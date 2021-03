COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 24 mars 2021 - 17:45

LA SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

RÉSULTATS 2020

Solide performance opérationnelle et financière en 2020 et perspectives favorables en 2021

Résultat Net (part du Groupe) : 5,9 millions d'euros

EBITDA en hausse de 27 % à 46,8 millions d'euros

Forte résilience des activités dans le contexte de pandémie

Poursuite de la croissance de la flotte détenue en propre : +15,6 millions d'euros (+3,5 %)

Renforcement de la structure financière du Groupe et clôture d'opérations de refinancement majeures pour poursuivre sereinement le développement du Groupe

Dans un contexte sanitaire international complexe, le Groupe a poursuivi son développement. Il a continué à capitaliser sur les mesures stratégiques, opérationnelles et financières prises ces dernières années permettant un retour à la profitabilité en 2020, tout en améliorant sa situation financière et procédant à de nouveaux investissements long terme.

« La stratégie de recentrage du Groupe Touax sur ses trois métiers de location longue durée de matériels au service des transports durables, porte ses fruits en 2020. Malgré l'environnement extraordinaire lié à la pandémie Covid-19, le Groupe a démontré une forte résilience dans toutes ses activités permettant une progression de ses résultats» indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants de TOUAX SCA.

Touax renoue avec la profitabilité en 2020 avec un Résultat Net part du Groupe à +5,9 millions d'euros, et constate une progression de l'ensemble de ses indicateurs de performance opérationnelle, accompagnée de la poursuite des investissements.

Les taux d'utilisation à fin décembre 2020 des Wagons de Fret (83,6 %), des Conteneurs (99,4 %) et des Barges Fluviales (92,0 %) sont à un niveau élevé en dépit de la crise sanitaire.

L'augmentation de capital de Touax Rail (81,9 millions d'euros) avec l'arrivée de DIF Core Infrastructure Fund II géré par DIF Capital Partners renforce les fonds propres du Groupe et de sa division Wagons.

Le rachat de 24,2 millions d'euros de TSSDI1 en novembre dernier permet d'optimiser le coût des ressources financières à long terme.

Les refinancements d'actifs de la division Conteneurs (75 millions de dollars) et de la division Rail (180 millions d'euros) allongent significativement la maturité des dettes financières et attestent de la confiance de la communauté financière en soutenant la stratégie de croissance du Groupe.

La valeur nette comptable par action s'élève à 9,46 euros2. Sur la base de la valeur de marché de nos actifs, la valeur de l'actif net réévalué2 par action s'élève à 14,24 euros3.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2020 ont été arrêtés par le Conseil de gérance le 23 mars 2021 et ont été présentés au Conseil de Surveillance le 24 mars 2021. Les procédures d'audit sont en cours.

ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DES COMPTES

Chiffres clés (en millions d'euros) 2020 2019 Produits des activités 163,4 169,0 Dont Wagons de fret 60,0 61,1 Dont Barges fluviales 11,8 11,8 Dont Conteneurs 78,9 81,8 Dont Divers et éliminations 12,7 14,3 EBITDA (1) 46,8 36,9 Résultat opérationnel courant 23,3 15,1 Résultat opérationnel 23,2 15,1 Résultat courant avant impôt 10,0 0,7 Résultat net part du Groupe 5,9 -2,7 Dont résultat des activités poursuivies 6,0 -2,0 Dont résultat des activités en cours de cession/cédées -0,1 -0,7 Résultat net par action (€) 0,84 -0,39 Total actifs non courants 334,5 325,2 Total bilan 474,0 446,8 Capitaux propres de l'ensemble 146,7 123,1 Endettement net (2) 189,6 199,3 Flux opérationnels de trésorerie (3) -1,2 7,5 Ratio Prêt sur Valeur (Loan to Value) 54 % 54 %

(1) l'EBITDA correspond à la marge brute d'exploitation diminuée des distributions aux investisseurs

(2) Incluant 170,2 millions d'euros de dettes sans recours au 31 décembre 2020

(3) Incluant 31,5 millions d'euros d'acquisitions de matériels en 2020 vs 27,9 millions d'euros en 2019

RÉSILIENCE DE L'ACTIVITÉ EN 2020

Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le produit des activités cumulées s'élève à 163,4 millions d'euros (166,0 millions d'euros à périmètre et devises constants), en légère baisse de 3,3 % comparée à 2019.

