TotalEnergies va participer à la reprise de l'exploration au large du Libéria
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 09:26
Dans un communiqué, le groupe pétrolier français indique que l'entrée dans ces projets s'inscrit en ligne avec sa stratégie visant à diversifier son portefeuille d'exploration vers de nouveaux bassins pétroliers à fort potentiel.
Total explique que ces zones offrent des perspectives importantes en vue de découvertes de grande ampleur, susceptibles de conduire à des développements à bas coûts et à faibles émissions.
Situés dans le sud du bassin du Libéria, les blocs LB-6, LB-11, LB-17 et LB-29 couvrent une superficie d'environ 12.700 kilomètres carrés.
Le programme de travail comprend l'acquisition d'une campagne sismique 3D.
