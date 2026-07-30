TOUAX finalise le refinancement de sa dette Corporate et renforce son engagement dans les transports durables

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 30 juillet 2026 – 17 h 45

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TOUAX finalise le refinancement de sa dette Corporate et renforce son engagement dans les transports durables

En juillet 2026, le Groupe a finalisé avec succès le refinancement de sa dette Corporate arrivant à échéance en 2027 à travers deux opérations distinctes :

Une émission obligataire « verte » (green bond) inaugurale d’un montant cumulé de 39 millions d’euros 1 , pour une durée de 5 ans, réalisée sous la forme d’un Euro-PP non subordonné et non assorti de sûretés. Cette opération bénéficie en partie du soutien de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds InvestEU 2 .



La mise en place d’un prêt « vert » (green loan) de 44 millions d’euros (crédit bancaire senior assorti de sûretés), pour une durée de cinq ans, aligné avec les principes « verts » édictés par les associations bancaires de place 3 .





Les deux contrats de financement sont encadrés par le Green Finance Framework 4 du Groupe et 100% de la dette de TOUAX SCA est maintenant labellisée « verte ». Ces financements « verts » s’inscrivent dans la stratégie de TOUAX visant à favoriser le report modal et le développement de solutions de transport bas carbone, notamment grâce à la location longue durée d’actifs ferroviaires, fluviaux et de conteneurs.

Ces deux opérations renforcent le profil de maturité de la dette du Groupe. Elles complètent le renouvellement, intervenu à fin juin 2026, des lignes de financement d’actifs de TOUAX Container, d’un montant de 115 millions de dollars sur une durée de 4 ans. Elles prolongent également la dynamique engagée en 2025 avec le refinancement intégral de l’activité européenne de wagons de fret de TOUAX, au moyen de deux green loans de 50 millions d’euros et 163 millions d’euros, accordés respectivement par la Banque Européenne d’Investissement et par un syndicat de banques spécialisées, pour des durées de 14 ans et 7 ans.

L’ensemble de ces financements confère la stabilité nécessaire à TOUAX pour déployer avec sérénité son plan d’investissement à long terme. La dette du Groupe ne comporte désormais aucune échéance majeure avant 2030.

TOUAX se félicite d’avoir obtenu le soutien de parties prenantes paneuropéennes telles que le Fonds Européen d’Investissement, dans le cadre de l’émission obligataire de juillet 2026, et de la Banque Européenne d’Investissement, pour le financement de TOUAX Rail en 2025. La garantie du programme européen InvestEU accordée au Groupe par ces deux acteurs vient réaffirmer notre contribution à la mise en place d’infrastructures durables et plus écologiques, qui est une tendance de long terme. Nous pouvons constater tous les jours que cette logique de développement durable est au cœur des préoccupations des différents investisseurs et acteurs financiers au sein de notre secteur.

Conseils & Participants

TOUAX a été assisté sur l’ émission obligataire « verte » par Octo Finances (a StoneX Company) en qualité d’arrangeur.





Norton Rose Fulbright (Paris) est intervenu en tant que conseil juridique pour l’ensemble des parties.

Le prêt « vert » a été organisé sous la forme d’un crédit syndiqué avec LCL et la Banque Internationale à Luxembourg en tant que coordinateurs, le Crédit Agricole Île-de-France en tant qu’arrangeur, La Banque Postale et la Banque Palatine en tant que participants.





Le Crédit Agricole Île-de-France et LCL sont également intervenus en tant que coordinateurs « verts ».

TOUAX a été conseillé par Norton Rose Fulbright (Paris), et les prêteurs par Simmons & Simmons (Paris).

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

16 septembre 2026 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en français 17 septembre 2026 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en anglais



Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est l’un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est coté à Paris sur Euronext Growth® Paris (ALTOU - Code ISIN FR0000033003)

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com

www.touax.com +33 1 56 88 11 11 +33 1 46 96 18 00

1 Les obligations sont cotées sur Euronext Access : nouvelle souche de 33,6 millions d’euros, suivie d’un tap de 5,2 millions d’euros.

2 Le Fonds InvestEU œuvre de concert avec la Commission européenne pour soutenir les opérations de financement et d’investissement relevant des priorités stratégiques de l’UE.

3 Loan Market Association (LMA), Loan Syndications & Trading Association (LSTA) et Asia Pacific Loan Market Association (APLMA)

4 Inauguré en 2023, basé sur la taxonomie de l’UE et en adéquation avec les Green Loan Principles et Green Bond Principles, notre Green Finance Framework permet de valider l’alignement de notre politique d’investissement avec les meilleures pratiques et d’établir un lien entre les instruments de financement « vert » et la valeur des actifs durables sur notre bilan, selon une approche de portefeuille.

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