TotalEnergies va céder 50% d’un portefeuille d’actifs solaires en Amérique du Nord, investit dans des actifs de gaz aux USA

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi la cession de 50% d'un portefeuille d'actifs solaires en Amérique du Nord et un investissement dans des actifs de production de gaz naturel aux États-Unis, le groupe français tenant lundi sa journée investisseurs.

Cette vente s'inscrit dans la stratégie de la major pétrolière française, qui consiste à développer des projets d'énergies renouvelables pour ensuite vendre des participations pour obtenir des liquidités, qu'elle espère consacrer à l'acquisition de centrales électriques au gaz lucratives aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne et sur d'autres marchés déréglementés.

Cette opération fait partie d'une série d'opérations dont directeur général, Patrick Pouyanné, a déclaré qu'elles devraient rapporter 3,5 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année (2,99 milliards d'euros), afin d'équilibrer les quelque 3 milliards de dollars d'acquisitions.

TotalEnergies dit avoir signé un accord avec un fond assurance géré par la société d'investissement KKR KKR.N pour la cession de 50% d'un portefeuille d'actifs solaires de 1,4 GW en Amérique du Nord, pour lequel la major pétrolière française recevra 950 millions de dollars après finalisation, selon un communiqué.

La transaction porte sur six centrales solaires représentant une capacité totale de 1,3 GW, ainsi que 41 installations de production pour les clients B2B totalisant 140 MW, précise le communiqué.

TotalEnergies conservera une participation de 50% dans ces actifs qu’elle continuera d’opérer après la finalisation de l'accord.

Dans un communiqué distinct, TotalEnergies a annoncé lundi avoir signé un accord avec Continental Resources pour acquérir une participation de 49% dans des actifs de production de gaz naturel détenus et opérés par le groupe américain dans le bassin d’Anadarko, dans l'Etat d'Oklahoma aux États-Unis.

Le potentiel de ces actifs devrait permettre d’atteindre une production brute d’environ 350 millions de pieds cubiques par jour (Mpc/j) d’ici 2030 et de maintenir ce niveau, selon un communiqué.

Cette acquisition complète celles de Dorado et de Constellation, réalisées en 2024 et situées dans le bassin d’Eagle Ford, ajoute TotalEnergies.