Cette évolution s'explique par une baisse significative du chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs (-20,8 % en 2020), provenant principalement de cessions de matériels appartenant aux investisseurs tiers et de l'effet des nouveaux contrats de gestion. En effet, selon les normes comptables IFRS et compte tenu de la typologie des nouveaux contrats de gestion signés depuis 2019, Touax agit en tant qu'agent et non plus comme principal. Il en résulte que le chiffre d'affaires locatif des matériels gérés dans le cadre de ces nouveaux contrats de gestion n'est plus reconnu mais seule la commission de gestion est comptabilisée, sans aucun impact sur les résultats.

Cette baisse est partiellement compensée par une hausse de 3,3 % du chiffre d'affaires locatif des matériels en propre (52,3 millions d'euros) et par le dynamisme de l'activité de vente de matériels qui s'établit à 40,5 millions d'euros contre 32,2 millions d'euros en 2019.

Les commissions de syndication et les plus-values non liées aux activités récurrentes sont en hausse à 2,3 millions d'euros contre 1,9 million d'euros un an auparavant.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

Les revenus de la division Wagons de Fret s'élèvent à 60,0 millions d'euros en 2020, en retrait de 1,9 %.

Les revenus de l'activité locative diminuent de 2,9 % à 56,7 millions d'euros sur la période, cette décroissance s'impute principalement à la baisse des prestations annexes (-1,4 million d'euros) corrélée à la diminution des dépenses de maintenance.

Les ventes de wagons ainsi que les commissions de syndication augmentent en 2020.

Les revenus de la division Barges Fluviales restent stables à 11,8 millions d'euros en 2020 avec un taux d'utilisation moyen sur la période qui progresse à 95,1 % (vs 90,5 % en 2019).

Les revenus de la division Conteneurs s'élèvent à 78,9 millions d'euros à fin décembre 2020, en repli de 3,5 %. Cette variation s'explique par la diminution de l'activité locative imputable à la diminution de la flotte en gestion compensée en partie par une augmentation de l'activité vente de matériels. Le taux d'utilisation moyen sur la période s'élève à 96,4 %, ce qui démontre la bonne résilience de l'activité.

La stratégie d'investissement en conteneurs engagée au cours des deux dernières années, permet une croissance de 26 % du chiffre d'affaires locatif en propre à 9,5 millions d'euros. Comme anticipé, le chiffre d'affaires des matériels détenus par les investisseurs est en retrait à 36,2 millions d'euros sous l'effet des cessions de matériels.

Le dynamisme des opérations de négoce génère une croissance des ventes de conteneurs qui s'élèvent à 25,4 millions d'euros au 31 décembre 2020 (+53,1 %).

Enfin, le chiffre d'affaires de l'activité Constructions Modulaires en Afrique présentée dans la ligne « divers » diminue légèrement sur la période pour atteindre 13.0 millions d'euros sous l'effet de la crise sanitaire mais est fortement compensé par une amélioration des marges.

UNE SOLIDE PERFORMANCE OPERATIONNELLE

L'EBITDA atteint 46,8 millions d'euros en progression de 27 %.

L'EBITDA de la division Wagons de Fret s'établit à 26,5 millions d'euros contre 23,1 millions d'euros en 2019, avec un taux d'utilisation en légère baisse (84,4 % en moyenne sur 2020). Dans un contexte de marché en contraction lié à la pandémie de Covid-19 mais prévu en croissance sur le moyen terme, la division poursuit ses investissements et bénéficie d'une augmentation des ventes et des syndications. Elle profite également de la réduction des dépenses opérationnelles.

