Touax : perspectives contrastées à court terme
information fournie par AOF 18/09/2025 à 18:20

(AOF) - Au premier semestre 2025, le volume d’affaires de Touax ressort à 83,7 millions d'euros, en progression de 4%. À devise et périmètre constants, la hausse est de 4,8 %. L’Ebitda opérationnel atteint 30,5 millions d’euros, en hausse de 1,7%. Le résultat opérationnel courant s’établit à 14,2 millions d’euros, en hausse de 0,3 million d’euros par rapport au premier semestre 2024. En revanche, après prise en compte des dotations aux amortissements et des charges financières, le résultat net part du groupe s’élève à 2,5 millions d’euros, soit un recul de 35% sur un an.

" À court terme, les perspectives demeurent contrastées : la faible croissance du fret ferroviaire en Europe, les incertitudes géopolitiques et les tensions sur le commerce mondial pourraient peser ponctuellement sur certains segments, mais aussi créer des opportunités ", explique Touax.

" À moyen et long terme, la tendance est porteuse. Les grands projets d'infrastructures, les impératifs de durabilité, le développement de la logistique verte et l'attrait croissant pour la flexibilité offerte par la location de nos actifs constituent autant de leviers de croissance ", précise la société qui loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

TOUAX
4,8700 EUR Euronext Paris +0,62%
