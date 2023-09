Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: vers une coentreprise avec AGEL en Inde information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 11:57









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir conclu un accord engageant avec Adani Green Energy Limited (AGEL) afin de créer une nouvelle joint-venture, détenue à parts égales, et disposant d'un portefeuille renouvelable de 1050 MWac (1400 MWc).



Ce portefeuille, à la fois solaire et éolien, comprendra des actifs opérationnels, en construction et en développement. AGEL apportera les actifs, tandis que TotalEnergies investira 300 millions de dollars en fonds propres afin de soutenir leur développement.



Cette nouvelle transaction, soumise aux conditions de clôture habituelles dont l'obtention de certaines approbations réglementaires, permettra à TotalEnergies d'accompagner AGEL dans son ambition de devenir le leader des énergies renouvelables en Inde.