La division Barges Fluviales enregistre un EBITDA de 5,2 millions d'euros sur l'année en hausse de 1,7 million d'euros principalement avec la réalisation de sa première syndication dégageant une commission de syndication.

L'EBITDA de la division Conteneurs augmente significativement (+31 %) à 11,6 millions d'euros sous l'effet de la hausse du trading des conteneurs. La stratégie d'accroissement de la part d'actifs en propre optimise la profitabilité et le taux d'utilisation est résilient (99,4 % en décembre 2020). La baisse significative des distributions (-13.0 millions d'euros) a un effet favorable sur l'EBITDA.

L'EBITDA des autres activités s'établit à 3,5 millions d'euros en forte progression (+2,1 millions d'euros), en particulier avec l'activité Constructions Modulaires en Afrique dont la profitabilité augmente fortement grâce à son orientation stratégique vers les produits clés en main à plus forte valeur ajoutée, et avec la diminution des frais centraux.

Le Résultat Opérationnel s'établit à 23,2 millions d'euros, +53 % par rapport à 2019.

Le Résultat Financier est de -13,2 millions d'euros contre -14,4 millions d'euros en 2019. Cette amélioration de 1,2 million d'euros s'explique en partie par une diminution du coût de l'endettement financier net de 0,4 million d'euros.

Le Résultat Courant avant impôt est de 10,0 millions d'euros contre 0,7 million d'euros en 2019. Les impôts s'élèvent à 1,0 million d'euros et se décomposent en un impôt différé de 0,9 million d'euros et une charge d'impôt courant de 0,1 million d'euros.

Le Résultat Net part du Groupe s'élève à +5,9 millions d'euros en très nette amélioration par rapport à 2019 (-2,7 millions d'euros). L'ensemble des divisions opérationnelles du Groupe contribuent de manière positive au Résultat Net consolidé de l'ensemble.

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE

Le bilan affiche un total de 474 millions d'euros au 31 décembre 2020, contre 447 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Les actifs tangibles s'élèvent à 364 millions d'euros.

Les immobilisations corporelles s'élèvent à 308 millions d'euros contre 297 millions d'euros à décembre 2019, principalement grâce aux investissements au sein des divisions Wagons de Fret et Conteneurs.

Les flux opérationnels de trésorerie s'établissent à -1,2 million d'euros du fait de nombreuses acquisitions de matériels pour 31,5 millions (pour mémoire les investissements sont classés en flux opérationnels pour les loueurs opérationnels d'actifs).

La dette brute est de 252 millions d'euros, dont 68 % sans recours. L'endettement net du Groupe ressort à 190 millions d'euros.

Le ratio de « Loan to Value » reste stable à 54 %.

DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENTS MAJEURES

En septembre 2020, la division Rail a réalisé une augmentation de capital de 81,9 millions d'euros et accueilli DIF Capital Partners comme actionnaire à hauteur de 49 % de son capital.

En novembre 2020, le rachat de 24,2 millions d'euros de TSSDI4 a permis à Touax SCA d'optimiser la structure de son capital et de diminuer le niveau de sorties de trésorerie afférentes.

En novembre 2020, des financements d'actifs au sein de la division Conteneurs ont été signés pour un total de 75 millions de dollars.

En décembre 2020, des financements d'actifs au sein de la division Rail ont été signés pour un total de 180 millions d'euros.

UNE STRATÉGIE DE RECENTRAGE RÉUSSIE ET UNE CONFIANCE POUR LES ANNÉES À VENIR

Les résultats 2020 confirment la pertinence de la stratégie de recentrage menée par le Groupe Touax sur ses trois métiers de location longue durée de matériels au service des transports durables.

