TotalEnergies vise une hausse des résultats au T3 avec l’amélioration des marges de raffinage

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mercredi s'attendre à une hausse de ses résultats au troisième trimestre avec la hausse de la production en amont et l’amélioration des marges de raffinage, malgré la baisse des prix du pétrole d’une année sur l’autre et une production de gaz naturel liquéfié en retrait.

La marge de raffinage européenne de la major pétrolière française s'est élevée en moyenne à 63 dollars (54,19 euros) par tonne au troisième trimestre, soit une hausse de plus de 300% par rapport à la même période de l'année dernière, soutenue par une demande accrue de diesel pendant la saison de conduite et une réduction de l'offre due à l'interdiction par l'Union européenne d'importer des carburants fabriqués à partir de pétrole russe.

Total est sous pression pour réduire sa dette cette année, après avoir réalisé des acquisitions pour un montant de 3,5 milliards de dollars au cours du premier semestre.

En juillet, son président-directeur général, Patrick Pouyanne, a promis des revenus plus élevés provenant de la cession d'actifs, de la vente d'électricité et de gaz au détail et de marges de raffinage plus importantes.

Le ratio d'endettement devrait s'améliorer de 0,5% à 1% par rapport à la fin du deuxième trimestre 2025, a déclaré le groupe.

Le prix du pétrole brut Brent LcOc1 a atteint 69,1 dollars le baril au cours du trimestre juillet-septembre, soit une baisse de 14% par rapport à la même période de l'année précédente. Les analystes s'attendent à ce que ce prix baisse encore l'année prochaine, ce qui incitera Total et d'autres majors à réduire les rachats d'actions et les dépenses en prévision d'une baisse des bénéfices.

Total s'attend à ce que ses investissements nets s'élèvent à environ 3 milliards de dollars au troisième trimestre, bénéficiant de cessions nettes d’acquisitions de l’ordre de 500 millions de dollars.

Vers 07h02 GMT, le titre Total prend 1,71% contre le CAC 40 en hausse de 1,01%.

