 10 211 10 949 21 160 Total activité vente de matériels 8 955 9 365 18 320 10 211 10 949 21 160 Total Activité en propriété 15 036 14 510 29 546 15 364 15 658 31 022 Commissions de syndication 236 2 744 2 980 0 544 544 Commissions de gestion 425 462 887 472 451 923 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 326 334 660 861 1 710 2 571 Total Activité de gestion 987 3 540 4 527 1 333 2 705 4 038 Total Conteneurs 16 023 18 050 34 073 16 697 18 363 35 060 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 5 3 8 4 5 9 Total activité locative 5 3 8 4 5 9 Ventes de matériels détenus en propre 3 121 6 201 9 322 2 766 5 809 8 575 Total activité vente de matériels 3 121 6 201 9 322 2 766 5 809 8 575 Total Activité en propriété 3 126 6 204 9 330 2 770 5 814 8 584 Plus ou moins-values de cession non récurrentes 0 5 5 1 1 2 Total Autres 0 5 5 1 1 2 Total Divers & éliminations 3 126 6 209 9 335 2 771 5 815 8 586 Total Produits retraités des activités 36 380 44 046 80 426 37 105 41 949 79 054

1 Le volume d’affaires correspond aux produits retraités des activités.

2 L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et pertes de valeur.

Pièce jointe