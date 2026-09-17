Touax essuie une perte nette au 1er semestre

Touax publie un résultat net part du groupe de -4,2 MEUR au titre du 1er semestre 2026, en baisse de 6,7 MEUR par rapport au 30 juin 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel en chute de 70% à 4,4 MEUR et un EBITDA opérationnel en recul de 34% à 20,1 MEUR.

Les produits retraités des activités (volume d'affaires) se sont contractés de 12,9% à 72,9 MEUR au 30 juin 2026 (dont 66,7 MEUR pour l'activité en propriété et 6,2 MEUR pour l'activité de gestion), dont une baisse de 9% à devise et périmètre constants.

"Le 1er semestre 2026 s'est traduit par un recul conjoncturel, dans un contexte géopolitique toujours complexe, marqué par les perturbations des chaînes logistiques mondiales et une faiblesse des activités industrielles européennes", indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants de Touax.

Malgré la prudence imposée par des conditions de marché toujours contrastées, Touax réaffirme sa confiance dans son modèle d'affaires : à moyen et long terme, il estime s'appuyer sur des tendances de fond structurellement porteuses sur tous ses segments d'activité.

Selon le groupe de location d'équipements de transport, les grands projets d'infrastructures, le développement de la logistique verte et la flexibilité offerte par la location de ses actifs constituent ainsi autant de leviers qui porteront sa croissance future.