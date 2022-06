TOUAX: PREMIERE EMISSION OBLIGATAIRE VERTE POUR TOUAX, REFINANCEMENT DE 100% DES TSSDI

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 30 juin 2022 – 17 h 45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION OPÉRATIONNELLE AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

PREMIERE EMISSION OBLIGATAIRE VERTE POUR TOUAX

REFINANCEMENT DE 100% DES TSSDI

TOUAX poursuit sa route dans les financements verts en tant qu’acteur au service des transports durables. Après le financement de sa division Wagons de fret par un Green Loan , TOUAX a émis le 28 juin 2022 son premier Sustainable Linked Bond d’un montant de 33,3 millions d’euros pour une durée de 5 ans sous un format Euro-PP non subordonné et non assorti de sûretés. Les obligations émises sont cotées sur Euronext Access.

Cette émission allonge la maturité de la dette corporate en refinançant l’Euro-PP échéance 2025 et diminue le coût financier des ressources du groupe de 0,9 million d’euros par an en permettant le remboursement intégral de ses TSSDI (Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée). Les engagements financiers sont limités au respect annuel de ratios de Loan-to-Value et de couverture des frais financiers par l’EBITDA, bien adaptés à l’activité du groupe.

Fabrice et Raphaël WALEWSKI indiquent : “ Le succès de cette opération confirme l’intérêt des investisseurs pour le groupe TOUAX marqué par sa forte résilience dans un environnement macro-économique incertain et inflationniste, et sa stratégie de loueur opérationnel au service des transports durables .”

TOUAX a été assistée sur cette transaction par Octo Finances, arrangeur. Les conseils juridiques sont Stephenson Harwood (conseil de l’émetteur) et CMS Francis Lefebvre (conseil de l’arrangeur).

P R OCHAINS RENDEZ-VOUS

28 septembre 2022 : Publication des résultats semestriels 29 septembre 2022 : Visioconférence de présentation des résultats semestriels en français 30 septembre 2022 : Visioconférence de présentation des résultats semestriels en anglais 14 novembre 2022 : Produits des activités du 3 e trimestre



Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec plus de 1,2 milliard d’euros sous gestion TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

Pièce jointe