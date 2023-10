TotalEnergies: vise 500 stations HPC avant 2026 en France information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 11:45

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a dépassé le cap des 1 000 bornes de recharge haute puissance (HPC) installées sur le territoire français.



TotalEnergies a déjà équipé plus de 180 stations en France, et en vise 500 à horizon 2026 soit 200 stations sur le réseau routier national (autoroutes et rocades) et 300 stations en ville, en zones péri-urbaines et de transit (aéroports, gares, zones touristiques).



Un tiers d'entre elles seront des sites 100 % électrique, sur le même modèle que la station de Lyon inaugurée ce jour après Paris-La Défense, Metz, Courbevoie et Rouen.



La recharge haute puissance, ou ultra-rapide, est une technologie permettant aux véhicules électriques compatibles de se recharger à une puissance supérieure à 50 kW et jusqu'à 300 kW.



Selon le type de véhicule, une telle puissance permet de retrouver une autonomie de 100 kilomètres en 6 minutes et de recharger 80 % de la batterie en 20 minutes environ.



' Ce cap des 1 000 bornes illustre l'engagement de TotalEnergies à accompagner les français dans leur transition vers la mobilité électrique ', souligne Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.