Touax augmente son dividende de 25%

(AOF) - Touax a dévoilé une progression de 8% de son résultat net, part du groupe, à 3,9 millions d'euros et un Ebitda opérationnel en amélioration de 7% à 59 millions d'euros. Les produits retraités des activités, soit l'équivalent des revenus, ont augmenté de 5% à 165 millions d'euros. La valeur nette comptable par action a progressé de 6% à 11,63 euros. Un ratio de " Loan to Value " a atteint 59% à fin 2024, contre 59,1% au 31 décembre 2023. La trésorerie consolidée est " confortable " à 48,9 millions d'euros au 31 décembre 2024.

Les gérants proposeront à l'assemblée générale des actionnaires un dividende de 15 centimes par action (correspondant à environ 27% du résultat net de l'année), en progression de 25% par rapport à l'an passé.