Le marché des Wagons de Fret s'est contracté sur 2020. À moyen terme, la demande en wagons de fret en Europe est prévue en croissance : Le « Green Deal » Européen favorise le transfert modal vers le Rail, et la tendance à l'externalisation continue.

En Asie la demande en wagons de fret innovants reste bien orientée. De nombreux projets d'infrastructure favorisent le trafic ferroviaire et conteneurisé, comme le développement des routes de la soie entre la Chine et l'Europe et le nouveau corridor dédié au fret en Inde.

Dans le secteur Conteneurs, on constate la reprise du marché asiatique depuis l'été 2020 et une forte discipline des principaux acteurs sur les capacités de production et d'investissements. Cela démontre la résilience du transport de fret conteneurisé et intermodal porté par l'essor de l'e-commerce.

Sur l'année 2020, les taux d'utilisation dans l'activité Conteneurs ont évolué à des niveaux records. Le Groupe souhaite continuer sa stratégie d'investissement en propriété tout en poursuivant son activité de gestion pour le compte d'investisseurs tiers.

Le secteur des Barges Fluviales a été peu impacté en 2020, la demande restant essentiellement liée à des projets d'infrastructure de longue durée et au transport de céréales, en particulier aux États Unis et en Amérique du Sud. Pour Touax les investissements vont reprendre avec la production de deux nouvelles barges en Europe. Plusieurs syndications devraient également avoir lieu dans le courant de l'année 2021.

Dans l'activité Constructions Modulaires en Afrique, le Groupe souhaite valoriser sa participation en poursuivant sa stratégie d'amélioration des volumes et des marges avec un axe fort de développement sur des produits clés en main à valeur ajoutée.

A court terme le Groupe reste prudent au regard du contexte exceptionnel COVID, mais se montre confiant pour les années à venir, notamment dans un contexte de « Green Deal » européen, avec différents plans de relance annoncés par les gouvernements sur les infrastructures et une tendance à l'externalisation, qui devraient continuer de soutenir les investissements dans nos classes d'actifs.

L'Europe a déclaré que 2021 serait l'année du Rail5 avec un objectif de part de marché de 30 % du transport de marchandises européen en 2030. Touax s'associe à cette ambition et continuera à soutenir et promouvoir le développement des transports ferroviaires, intermodaux et fluviaux sur les 5 continents.

ANNEXES

DETAIL DU PRODUIT DES ACTIVITÉS CONSOLIDÉ 2020

Produits des activités

(en milliers d'euros) T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 TOTAL T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 TOTAL Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 13 425 13 336 13 012 12 571 52 344 11 717 12 387 13 120 13 431 50 655 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 13 681 12 739 11 782 11 558 49 760 16 541 16 038 15 179 15 065 62 823 Prestations annexes 4 578 4 488 5 376 3 698 18 140 4 518 4 732 5 614 6 503 21 367 Commissions de gestion des actifs détenus par les investisseurs 81 85 101 114 381 Totale activité locative 31 765 30 648 30 271 27 941 120 625 32 776 33 157 33 913 34 999 134 845 Ventes de matériels détenus en propre 5 872 7 216 10 917 12 107 36 112 3 271 6 925 4 604 12 548 27 348 Marges sur cession de matériels détenus par les investisseurs 2 128 874 786 581 4 369 831 1 697 1 625 741 4 894 Total activité vente de matériels 8 000 8 090 11 703 12 688 40 481 4 102 8 622 6 229 13 289 32 242 Commissions de syndication et autres plus-values 247 232 13 1 810 2 302 389 449 8 1 076 1 922 Total Produits des activités 40 012 38 970 41 987 42 439 163 408 37 267 42 228 40 150 49 364 169 009

