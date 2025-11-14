TotalEnergies va engager 100 millions de dollars auprès de Climate Investment
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 15:45
Cette annonce a été faite à l'occasion de la Conférence des Nations unies sur le climat (COP30), qui se déroule actuellement au Brésil.
TotalEnergies, membre de l'OGCI (Oil & Gas Climate Initiative) et de l'OGDC va réaliser cet investisement auprès du fonds ' Venture Strategy ' de CI, qui soutient des technologies de réduction des émissions sur l'ensemble de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz.
Lancée en tant qu'initiative de l'OGCI en 2015, CI a déployé plusieurs centaines de millions de dollars à travers 46 projets en phase de démarrage ou de croissance dans la détection et la réduction des émissions de méthane, le captage du carbone et l'efficacité énergétique.
L'impact cumulé de réduction des émissions du portefeuille atteint 133 MtCO2e depuis 2019.
'L'engagement de TotalEnergies aux côtés de Climate Investment vise à déployer plus largement des solutions éprouvées au bénéfice de la communauté OGDC. Grâce à cela, nous avançons en tant qu'industrie unie - en soutenant des innovations qui réduisent les émissions sur site - et en permettant à d'autres opérateurs de les adopter rapidement, a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.
Valeurs associées
|56,1600 EUR
|Euronext Paris
|-0,05%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en nette baisse vendredi, une nouvelle vague de ventes d'actions technologiques et les commentaires "hawkish" de responsables de la Réserve fédérale (Fed) ayant de nouveau refroidi l'appétit pour le risque. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
-
par Jacob Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen La Fondation Novo Nordisk, l'actionnaire principal de Novo Nordisk, a imposé vendredi un remaniement du conseil d'administration du groupe lors d'une assemblée des actionnaires, affirmant ainsi son contrôle dans une ... Lire la suite
-
Les actions du laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk, maison-mère de l'Ozempic, ont approuvé vendredi le changement de président du conseil d'administration, lors d'une assemblée générale extraordinaire. Le président du conseil d'administration de la fondation ... Lire la suite
-
Les Bourses mondiales sont en net repli vendredi, l'incertitude sur la santé économique des Etats-Unis en l'absence de données officielles récentes et le flou concernant la politique monétaire de la Fed poussant les investisseurs à la prudence. Vers 14H45 GMT, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer