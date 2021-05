TOUAX : Produits retraités des activités du 1er trimestre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 14 mai 2021 - 17 h 45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION OPÉRATIONNELLE AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

Produits retraités des activités du 1er trimestre 2021

Les produit s retraités des activité s s'élève nt à 2 4 ,6 M€ au prem ier trimestre 2021 , stables à d ollar constant comparés à la même période en 2020 .

Perspectives favorables avec un important carnet de commande

Nouvelle segmentation des produits d'activités en propriété d'une part, de gestion d'autre part.

Pour permettre une lecture plus fine et plus juste de ses activités, le Groupe a décidé de faire évoluer les indicateurs clés de son rapport trimestriel :

Les produits des activités sont retraités afin de présenter les activités en propriété d'une part et les activités de gestion d'autre part.

Pour les activités de gestion, le chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs est remplacé par les commissions de gestion qui correspondent à la contribution nette de l'activité de gestion locative à la performance du Groupe.

Cette présentation permet ainsi la lecture directe des commissions de syndication, des commissions de ventes et dorénavant des commissions de gestion, regroupées en activité de gestion, distincte de l'activité en propriété.

La présentation comptable du produit des activités et de la contribution par division est reportée en annexe du communiqué.

ANALYSE DES PRODUITS D'ACTIVITÉS DU 1er TRIMESTRE 2021

La présentation retraitée des produit s des activités est la suivante :

Produits retraités des activités

(en milliers d'euros)



T1 2021



T1 2020



variation



variation %



Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 13 229 13 426 -197 -1,5% Prestations annexes 2 745 3 044 -299 -9,8% Total activité locative 15 974 16 470 -496 -3,0% Ventes de matériels détenus en propre 7 085 5 872 1 213 20,7% Total activité vente de matériels 7 085 5 872 1 213 20,7% Total activité en propriété 23 059 22 342 717 3,2% Commissions de syndication 17 232 -215 -92,7% Commissions de gestion (a) 897 937 -40 -4,3% Commissions de vente de matériels d'investisseurs 591 2 128 -1 537 -72,2% Total activité de gestion 1 505 3 297 -1 792 -54,4% Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 15 -15 -100,0% Total Autres 0 15 -15 -100,0% Total Produits retraités des activités 24 564 25 654 -1 090 -4,2%

(a) Le « Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs » est remplacé par les « Commissions de gestion».

Le total des produits retraités des activités du 1er trimestre 2021 s'élève à 24,6 millions d'euros, 25,4 millions d'euros à devises et périmètre constants1, contre 25,7 millions d'euros à la même période en 2020.

Les activités en propriété progressent de 0,7 million d'euros avec une augmentation des ventes de matériels détenus en propre, notamment dans l'activité constructions modulaires, minorés par une baisse de l'activité locative, notamment dans l'affrètement de barges fluviales.

L'activité de gestion diminue de 1,8 million d'euros avec une baisse des volumes de vente de matériels détenus par les investisseurs, liée à la saisonnalité de ces ventes et à la pénurie de conteneurs.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

Produits retraités des activités

(en milliers d'euros)







T1 2021



T1 2020



variation



variation %



Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 9 152 9 199 -47 -0,5% Prestations annexes 1 873 1 462 411 28,1% Total activité locative 11 025 10 661 364 3,4% Ventes de matériels détenus en propre 320 939 -619 -65,9% Total activité vente de matériels 320 939 -619 -65,9% Total activité en propriété 11 345 11 600 -255 -2,2% Commissions de syndication 0 214 -214 -100,0% Commissions de gestion (a) 463 373 90 24,1% Total activité de gestion 463 587 -124 -21,1% Total Wagons de Fret 11 808 12 187 -379 -3,1% Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 688 1 636 52 3,2% Prestations annexes 683 1 246 -563 -45,2% Total activité locative 2 371 2 882 -511 -17,7% Ventes de matériels détenus en propre 41 0 41 0,0% Total activité vente de matériels 41 0 41 0,0% Total activité en propriété 2 412 2 882 -470 -16,3% Commissions de gestion (a) 6 0 6 0,0% Total activité de gestion 6 0 6 0,0% Total Barges Fluviales 2 418 2 882 -464 -16,1% Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 2 384 2 578 -194 -7,5% Prestations annexes 191 285 -94 -33,0% Total activité locative 2 575 2 863 -288 -10,1% Ventes de matériels détenus en propre 3 480 4 064 -584 -14,4% Total activité vente de matériels 3 480 4 064 -584 -14,4% Total activité en propriété 6 055 6 927 -872 -12,6% Commissions de syndication 17 18 -1 -5,6% Commissions de gestion (a) 428 564 -136 -24,1% Commissions de vente de matériels d'investisseurs 591 2 128 -1 537 -72,2% Total activité de gestion 1 036 2 710 -1 674 -61,8% Total Conteneurs 7 091 9 637 -2 546 -26,4% Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 5 13 -8 -61,5% Prestations annexes -2 51 -53 -103,9% Total activité locative 3 64 -61 -95,3% Ventes de matériels 3 244 869 2 375 273,3% Total activité vente de matériels 3 244 869 2 375 273,3% Total activité en propriété 3 247 933 2 314 248,0% Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 15 -15 -100,0% Total Autres 0 15 -15 -100,0% Total Divers & éliminations 3 247 948 2 299 242,5% Total Produits retraités des activités 24 564 25 654 -1 090 -4,2%

(a) Le « Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs » est remplacé par les « Commissions de gestion».

L'activité Wagons de Fret baisse légèrement avec des ventes plus faibles mais une activité locative en hausse :

L'activité en propriété diminue avec la baisse des ventes de matériels détenus en propre, compensée en partie par la hausse de l'activité locative en propriété.

L'activité de gestion baisse avec l'absence de syndication au premier trimestre 2021 alors que la commission de gestion progresse suite aux syndications réalisées en 2020.

L'activité Barges Fluviales baisse compte tenu des prestations annexes qui enregistrent des produits d'affrètement plus faibles sur la période mais le taux d'utilisation moyen progresse à 99,2%.

L'activité Conteneurs diminue avec un impact de conversion lié à la baisse du dollar et des ventes de matériels temporairement plus faibles. Le taux d'utilisation moyen sur la période s'élève à 99,6% contre 95,7% sur les trois premiers mois de 2020 reflétant la pénurie de conteneurs avec pour conséquence une disponibilité plus faible de conteneurs à vendre. Les commissions de gestion diminuent avec la baisse du dollar mais aussi du fait d'un volume plus faible de conteneurs sous gestion suite aux cessions de matériels détenus par les investisseurs réalisées en 2020.

L'activité Constructions Modulaires en Afrique présentée dans la ligne « divers » progresse avec d'importantes livraisons réalisées au cours du 1er trimestre 2021.

PERSPECTIVES

Les effets de la crise sanitaire demeurent limités au premier trimestre 2021. La pénurie de conteneurs et sa production limitée ont eu pour conséquence un niveau de ventes plus faible.

Touax poursuit sa stratégie d'investissement en propriété et en gestion dans tous ses métiers avec un important carnet de commandes en cours de livraison pour plus de 100 millions d'euros.

Ses trois métiers de location longue durée de matériels au service des transports durables respectueux de l'environnement continuent de se montrer résilients et porteurs.

Les perspectives sont favorables avec une hausse progressive attendue du produit retraité des activités. D'un point de vue structurel et à moyen/long terme le « Green Deal » européen, les différents plans de relance annoncés par les gouvernements sur les infrastructures et la tendance à l'externalisation devraient continuer de soutenir les investissements dans nos classes d'actifs.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

23 juin 2021 : Assemblée Générale des actionnaires

22 septembre 2021 après Bourse : Résultats semestriels 2021

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,1 milliard d'euros sous gestion TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est cotée à Paris sur EURONEXT - Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d'informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

ANNEXE 1 : Présentation Comptable du Produit des activités

Présentation comptable synthétique

Produits des activités T1 2021



T1 2020



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 13 229 13 426 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 11 072 13 681 Prestations annexes 3 084 4 579 Commissions de gestion 157 81 Total activité locative 27 542 31 767 Ventes de matériels détenus en propre 7 085 5 872 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 591 2 128 Total activité vente de matériels 7 676 8 000 Commissions de syndication 17 232 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 15 Total Autres 17 247 Total Produits des activités 35 235 40 014

Les produits des activités sont principalement affectés par la baisse du Chiffre d'Affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs dont l'impact se limite à la baisse des commissions de gestion retraitées.

Tableau de passage de la présentation comptable synthétique à la présentation retraitée

Produits des activités

(en milliers d'euros)



T1 2021 Retraitement T1 2021 T1 2020 Retraitement T1 2020 comptable retraité comptable retraité Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 13 229 13 229 13 426 13 426 Prestations annexes 3 084 -339 2 745 4 579 -1 534 3 045 Total activité locative 16 313 -339 15 974 18 005 -1 534 16 471 Ventes de matériels détenus en propre 7 085 7 085 5 872 5 872 Total activité vente de matériels 7 085 0 7 085 5 872 0 5 872 Total activité en propriété 23 398 -339 23 059 23 877 -1 534 22 343 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 11 072 -11 072 0 13 681 -13 681 0 Commissions de syndication 17 17 232 232 Commissions de gestion 157 740 897 81 855 936 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 591 591 2 128 2 128 Total activité de gestion 11 837 -10 332 1 505 16 122 -12 825 3 297 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 0 15 15 Total Autres 0 0 0 15 0 15 Total Produits des activités retraités 35 235 -10 671 24 564 40 014 -14 359 25 655

ANNEXE 2 : Présentation comptable de la contribution par division

Produits des activités T1 2021



T1 2020



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 9 152 9 199 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 3 357 3 483 Prestations annexes 2 007 1 619 Commissions de gestion 124 53 Total activité locative 14 640 14 354 Ventes de matériels détenus en propre 320 939 Total activité vente de matériels 320 939 Commissions de syndication 0 214 Total Autres 0 214 Wagons de Fret 14 960 15 507 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 688 1 636 Prestations annexes 683 1 246 Commissions de gestion 6 0 Total activité locative 2 377 2 882 Ventes de matériels détenus en propre 41 0 Total activité vente de matériels 41 0 Barges Fluviales 2 418 2 882 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 2 384 2 578 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 7 715 10 198 Prestations annexes 396 1 663 Commissions de gestion 27 28 Total activité locative 10 522 14 467 Ventes de matériels détenus en propre 3 480 4 064 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 591 2 128 Total activité vente de matériels 4 071 6 192 Commissions de syndication 17 18 Total Autres 17 18 Conteneurs 14 610 20 677 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 5 13 Prestations annexes (2) 51 Total activité locative 3 64 Ventes de matériels 3 244 869 Total activité vente de matériels 3 244 869 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 15 Total Autres 0 15 Divers & éliminations 3 247 948 Total Produits des activités 35 235 40 014





1 À structure identique et basé sur les taux moyens de change du 1er trimestre 2020

Pièce jointe