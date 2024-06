TotalEnergies va développer 1,5 GW d’éolien offshore en Allemagne

(AOF) - TotalEnergies, en tant qu’actionnaire d’Offshore Wind One GmbH, a été désignée attributaire de la concession maritime N-11.2 par l’Agence fédérale des réseaux à l’issue des enchères qui viennent de se dérouler en Allemagne. La concession est conclue pour une durée de 25 ans pouvant être étendue à 35 ans. Dans le cadre de cette attribution, Offshore Wind One GmbH versera d’ici juin 2025 à l’État fédéral allemand 196 millions d’euros qui seront alloués à la conservation du milieu marin et à la promotion d’une pêche respectueuse de l’environnement.

Par ailleurs, une redevance annuelle de 88 millions d'euros sera versée, pendant 20 ans, au gestionnaire du réseaux de transport d'électricité chargé du raccordement du projet, à partir de la mise en service du site.

Située en mer du Nord, à environ 120 kilomètres au nord-ouest de l'archipel allemand Heligoland, la concession N-11.2 (1,5 GW) s'étend sur une superficie d'environ 156 kilomètres carrés.

Elle permettra à TotalEnergies de bâtir un hub éolien offshore de 3,5 GW dans la partie allemande de la mer du Nord, en tirant parti des synergies entre ce nouveau projet et la concession de 2 GW, N-12.1, remportée l'an dernier.

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.