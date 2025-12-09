TotalEnergies va entrer dans un projet prometteur de Galp en Namibie
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 10:30
Aux termes de l'accord, le groupe énergétique français va faire l'acquisition d'une participation opérée de 40% dans la licence PEL83 auprès de Galp, qui verra sa participation être ramenée en conséquence de 80% à 40%, aux côtés de Namcor (10%) et Custos (10%).
Il est prévu que la compagnie hexagonale prenne en charge 50% des dépenses d'investissement de Galp pour l'exploration et l'appréciation de la découverte Mopane, ainsi que pour le premier développement sur PEL 83.
Les deux groupes indiquent avoir convenu de lancer une campagne d'exploration et d'appréciation comprenant trois puits au cours des deux prochaines années, avec un premier puits prévu en 2026.
L'accord prévoit également l'acquisition par Galp auprès de TotalEnergies d'une participation de 10% dans PEL56, qui comprend la découverte Venus et d'une participation de 9,39% dans PEL91
Dans un communiqué, Total souligne que l'accord va lui permettre de se positionner comme opérateur des deux plus grandes découvertes pétrolières en Namibie, tout en ouvrant la voie au développement d'un important "hub" de production créateur de valeur à long terme.
"Nous sommes très heureux d'avoir été choisis par Galp comme partenaire et opérateur de la prolifique licence PEL83", s'est félicité Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies.
La finalisation de la transaction devrait être finalisée en 2026.
A la Bourse de Paris, l'action TotalEnergies était quasiment inchangée (-0,1%) après cette annonce.
