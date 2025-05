TOUAX : Progression du niveau d’activité au 1er trimestre 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 15 mai 2025 – 17 h 45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

Progression du niveau d’activité au 1 er trimestre 2025

Volume d’affaires de 39,0 millions d’euros (+7,2 %) 1

Progression de l’activité en propriété (+2,0 millions d’euros ; +5,7 %)

Le total des produits retraités des activités 2 du 1 er trimestre 2025 s’élève à 39,0 millions d’euros (38,5 millions d’euros à devises et périmètre constants 3 ), comparé à 36,4 millions d’euros à la même période en 2024.

Produits retraités des activités T1 2025





T1 2024





Variation





(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 17 136 19 381 -2 245 Prestations annexes 4 728 3 021 1 707 Ventes de matériels détenus en propre 14 731 12 213 2 518 Total Activité en propriété 36 595 34 615 1 980 Total Activité de gestion 2 204 1 765 439 Plus ou moins-values de cession non récurrentes 211 0 211 Total Autres 211 0 211 Total Produits retraités des activités 39 010 36 380 2 630

Les revenus des activités en propriété s’élèvent à 36.6 millions d’euros sur 3 mois dont :

17,1 millions d’euros pour le chiffre d’affaires locatif, en baisse de -2,2 millions d’euros constatée principalement sur la division Wagons de Fret,

4,7 millions d’euros pour les prestations annexes, en hausse de +1,7 million d’euros, principalement sur l’activité Conteneurs,

14,7 millions d’euros pour les ventes de matériels détenus en propre (+2.5 millions d’euros), en hausse sur toutes les activités.





Les activités en gestion enregistrent 2,2 millions d’euros de revenus (+24.9 % sur le trimestre), avec des hausses constatées sur les commissions de syndication pour l’activité Barges Fluviales et sur les commissions de ventes de matériels d’investisseurs pour l’activité Conteneurs.

Le ralentissement constaté sur la division Wagons de Fret est compensé par le produit des autres activités (Barges Fluviales, Conteneurs et Constructions Modulaires), confirmant la solidité du modèle d’affaires de TOUAX caractérisé par une offre diversifiée de produits et une présence mondiale forte sur différents segments d’activités complémentaires.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

Produits retraités des activités T1 2025





T1 2024





Variation





(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 11 410 12 234 -824 Prestations annexes 863 1 137 -274 Ventes de matériels détenus en propre 651 136 515 Total Activité en propriété 12 924 13 507 -583 Total Activité de gestion 520 746 -226 Total Wagons de Fret 13 444 14 253 -809 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 904 1 749 155 Prestations annexes 1 520 1 196 324 Ventes de matériels détenus en propre 297 1 296 Total Activité en propriété 3 721 2 946 775 Total Activité de gestion 629 32 597 Total Barges Fluviales 4 350 2 978 1 372 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 3 822 5 394 -1 572 Prestations annexes 2 345 688 1 657 Ventes de matériels détenus en propre 9 811 8 955 856 Total Activité en propriété 15 978 15 037 941 Total Activité de gestion 1 055 987 68 Plus ou moins-values de cession non récurrentes -2 0 -2 Total Autres -2 0 -2 Total Conteneurs 17 031 16 024 1 007 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 0 4 -4 Ventes de matériels détenus en propre 3 972 3 121 851 Total Activité en propriété 3 972 3 125 847 Plus ou moins-values de cession non récurrentes 213 0 213 Total Autres 213 0 213 Total Divers & éliminations 4 185 3 125 1 060 Total Produits retraités des activités 39 010 36 380 2 630

L’activité Wagons de Fret est en baisse de -0,8 million d’euros (-5,7 %) sur le trimestre, impactée par le recul du chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre et des prestations annexes en raison d’un moindre volume sur les contrats de maintenance. Avec le ralentissement du marché du transport ferroviaire européen sur le segment intermodal, nous observons un taux d’utilisation moyen en recul à 80,8 % sur le trimestre, partiellement compensé par la bonne tenue de l’activité en Inde où Touax Rail est présent depuis 2011.

Les activités de gestion enregistrent également un recul, en baisse de -0,2 million d’euros avec un plus faible volume de syndication.