DETAIL DU PRODUIT DES ACTIVITÉS 2020 PAR DIVISION

Produits des activités

(en milliers d'euros) T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 TOTAL T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 TOTAL Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 9 198 9 118 8 910 8 860 36 086 8 517 9 287 9 007 9 564 36 375 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 3 483 3 369 3 329 3 377 13 558 3 422 3 507 3 453 3 460 13 842 Prestations annexes 1 619 2 137 1 845 1 149 6 750 1 456 2 094 1 952 2 664 8 166 Commissions de gestion des actifs détenus par les investisseurs 53 57 73 87 270 Total activité locative 14 353 14 681 14 157 13 473 56 664 13 395 14 888 14 412 15 688 58 383 Ventes de matériels détenus en propre 939 662 354 141 2 096 88 61 677 838 1 664 Total activité vente de matériels 939 662 354 141 2 096 88 61 677 838 1 664 Commissions de syndication 214 232 746 1 192 1 076 1 076 Wagons de Fret 15 506 15 575 14 511 14 360 59 952 13 483 14 949 15 089 17 602 61 123 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 533 1 520 1 656 1 946 6 655 1 618 1 747 1 743 1 510 6 618 Prestations annexes 1 349 545 1 162 1 011 4 067 1 222 1 146 1 502 1 187 5 057 Totale activité locative 2 882 2 065 2 818 2 957 10 722 2 840 2 893 3 245 2 697 11 675 Ventes de matériels détenus en propre 56 56 42 106 148 Total activité vente de matériels 56 56 42 106 148 Commissions de syndication 1 046 1 046 Barges Fluviales 2 882 2 065 2 818 4 059 11 824 2 882 2 893 3 245 2 803 11 823 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 2 681 2 687 2 434 1 746 9 548 1 558 1 331 2 356 2 339 7 584 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 10 198 9 370 8 453 8 181 36 202 13 119 12 531 11 726 11 605 48 981 Prestations annexes 1 559 1 935 2 370 1 740 7 604 1 818 1 490 2 168 2 786 8 262 Commissions de gestion des actifs détenus par les investisseurs 28 28 28 27 111 Total activité locative 14 466 14 020 13 285 11 694 53 465 16 495 15 352 16 250 16 730 64 827 Ventes de matériels détenus en propre 4 065 4 192 6 344 6 409 21 010 1 833 3 009 3 416 3 425 11 683 Marges sur cession de matériels détenus par les investisseurs 2 128 874 786 581 4 369 831 1 697 1 625 741 4 894 Total activité vente de matériels 6 193 5 066 7 130 6 990 25 379 2 664 4 706 5 041 4 166 16 577 Commissions de syndication 18 13 17 48 389 (7) 8 390 Conteneurs 20 677 19 086 20 428 18 701 78 892 19 548 20 051 21 299 20 896 81 794 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 13 11 12 19 55 24 22 14 18 78 Prestations annexes 51 (129) (1) (202) (281) 22 2 (8) (134) (118) Total activité locative 64 (118) 11 (183) (226) 46 24 6 (116) (40) Ventes de matériels détenus en propre 868 2 362 4 219 5 501 12 950 1 308 3 855 511 8 179 13 853 Total activité vente de matériels 868 2 362 4 219 5 501 12 950 1 308 3 855 511 8 179 13 853 Autres plus-values de cession 15 1 16 456 456 Divers & éliminations 947 2 244 4 230 5 319 12 740 1 354 4 335 517 8 063 14 269 Total Produits des activités 40 012 38 970 41 987 42 439 163 408 37 267 42 228 40 150 49 364 169 009











3 La valeur de marché est basée sur des expertises indépendantes utilisant à 50 % la valeur de remplacement et à 50 % la valeur d'utilité pour les wagons, la valeur d'utilité pour les conteneurs et la valeur de remplacement pour les barges fluviales sauf pour un contrat de longue durée en Amérique du Sud pour lequel la valeur d'utilité a été retenue. Cette valeur de marché se substitue aux valeurs nettes comptables pour la détermination de l'actif net réévalué.





