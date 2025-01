TotalEnergies: va fournir de l'électricité verte à STMicro information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 16:08









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé un accord portant sur la fourniture d'électricité renouvelable aux sites de STMicroelectronics en France.



Ce contrat d'une durée de 15 ans, débuté en janvier 2025, représente un volume total de 1,5 térawattheure (TWh).



Cette électricité sera produite par deux fermes éolienne et solaire récemment mises en production, d'une puissance totale de 75 mégawatts (MW), opérées par TotalEnergies.



' Nous nous réjouissons de cet accord avec STMicroelectronics qui démontre notre capacité à fournir sur le long terme des solutions d'électricité bas-carbone innovantes qui répondent aux besoins de nos clients ', a déclaré Sophie Chevalier, Senior Vice President Flexible Power & Integration chez TotalEnergies.





