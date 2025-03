Touax: croissance de 8% du RNPG en 2024 information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Touax publie un résultat net part du groupe (RNPG) en croissance de 8% à 3,9 millions d'euros au titre de 2024, et un EBITDA opérationnel en augmentation de 7% à 59 millions, soutenu par la bonne performance des activités de gestion.



Les produits retraités des activités se sont accrus de 5% à 165 millions d'euros, tirés principalement par la division conteneurs (+6% à 70,9 millions) et l'activité de vente de constructions modulaires présentés dans sa ligne 'divers'.



Les gérants de Touax proposeront à la prochaine assemblée générale des actionnaires un dividende de 15 centimes par action (correspondant à environ 27% du résultat net de l'année), en progression de 25% par rapport à l'an passé.





