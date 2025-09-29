 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 881,31
+0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TotalEnergies va céder 50% d’un portefeuille d’actifs solaires en Amérique du Nord, investit dans des actifs de gaz aux USA
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 10:50

(Actualisé avec détails, contexte, communiqué sur la prise de participation dans des actifs de gaz aux USA)

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi la cession de 50% d'un portefeuille d'actifs solaires en Amérique du Nord et un investissement dans des actifs de production de gaz naturel aux États-Unis, le groupe français tenant lundi sa journée investisseurs.

Cette vente s'inscrit dans la stratégie de la major pétrolière française, qui consiste à développer des projets d'énergies renouvelables pour ensuite vendre des participations pour obtenir des liquidités, qu'elle espère consacrer à l'acquisition de centrales électriques au gaz lucratives aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne et sur d'autres marchés déréglementés.

Cette opération fait partie d'une série d'opérations dont directeur général, Patrick Pouyanné, a déclaré qu'elles devraient rapporter 3,5 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année (2,99 milliards d'euros), afin d'équilibrer les quelque 3 milliards de dollars d'acquisitions.

TotalEnergies dit avoir signé un accord avec un fond assurance géré par la société d'investissement KKR KKR.N pour la cession de 50% d'un portefeuille d'actifs solaires de 1,4 GW en Amérique du Nord, pour lequel la major pétrolière française recevra 950 millions de dollars après finalisation, selon un communiqué.

La transaction porte sur six centrales solaires représentant une capacité totale de 1,3 GW, ainsi que 41 installations de production pour les clients B2B totalisant 140 MW, précise le communiqué.

TotalEnergies conservera une participation de 50% dans ces actifs qu’elle continuera d’opérer après la finalisation de l'accord.

Dans un communiqué distinct, TotalEnergies a annoncé lundi avoir signé un accord avec Continental Resources pour acquérir une participation de 49% dans des actifs de production de gaz naturel détenus et opérés par le groupe américain dans le bassin d’Anadarko, dans l'Etat d'Oklahoma aux États-Unis.

Le potentiel de ces actifs devrait permettre d’atteindre une production brute d’environ 350 millions de pieds cubiques par jour (Mpc/j) d’ici 2030 et de maintenir ce niveau, selon un communiqué.

Cette acquisition complète celles de Dorado et de Constellation, réalisées en 2024 et situées dans le bassin d’Eagle Ford, ajoute TotalEnergies.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Alessandro Parodi et America Hernandez, édité par Augustin Turpin)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
2,84 USD NYMEX -0,87%
KKR & CO
133,975 USD NYSE -1,23%
Pétrole Brent
69,01 USD Ice Europ -1,06%
Pétrole WTI
64,50 USD Ice Europ -1,07%
TOTALENERGIES
53,6300 EUR Euronext Paris -1,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • STELLANTIS (Milan) : Opportunité technique
    STELLANTIS (Milan) : Opportunité technique
    information fournie par TEC 29.09.2025 12:23 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. En outre, l'indicateur de force, le RSI, ne vient pas contredire cette hypothèse. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse ... Lire la suite

  • VOLTALIA : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    VOLTALIA : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 29.09.2025 12:22 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • TIKEHAU CAPITAL : Sous les résistances, une consolidation est probable
    TIKEHAU CAPITAL : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 29.09.2025 12:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : La situation technique est plutôt incertaine
    CHRISTIAN DIOR : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 29.09.2025 12:12 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank