Touax: croissance de 7% des produits au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 13:15









(CercleFinance.com) - Touax annonce un total des produits retraités des activités de 39 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025 (38,5 millions d'euros à devises et périmètre constants), en croissance de 7,2% par rapport à la même période en 2024.



Le groupe de location de wagons de fret, barges fluviales et conteneurs affiche des revenus des activités en propriété en hausse de 5,7% à 36,6 millions d'euros, tandis que ceux des activités sous gestion ont grimpé de 24,9% à 2,2 millions.



S'il reconnait des perspectives contrastées à court terme, avec des incertitudes sur la croissance des échanges mondiaux, Touax estime que sur le moyen et long terme, la tendance de fond reste favorable pour l'ensemble de ses activités.





Valeurs associées TOUAX 4,2000 EUR Euronext Paris -2,10%