L’activité Barges Fluviales voit son chiffre d’affaires progresser de +1,4 million d’euros par rapport au 1 er trimestre 2024. Cette augmentation de +46,1 % correspond à la bonne tenue des activités en propriété (+0,8 million d’euros) et des activités de gestion (+0,6 million d’euros). La performance de la division s’illustre par son taux d’utilisation moyen de 98,2 % sur le trimestre (contre 92,5 % l’année précédente).

Les revenus de la division Conteneurs s’élèvent à 17,0 millions d’euros, en hausse de +1,0 million d’euros sur le trimestre avec un taux d’utilisation satisfaisant à 96,4%. En 2024, le chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre avait été majoré par la facturation de l’intégralité du contrat de location jusqu’à son terme au client Kalypso en faillite. Cette facturation, entièrement dépréciée, avait ainsi gonflé artificiellement le chiffre d’affaires locatif. En retraitant cette facturation, le chiffre d’affaires locatif des matériels en propre progresse au 1er trimestre de +0,4 million d’euros (+11,7 %).

Les prestations annexes sont en hausse de +1,7 million d’euros avec la reprise de la facturation des prises en charge ( pick-up charges ). Les ventes de matériels détenus en propre sont également en hausse +0,9 million d’euros sur la période (essentiellement liées à l’activité de négoce de conteneurs neufs).

L’activité de gestion reste stable (+0,1 million d’euros), portée par les commissions sur ventes de matériels d’investisseurs.

L’activité Constructions Modulaires présentée dans la ligne « Divers » progresse au 1 er trimestre 2025, affichant une hausse de +1,1 million d’euros (+34 %).

PERSPECTIVES

Les perspectives à court terme sont contrastées. Les perturbations géopolitiques, les annonces américaines successives sur les droits de douane et la faiblesse de la croissance européenne (impactant notamment le transport ferroviaire intermodal) génèrent des incertitudes sur la croissance des échanges mondiaux. D’un autre côté, les éventuels accords commerciaux, et la fin de la guerre en Ukraine pourraient inverser la tendance et avoir des effets positifs en fin d’année.

Sur le moyen et long terme, la tendance de fond reste favorable pour l’ensemble des activités du Groupe. La demande croissante pour des solutions de transport respectueuses de l’environnement (intermodaux, ferroviaires et fluviaux) est un soutien fort à nos activités. C’est ainsi que l’activité de gestion pour compte de tiers continue de performer, portée par l’intérêt des investisseurs pour les stratégies d’investissement locatif dans les actifs réels liés aux infrastructures et aux transports durables.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

12 juin 2025 : Assemblée Générale des actionnaires

18 septembre 2025 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en français

19 septembre 2025 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en anglais





Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,3 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est l’un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT – Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 22 +33 1 46 96 18 00

ANNEXES

1 – Présentation comptable des Produits des activités

Produits des activités T1 2025





T1 2024





(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 17 136 19 381 Prestations annexes 5 880 3 644 Ventes de matériels détenus en propre 14 731 12 213 Total Activité en propriété 37 747 35 238 Total Activité de gestion 8 672 9 888 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 211 0 Total Autres 211 0 Total Produits des activités 46 630 45 126

2 - Tableau de passage de la présentation comptable à la présentation retraitée

Produits des activités T1 2025 Retraitement





T1 2025 T1 2024 Retraitement





T1 2024 (en milliers d’euros) comptable retraité comptable retraité Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 17 136 17 136 19 381 19 381 Prestations annexes 5 880 -1 152 4 728 3 644 -623 3 021 Ventes de matériels détenus en propre 14 731 14 731 12 213 12 213 Total activité en propriété 37 747 -1 152 36 595 35 238 -623 34 615 Total activité de gestion 8 672 -6 468 2 204 9 888 -8 123 1 765 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 211 211 0 0 Total Autres 211 0 211 0 0 0 Total Produits des activités 46 630 -7 620 39 010 45 126 -8 746 36 380

1 Le volume d’affaires correspond aux produits retraités des activités

2 Pour permettre une compréhension de la performance des activités, les indicateurs clés du rapport d’activité du Groupe sont présentés différemment du compte de résultat IFRS. Pour cela aucune distinction n’est faite dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la forme exclusive d’agent.

Cette présentation permet ainsi la lecture directe de l’activité de gestion, composée des commissions de syndication, des commissions de ventes et des commissions de gestion.

Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA opérationnel, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable des produits des activités est reportée en annexe du communiqué.

3 À structure identique et basé sur les taux moyens de change au 31 mars 2024

Pièce jointe