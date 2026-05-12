Touax réduit son capital
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 17:56
Le groupe Touax a franchi une nouvelle étape dans sa gestion financière. Faisant suite aux décisions de la gérance prises le 5 mai 2026, le leader européen de la location d'actifs tangibles a procédé à l'annulation de 29 077 actions auto-détenues.
Une structure de capital resserrée
Cette opération, autorisée lors de l'assemblée générale de juin 2025, entraîne une réduction du capital social d'un montant nominal de 232 616 euros. En conséquence, le capital social de Touax s'établit désormais à 55 859 760 euros.
Le nombre total de titres composant le capital est porté à 6 982 470 actions, d'une valeur nominale de 8 euros chacune. Les formalités administratives et la mise à jour des statuts ont déjà été finalisées auprès du Registre du commerce et des sociétés.
Un acteur majeur du transport durable
Pour rappel, Touax gère aujourd'hui un parc d'actifs (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) s'élevant à près de 1,3 milliard d'euros. Le groupe opère mondialement, tant pour son propre compte que pour celui d'investisseurs tiers, se positionnant comme un pivot de la logistique décarbonée.
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