TotalEnergies va participer à la reprise de l'exploration au large du Libéria
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 09:26

TotalEnergies a annoncé mercredi avoir signé quatre contrats de partage de production qui vont lui permettre de démarrer l'exploration sur quatre blocs situés au large des cotes du Libéria.

Dans un communiqué, le groupe pétrolier français indique que l'entrée dans ces projets s'inscrit en ligne avec sa stratégie visant à diversifier son portefeuille d'exploration vers de nouveaux bassins pétroliers à fort potentiel.

Total explique que ces zones offrent des perspectives importantes en vue de découvertes de grande ampleur, susceptibles de conduire à des développements à bas coûts et à faibles émissions.

Situés dans le sud du bassin du Libéria, les blocs LB-6, LB-11, LB-17 et LB-29 couvrent une superficie d'environ 12.700 kilomètres carrés.

Le programme de travail comprend l'acquisition d'une campagne sismique 3D.




Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

